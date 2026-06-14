Статистика матча Улытау - Женис
2
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Улытау» против «Жениса», 13-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Улытау» – «Женис»
- Матч можно посмотреть на канале «Sport Plus Qazaqstan».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»