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  • «Улытау» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

«Улытау» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

25 июля, 14:50
Улытау
25.07.2026, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Иртыш
38' Д. Мартин
17' M. Jevtić 45+1' Ж. По
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Улытау
1
Дмитрий Непогодов
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
25
Glib Bukhal
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
14
Hiroki Harada
ЦП
18
Артур Буньон
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Ариагнер Смит
ЦФ
90
Дэвид Мартин
РФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Иртыш
29
Богдан Сарнавский
ВР
12
Рамазан Каримов
ЛЗ
17
Samuel Opeh
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
66
Саги Маликайдар
ПЗ
25
Marko Jevtić
ЦП
8
D. Esimbekov
ЦП
35
Lucas Ramos
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
97
Жан-Морель По
ПВ
32
Oluwabori Falaye
ЦФ
Главный тренер
Марат Еслямов
Улытау
40
Станислав Щербаков
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
69
Даниел Мауленов
ЛЗ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
10
Абзал Таубай
ЦП
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
17
B. Daniyarov
ЦФ
21
Orken Nurali
ЦФ
77
Magzhan Shauymbay
ЦФ
Иртыш
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
15
Даниил Нырков
ЦЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
5
Бахтияр Толеуов
ЦЗ
13
Нурдаулет Байбосынов
ЦП
21
D. Berdibek
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
6
Юши Шимамура
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
4-3-3
1
Непогодов
2
Кармона
25
12
28
Бугулов
14
18
Буньон
8
Вачиберадзе
11
Смит
22
Черняк
90
Мартин
4-3-2-1
29
Сарнавский
66
Маликайдар
17
56
Юденков
12
Каримов
25
8
35
97
По
98
Султаниязов
32
69
Мауленов
69
Мауленов
28
Бугулов
4
Чалкин
4
Чалкин
28
Бугулов
22
Черняк
10
Таубай
10
Таубай
22
Черняк
8
Вачиберадзе
45
Зульфикаров
45
Зульфикаров
8
Вачиберадзе
14
21
21
14
25
4
Сламбеков
4
Сламбеков
25
98
Султаниязов
13
Байбосынов
13
Байбосынов
98
Султаниязов
8
6
Шимамура
6
Шимамура
8
45
Айеде
45
Айеде
Остались в запасе
Улытау
Иртыш
40
Станислав Щербаков
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
17
B. Daniyarov
ЦФ
77
Magzhan Shauymbay
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
15
Даниил Нырков
ЦЗ
5
Бахтияр Толеуов
ЦЗ
21
D. Berdibek
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
Главный тренер
Марат Еслямов
Остались в запасе
40
Станислав Щербаков
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
17
B. Daniyarov
ЦФ
77
Magzhan Shauymbay
ЦФ
Остались в запасе
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
15
Даниил Нырков
ЦЗ
5
Бахтияр Толеуов
ЦЗ
21
D. Berdibek
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Главный тренер
Марат Еслямов
Статистика матча Улытау - Иртыш
2
3
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Улытау» против «Иртыша», 19-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Улытау» – «Иртыш»

«Улытау» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Иртыш Улытау
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