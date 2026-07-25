25.07.2026, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Улытау
Улытау
4-3-3
1
Непогодов
2
Кармона
25
12
28
Бугулов
14
18
Буньон
8
Вачиберадзе
11
Смит
22
Черняк
90
Мартин
4-3-2-1
29
Сарнавский
66
Маликайдар
17
56
Юденков
12
Каримов
25
8
35
97
По
98
Султаниязов
32
69
Мауленов
69
Мауленов
28
Бугулов
4
Чалкин
4
Чалкин
28
Бугулов
22
Черняк
10
Таубай
10
Таубай
22
Черняк
8
Вачиберадзе
45
Зульфикаров
45
Зульфикаров
8
Вачиберадзе
14
21
21
14
25
4
Сламбеков
4
Сламбеков
25
98
Султаниязов
13
Байбосынов
13
Байбосынов
98
Султаниязов
8
6
Шимамура
6
Шимамура
8
45
Айеде
45
Айеде
Остались в запасе
Улытау
Иртыш
40
Станислав Щербаков
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
17
B. Daniyarov
ЦФ
77
Magzhan Shauymbay
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
15
Даниил Нырков
ЦЗ
5
Бахтияр Толеуов
ЦЗ
21
D. Berdibek
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
Главный тренер
Марат Еслямов
Остались в запасе
40
Станислав Щербаков
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
17
B. Daniyarov
ЦФ
77
Magzhan Shauymbay
ЦФ
Остались в запасе
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
15
Даниил Нырков
ЦЗ
5
Бахтияр Толеуов
ЦЗ
21
D. Berdibek
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Главный тренер
Марат Еслямов
Статистика матча Улытау - Иртыш
2
3
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Улытау» против «Иртыша», 19-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»