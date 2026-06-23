Составы команд
Англия
Англия
Гана
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
15
Элиша Овусу
ОП
7
Иссахаку Фатаву
АП
20
Августин Боакье
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
24
Джеймс
2
Конса
6
Гехи
24
Спенс
4
Райс
10
Беллингем
18
Гордон
8
Андерсон
20
Мадуэке
9
Кейн
4-3-3
16
Асаре
26
Сенайя
4
Аджетей
18
Опоку
14
Менса
3
Йиренки
5
Парти
8
Сибо
11
Семеньо
9
Айю
19
Уильямс
24
Спенс
3
О'Райли
3
О'Райли
24
Спенс
8
Андерсон
21
Эзе
21
Эзе
8
Андерсон
10
Беллингем
17
Роджерс
17
Роджерс
10
Беллингем
20
Мадуэке
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
20
Мадуэке
18
Гордон
7
Сака
7
Сака
18
Гордон
Аду
17
Баба
17
Баба
Аду
26
Сенайя
21
Пепра Оппонг
21
Пепра Оппонг
26
Сенайя
19
Уильямс
7
Фатаву
7
Фатаву
19
Уильямс
9
Айю
25
Аду
25
Аду
9
Айю
Остались в запасе
Англия
Гана
23
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
6
Абдул Мумин
ЦЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
15
Элиша Овусу
ОП
20
Августин Боакье
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Остались в запасе
23
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
6
Абдул Мумин
ЦЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
15
Элиша Овусу
ОП
20
Августин Боакье
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Статистика матча Англия - Гана
1
1
Всего ударов по воротам
19
2
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
14
24
Офсайды
2
2
Количество передач
633
172
Сейвы
0
3
Точность передач %
92
73
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
1.36
0.17
xGP (предотвращенные голы)
0.37
0.37
Смотреть прямую трансляцию Англия против Ганы, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июня в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Гана
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»