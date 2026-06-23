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  • Англия – Гана: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2026

Англия – Гана: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2026

23 июня, 21:50
Англия
23.06.2026, вторник, 23:00
Чемпионат мира, группа L, 2 тур
0 : 0
Завершен
Гана
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Эзри Конса
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
24
Джед Спенс
ПЗ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Эллиот Андерсон
АП
18
Энтони Гордон
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Гана
16
Бенджамин Асаре
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Йонас Аджетей
ЦЗ
18
Жером Опоку
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
3
Калеб Йиренки
ЦП
5
Томас Парти
ЦП
8
Кваси Сибо
ЦП
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
9
Жордан Айю
ЦФ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Англия
23
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
21
Эберечи Эзе
АП
17
Морган Роджерс
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Гана
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
15
Элиша Овусу
ОП
7
Иссахаку Фатаву
АП
20
Августин Боакье
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
24
Джеймс
2
Конса
6
Гехи
24
Спенс
4
Райс
10
Беллингем
18
Гордон
8
Андерсон
20
Мадуэке
9
Кейн
4-3-3
16
Асаре
26
Сенайя
4
Аджетей
18
Опоку
14
Менса
3
Йиренки
5
Парти
8
Сибо
11
Семеньо
9
Айю
19
Уильямс
24
Спенс
3
О'Райли
3
О'Райли
24
Спенс
8
Андерсон
21
Эзе
21
Эзе
8
Андерсон
10
Беллингем
17
Роджерс
17
Роджерс
10
Беллингем
20
Мадуэке
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
20
Мадуэке
18
Гордон
7
Сака
7
Сака
18
Гордон
Аду
17
Баба
17
Баба
Аду
26
Сенайя
21
Пепра Оппонг
21
Пепра Оппонг
26
Сенайя
19
Уильямс
7
Фатаву
7
Фатаву
19
Уильямс
9
Айю
25
Аду
25
Аду
9
Айю
Остались в запасе
Англия
Гана
23
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
6
Абдул Мумин
ЦЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
15
Элиша Овусу
ОП
20
Августин Боакье
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Остались в запасе
23
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
6
Абдул Мумин
ЦЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
15
Элиша Овусу
ОП
20
Августин Боакье
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Статистика матча Англия - Гана
1
1
Всего ударов по воротам
19
2
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
14
24
Офсайды
2
2
Количество передач
633
172
Сейвы
0
3
Точность передач %
92
73
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
1.36
0.17
xGP (предотвращенные голы)
0.37
0.37

Смотреть прямую трансляцию Англия против Ганы, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июня в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Гана

Англия – Гана: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Гана Англия
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