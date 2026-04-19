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  • «Ювентус» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

«Ювентус» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

19 апреля, 20:35
Ювентус
19.04.2026, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 0
Завершен
Болонья
2' Д. Дэвид 57' К. Тюрам
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Болонья
13
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
8
Ремо Фройлер
(К) ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Ювентус
42
Симоне Скалья
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
20
Луа Опенда
ЦФ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Болонья
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
73
Francesco Castaldo
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Ди Грегорио
15
Калюлю
3
Бремер
6
Келли
27
Камбьясо
5
Локателли
2
Хольм
8
МакКенни
13
Бога
7
Консейсау
10
Дэвид
3-1-2-2-2
13
Равалья
5
Хелланд
3
Лукуми
33
Миранда
23
Сом
8
Фройлер
4
Побега
20
Цортеа
28
Камбьяги
7
Орсолини
9
Кастро
27
Камбьясо
4
Гатти
4
Гатти
27
Камбьясо
2
Хольм
19
Тюрам
19
Тюрам
2
Хольм
7
Консейсау
11
Жегрова
11
Жегрова
7
Консейсау
13
Бога
20
Опенда
20
Опенда
13
Бога
10
Дэвид
11
Йылдыз
11
Йылдыз
10
Дэвид
5
Хелланд
17
Хеггем
17
Хеггем
5
Хелланд
4
Побега
6
Моро
6
Моро
4
Побега
23
Сом
19
Фергюсон
19
Фергюсон
23
Сом
28
Камбьяги
11
Роу
11
Роу
28
Камбьяги
9
Кастро
10
Бернардески
10
Бернардески
9
Кастро
Остались в запасе
Ювентус
Болонья
42
Симоне Скалья
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
8
Тен Коопмейнерс
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
21
Йенс Одгор
ЦФ
73
Francesco Castaldo
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
42
Симоне Скалья
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
8
Тен Коопмейнерс
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Остались в запасе
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
21
Йенс Одгор
ЦФ
73
Francesco Castaldo
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Ювентус
Точно не сыграют
Хуан Кабаль
ЦЗ
Аркадиуш Милик
ЦФ
Маттиа Перин
ВР
Душан Влахович
ЦФ
Болонья
Точно не сыграют
Кевин Бонифази
ЦЗ
Тейс Даллинга
ЦФ
Бенха Домингес
ЛВ
Лукаш Скорупски
ВР
Николо Казале
ЦЗ
Статистика матча Ювентус - Болонья
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
5
Офсайды
4
0
Количество передач
487
398
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.59
xGP (предотвращенные голы)
-0.18
-0.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Болоньи», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Болонья»

«Ювентус» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Болонья Ювентус
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