Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Болоньи», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Болонья»