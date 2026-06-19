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  • Мексика – Южная Корея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июня 2026

Мексика – Южная Корея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июня 2026

Сегодня, 02:50
Мексика
19.06.2026, пятница, 04:00
Чемпионат мира, группа A, 2 тур
1 : 0
Завершен
Южная Корея
50' Л. Ромо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
1
Рауль Ранхель
ВР
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
4
Эдсон Альварес
(К) ОП
6
Эрик Лира
ОП
7
Луис Ромо
ЦП
26
Брайан Гутьеррес
АП
25
Роберто Альварадо
ПВ
16
Хулиан Киньонес
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Южная Корея
1
Ким Сын-Гю
ВР
2
Хан-Бом Ли
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
3
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
22
Ен-Во Соль
ПЗ
6
Хван Ин Бом
ЦП
8
Пэк Сын Хо
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
10
Ли Джэ Сон
АП
7
Хын-Мин Сон
(К) ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
12
Карлос Асеведо
ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
15
Исраэль Рейес
ЦЗ
24
Луис Чавес
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
18
Обед Варгас
ЦП
19
Хильберто Мора
АП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
21
Сезар Уэрта
ЛФ
10
Алексис Вега
ЦФ
14
Армандо Гонсалес
ЦФ
22
Гильермо Мартинес
ЦФ
11
Сантьяго Хименес
ЦФ
Южная Корея
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
13
Тхэ-Сок Ли
ЛЗ
5
Ким Тхэ-Хен
ЦЗ
14
Чо Ви-Дже
ЦЗ
24
Джин Гю Ким
ЦЗ
16
Джин-Себ Пак
ОП
23
Йенс Кастроп
ЦП
26
Дон-Ген Ли
АП
17
Джун-Хо Ба
АП
20
Хен-Джун Ян
ПВ
25
Джи-Сон Ом
ЛФ
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
18
Хен-Гю О
ЦФ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Ранхель
23
Гальярдо
5
Васкес
2
Санчес
4
Альварес
6
Лира
7
Ромо
26
Гутьеррес
25
Альварадо
9
Хименес
16
Киньонес
3-2-2-2-1
1
Ким Сын-Гю
2
Ли
4
Мин-Джэ
3
Ги-Хёк
22
Соль
15
Мун-Хван
6
Ин Бом
8
Сын Хо
19
Кан Ин
10
Джэ Сон
7
Сон
25
Альварадо
15
Рейес
15
Рейес
25
Альварадо
7
Ромо
18
Варгас
18
Варгас
7
Ромо
26
Гутьеррес
17
Пинеда
17
Пинеда
26
Гутьеррес
16
Киньонес
21
Уэрта
21
Уэрта
16
Киньонес
9
Хименес
11
Хименес
11
Хименес
9
Хименес
22
Соль
20
Ян
20
Ян
22
Соль
15
Мун-Хван
25
Ом
25
Ом
15
Мун-Хван
8
Сын Хо
9
Чо
9
Чо
8
Сын Хо
7
Сон
18
О
18
О
7
Сон
10
Джэ Сон
11
Хванг
11
Хванг
10
Джэ Сон
Остались в запасе
Мексика
Южная Корея
13
Гильермо Очоа
ВР
12
Карлос Асеведо
ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
24
Луис Чавес
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
19
Хильберто Мора
АП
10
Алексис Вега
ЦФ
14
Армандо Гонсалес
ЦФ
22
Гильермо Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
13
Тхэ-Сок Ли
ЛЗ
5
Ким Тхэ-Хен
ЦЗ
14
Чо Ви-Дже
ЦЗ
24
Джин Гю Ким
ЦЗ
16
Джин-Себ Пак
ОП
23
Йенс Кастроп
ЦП
26
Дон-Ген Ли
АП
17
Джун-Хо Ба
АП
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
12
Карлос Асеведо
ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
24
Луис Чавес
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
19
Хильберто Мора
АП
10
Алексис Вега
ЦФ
14
Армандо Гонсалес
ЦФ
22
Гильермо Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
13
Тхэ-Сок Ли
ЛЗ
5
Ким Тхэ-Хен
ЦЗ
14
Чо Ви-Дже
ЦЗ
24
Джин Гю Ким
ЦЗ
16
Джин-Себ Пак
ОП
23
Йенс Кастроп
ЦП
26
Дон-Ген Ли
АП
17
Джун-Хо Ба
АП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча Мексика - Южная Корея
2
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
0
1
Нарушения
9
7
Офсайды
3
6
Количество передач
430
567
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.48
0.63
xGP (предотвращенные голы)
-0.23
-0.23

Смотреть прямую трансляцию Канада против Катара, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июня в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Канада – Катар

Мексика – Южная Корея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Южная Корея Мексика
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