20.06.2026, суббота, 23:00
Чемпионат мира, группа E, 2 тур
Чемпионат мира, группа E, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Германия
Германия
21
Александр Нюбель
ВР
12
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Малик Тиав
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
25
Ассан Уэдраого
ЦП
20
Надим Амири
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
9
Джейми Левелинг
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
3-2-3-2
1
Нойер
18
Браун
15
Шлоттербек
4
Та
6
Киммих
5
Павлович
17
Вирц
23
Нмеча
19
Сане
7
Хаверц
10
Мусиала
4-1-2-1-2
1
Фофана
5
Синго
7
Коссуну
20
Агбаду
3
Конан
18
Сангаре
8
Кессье
26
Улаи
15
Диалло
9
Бонни
11
Диоманде
10
Мусиала
20
Амири
20
Амири
10
Мусиала
7
Хаверц
8
Горецка
8
Горецка
7
Хаверц
19
Сане
9
Левелинг
9
Левелинг
19
Сане
5
Павлович
26
Ундав
26
Ундав
5
Павлович
5
Синго
17
Дуэ
17
Дуэ
5
Синго
18
Сангаре
6
Фофана
6
Фофана
18
Сангаре
15
Диалло
10
Адингра
10
Адингра
15
Диалло
11
Диоманде
19
Пепе
19
Пепе
11
Диоманде
9
Бонни
22
Гессан
22
Гессан
9
Бонни
Остались в запасе
Германия
Кот-д'Ивуар
21
Александр Нюбель
ВР
12
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Малик Тиав
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
25
Ассан Уэдраого
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
4
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
24
Базумана Туре
ЛФ
14
Умар Диаките
ЦФ
12
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Остались в запасе
21
Александр Нюбель
ВР
12
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Малик Тиав
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
25
Ассан Уэдраого
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
Остались в запасе
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
4
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
24
Базумана Туре
ЛФ
14
Умар Диаките
ЦФ
12
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Статистика матча Германия - Кот-д'Ивуар
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
5
7
Офсайды
0
1
Количество передач
624
431
Сейвы
1
5
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.89
1.22
xGP (предотвращенные голы)
0.36
0.36
Смотреть прямую трансляцию Германия против Кот-д'Ивуара, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июня в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Кот-д'Ивуар
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»