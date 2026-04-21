21.04.2026, вторник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Англия. Премьер-лига, 34 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Брайтон
Брайтон
2-1-4-2-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
21
Боскальи
13
Хиншелвуд
20
Кадиоглу
30
Гросс
17
Балеба
27
Виффер
22
Митома
11
Минте
10
Рюттер
3-5-1-1
1
Санчес
29
Фофана
23
Чалоба
21
Хато
27
Густо
24
Фернандес
45
Лавиа
23
Кайседо
24
Кукурелья
18
Нету
9
Делап
27
Виффер
34
Велтман
34
Велтман
27
Виффер
11
Минте
5
Де Куйпер
5
Де Куйпер
11
Минте
22
Митома
18
Аяри
18
Аяри
22
Митома
13
Хиншелвуд
33
О'Райли
33
О'Райли
13
Хиншелвуд
10
Рюттер
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Рюттер
27
Густо
34
Ачампонг
34
Ачампонг
27
Густо
45
Лавиа
14
Эссуго
14
Эссуго
45
Лавиа
29
Фофана
49
Гарначо
49
Гарначо
29
Фофана
9
Делап
38
Гиу
38
Гиу
9
Делап
Остались в запасе
Брайтон
Челси
23
Джейсон Стил
ВР
3
Игор
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
55
Джесси Дерри
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
3
Игор
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
Остались в запасе
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
55
Джесси Дерри
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Брайтон - Челси
1
1
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
15
6
Офсайды
0
4
Количество передач
532
475
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.14
0.37
xGP (предотвращенные голы)
0.22
0.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Челси», 34-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Челси»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»