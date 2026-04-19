19.04.2026, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
3-3-1-2-1
16
Ди Грегорио
15
Калюлю
3
Бремер
6
Келли
27
Камбьясо
5
Локателли
2
Хольм
8
МакКенни
13
Бога
7
Консейсау
10
Дэвид
3-1-2-2-2
13
Равалья
5
Хелланд
3
Лукуми
33
Миранда
23
Сом
8
Фройлер
4
Побега
20
Цортеа
28
Камбьяги
7
Орсолини
9
Кастро
27
Камбьясо
4
Гатти
4
Гатти
27
Камбьясо
2
Хольм
19
Тюрам
19
Тюрам
2
Хольм
7
Консейсау
11
Жегрова
11
Жегрова
7
Консейсау
13
Бога
20
Опенда
20
Опенда
13
Бога
10
Дэвид
11
Йылдыз
11
Йылдыз
10
Дэвид
5
Хелланд
17
Хеггем
17
Хеггем
5
Хелланд
4
Побега
6
Моро
6
Моро
4
Побега
23
Сом
19
Фергюсон
19
Фергюсон
23
Сом
28
Камбьяги
11
Роу
11
Роу
28
Камбьяги
9
Кастро
10
Бернардески
10
Бернардески
9
Кастро
Остались в запасе
Ювентус
Болонья
42
Симоне Скалья
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
8
Тен Коопмейнерс
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
21
Йенс Одгор
ЦФ
73
Francesco Castaldo
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
42
Симоне Скалья
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
8
Тен Коопмейнерс
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Остались в запасе
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
21
Йенс Одгор
ЦФ
73
Francesco Castaldo
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Ювентус
Точно не сыграют
Статистика матча Ювентус - Болонья
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
5
Офсайды
4
0
Количество передач
487
398
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.59
xGP (предотвращенные голы)
-0.18
-0.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Болоньи», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»