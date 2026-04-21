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  • «Брайтон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

«Брайтон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

21 апреля, 20:50
Брайтон
21.04.2026, вторник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
3 : 0
Завершен
Челси
3' Ф. Кадиоглу 56' Д. Хиншелвуд 90+1' Д. Уэлбек
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
13
Джек Хиншелвуд
ОП
27
Матс Виффер
ЦП
30
Паскаль Гросс
(К) ЦП
17
Карлос Балеба
ЦП
22
Каору Митома
ЛВ
11
Янкуба Минте
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Энцо Фернандес
(К) ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
23
Мойзес Кайседо
ОП
18
Педру Нету
ЛВ
9
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
3
Игор
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
5
Максим Де Куйпер
ЦП
18
Ясин Аяри
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
19
Харалампос Костулас
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Челси
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
55
Джесси Дерри
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
2-1-4-2-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
21
Боскальи
13
Хиншелвуд
20
Кадиоглу
30
Гросс
17
Балеба
27
Виффер
22
Митома
11
Минте
10
Рюттер
3-5-1-1
1
Санчес
29
Фофана
23
Чалоба
21
Хато
27
Густо
24
Фернандес
45
Лавиа
23
Кайседо
24
Кукурелья
18
Нету
9
Делап
27
Виффер
34
Велтман
34
Велтман
27
Виффер
11
Минте
5
Де Куйпер
5
Де Куйпер
11
Минте
22
Митома
18
Аяри
18
Аяри
22
Митома
13
Хиншелвуд
33
О'Райли
33
О'Райли
13
Хиншелвуд
10
Рюттер
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Рюттер
27
Густо
34
Ачампонг
34
Ачампонг
27
Густо
45
Лавиа
14
Эссуго
14
Эссуго
45
Лавиа
29
Фофана
49
Гарначо
49
Гарначо
29
Фофана
9
Делап
38
Гиу
38
Гиу
9
Делап
Остались в запасе
Брайтон
Челси
23
Джейсон Стил
ВР
3
Игор
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
55
Джесси Дерри
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
3
Игор
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
Остались в запасе
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
55
Джесси Дерри
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Лайам Росеньор
Брайтон
Точно не сыграют
Диего Гомес
ЦП
Джеймс Милнер
ЦП
Стефанос Цимас
ЦФ
Солли Мач
ПВ
Адам Уэбстер
ЦЗ
Челси
Точно не сыграют
Леви Колуилл
ЦЗ
Джейми Гиттенс
ПВ
Рис Джеймс
ПЗ
Жуан Педро
ЦФ
Филип Йоргенсен
ВР
Михаил Мудрик
ЛВ
Эстевао
ПВ
Коул Палмер
ПВ
Статистика матча Брайтон - Челси
1
1
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
15
6
Офсайды
0
4
Количество передач
532
475
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.14
0.37
xGP (предотвращенные голы)
0.22
0.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Челси», 34-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Челси»

  • Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
  • Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».

«Брайтон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Брайтон
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