02.08.2026, воскресенье, 11:00
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск
4-3-2-1
16
Ботнарь
63
3
Плиев
61
Ужгин
29
Мухин
5
8
Маркитесов
20
Школик
50
Глотов
7
Моцпан
9
Алькальде
3-3-1-2-1
57
Селихов
46
Мамин
15
Тихий
16
Итало
24
Коротков
6
Сунгатулин
44
Малькевич
22
Кордейро
97
Ишков
19
Байрамян
10
Секулич
9
Алькальде
4
Шавлохов
4
Шавлохов
9
Алькальде
8
Маркитесов
6
Багиев
6
Багиев
8
Маркитесов
61
Ужгин
19
Вшивков
19
Вшивков
61
Ужгин
20
Школик
10
Алиев
10
Алиев
20
Школик
50
Глотов
11
Брагин
11
Брагин
50
Глотов
15
Тихий
2
Бегич
2
Бегич
15
Тихий
22
Кордейро
37
Бондарев
37
Бондарев
22
Кордейро
24
Коротков
17
Карапузов
17
Карапузов
24
Коротков
97
Ишков
11
Боков
11
Боков
97
Ишков
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Урал
1
Михаил Штепа
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
95
Максим Улезко
ЦП
13
Данила Янов
АП
Главный тренер
Михаил Семенов
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
28
I. Skoropupov
ЦП
18
Никита Морозов
АП
9
B. Fourrier
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
95
Максим Улезко
ЦП
13
Данила Янов
АП
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
28
I. Skoropupov
ЦП
18
Никита Морозов
АП
9
B. Fourrier
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча СКА-Хабаровск - Урал
2
1
Всего ударов по воротам
0
21
Удары в створ
0
16
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «СКА-Хабаровск» против «Урала», 4-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 11:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» – «Урал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»