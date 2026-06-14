Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Улытау» против «Жениса», 13-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Улытау» – «Женис»