Статистика матча Тобол - Кызыл-Жар
2
4
Всего ударов по воротам
23
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
9
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Кызыл-Жара», 13-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июня в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Кызыл-Жар»
- Матч можно посмотреть на канале «Sport Plus Qazaqstan».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»