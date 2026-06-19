19.06.2026, пятница, 04:00
Чемпионат мира, группа A, 2 тур
Чемпионат мира, группа A, 2 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Мексика
Мексика
3-2-1-2-2
1
Ранхель
23
Гальярдо
5
Васкес
2
Санчес
4
Альварес
6
Лира
7
Ромо
26
Гутьеррес
25
Альварадо
9
Хименес
16
Киньонес
3-2-2-2-1
1
Ким Сын-Гю
2
Ли
4
Мин-Джэ
3
Ги-Хёк
22
Соль
15
Мун-Хван
6
Ин Бом
8
Сын Хо
19
Кан Ин
10
Джэ Сон
7
Сон
25
Альварадо
15
Рейес
15
Рейес
25
Альварадо
7
Ромо
18
Варгас
18
Варгас
7
Ромо
26
Гутьеррес
17
Пинеда
17
Пинеда
26
Гутьеррес
16
Киньонес
21
Уэрта
21
Уэрта
16
Киньонес
9
Хименес
11
Хименес
11
Хименес
9
Хименес
22
Соль
20
Ян
20
Ян
22
Соль
15
Мун-Хван
25
Ом
25
Ом
15
Мун-Хван
8
Сын Хо
9
Чо
9
Чо
8
Сын Хо
7
Сон
18
О
18
О
7
Сон
10
Джэ Сон
11
Хванг
11
Хванг
10
Джэ Сон
Остались в запасе
Мексика
Южная Корея
13
Гильермо Очоа
ВР
12
Карлос Асеведо
ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
24
Луис Чавес
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
19
Хильберто Мора
АП
10
Алексис Вега
ЦФ
14
Армандо Гонсалес
ЦФ
22
Гильермо Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
13
Тхэ-Сок Ли
ЛЗ
5
Ким Тхэ-Хен
ЦЗ
14
Чо Ви-Дже
ЦЗ
24
Джин Гю Ким
ЦЗ
16
Джин-Себ Пак
ОП
23
Йенс Кастроп
ЦП
26
Дон-Ген Ли
АП
17
Джун-Хо Ба
АП
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
12
Карлос Асеведо
ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
24
Луис Чавес
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
19
Хильберто Мора
АП
10
Алексис Вега
ЦФ
14
Армандо Гонсалес
ЦФ
22
Гильермо Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
13
Тхэ-Сок Ли
ЛЗ
5
Ким Тхэ-Хен
ЦЗ
14
Чо Ви-Дже
ЦЗ
24
Джин Гю Ким
ЦЗ
16
Джин-Себ Пак
ОП
23
Йенс Кастроп
ЦП
26
Дон-Ген Ли
АП
17
Джун-Хо Ба
АП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча Мексика - Южная Корея
2
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
0
1
Нарушения
9
7
Офсайды
3
6
Количество передач
430
567
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.48
0.63
xGP (предотвращенные голы)
-0.23
-0.23
Смотреть прямую трансляцию Канада против Катара, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июня в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Канада – Катар
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»