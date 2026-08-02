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  • «СКА-Хабаровск» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

«СКА-Хабаровск» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

2 августа, 10:02
СКА-Хабаровск
02.08.2026, воскресенье, 11:00
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Урал
50' М. Секулич 60' М. Секулич (П) 86' Д. Боков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Виталий Ботнарь
ВР
63
Daniil Borisov
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
3
Константин Плиев
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
5
E. Bliev
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
50
Степан Глотов
ЛВ
9
Хакобо Алькальде
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Урал
57
Александр Селихов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
22
Лео Кордейро
ЦП
97
Илья Ишков
АП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
СКА-Хабаровск
1
Михаил Штепа
ВР
4
Давид Шавлохов
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
95
Максим Улезко
ЦП
13
Данила Янов
АП
19
Вадим Вшивков
ЛВ
10
Камран Алиев
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
28
I. Skoropupov
ЦП
18
Никита Морозов
АП
37
Виталий Бондарев
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
9
B. Fourrier
ЦФ
4-3-2-1
16
Ботнарь
63
3
Плиев
61
Ужгин
29
Мухин
5
8
Маркитесов
20
Школик
50
Глотов
7
Моцпан
9
Алькальде
3-3-1-2-1
57
Селихов
46
Мамин
15
Тихий
16
Итало
24
Коротков
6
Сунгатулин
44
Малькевич
22
Кордейро
97
Ишков
19
Байрамян
10
Секулич
9
Алькальде
4
Шавлохов
4
Шавлохов
9
Алькальде
8
Маркитесов
6
Багиев
6
Багиев
8
Маркитесов
61
Ужгин
19
Вшивков
19
Вшивков
61
Ужгин
20
Школик
10
Алиев
10
Алиев
20
Школик
50
Глотов
11
Брагин
11
Брагин
50
Глотов
15
Тихий
2
Бегич
2
Бегич
15
Тихий
22
Кордейро
37
Бондарев
37
Бондарев
22
Кордейро
24
Коротков
17
Карапузов
17
Карапузов
24
Коротков
97
Ишков
11
Боков
11
Боков
97
Ишков
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Урал
1
Михаил Штепа
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
95
Максим Улезко
ЦП
13
Данила Янов
АП
Главный тренер
Михаил Семенов
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
28
I. Skoropupov
ЦП
18
Никита Морозов
АП
9
B. Fourrier
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
95
Максим Улезко
ЦП
13
Данила Янов
АП
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
28
I. Skoropupov
ЦП
18
Никита Морозов
АП
9
B. Fourrier
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча СКА-Хабаровск - Урал
2
1
Всего ударов по воротам
0
21
Удары в створ
0
16
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «СКА-Хабаровск» против «Урала», 4-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 11:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» – «Урал»

«СКА-Хабаровск» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига
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