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  • «Кайсар» – «Алтай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

«Кайсар» – «Алтай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

19 апреля, 15:50
Кайсар
19.04.2026, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Алтай
38' А. Кенесбек
86' С. Попов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
14
Томас Джонс
ЦП
51
Амир Мохаммад
ЦП
8
Айбол Абикен
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Батырхан Тажибай
ЛВ
96
Алияр Мухаммед
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Алтай
32
Иван Коновалов
ВР
23
Досжан Кенжегулов
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
88
Сергей Иванов
ЦЗ
4
Неманья Мицевич
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ЦЗ
77
Сэйф Попов
ЦП
17
Жаннур Кукеев
ЦП
11
Ибрагим Дадаев
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Кайсар
16
Айкын Ажихан
ВР
40
Адам Ковач
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
19
Димаш Серикулы
ЦП
47
Бакдаулет Конлимкос
ЦП
23
Муслим Жумат
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
9
Нурдаулет Агзамбаев
ЦФ
18
Динмухаммед Рустемулы
ЦФ
Алтай
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
19
Захар Гультяев
ЦП
5
Ораз Сайлыбаев
ЦП
46
Артем Тетерин
ЦП
16
Юнус Масудов
ЦП
37
Роман Брагин
ЦП
8
Алмас Сапаргалиев
ЦФ
10
Адилет Омарбек
ЦФ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
21
Никола Ямбор
ЦФ
3-4-2-1
1
Салайдин
15
Идрисов
93
Аскаров
5
Кенесбек
14
Джонс
51
Мохаммад
8
Абикен
11
Мозес
7
Тажибай
24
Чучкич
96
Мухаммед
3-2-3-1-1
32
Коновалов
88
Иванов
4
Мицевич
15
Шмидт
23
Кенжегулов
3
Одеойибо
77
Попов
17
Кукеев
11
Дадаев
18
Назымханов
99
Стоисавлевич
5
Кенесбек
6
Калдыбеков
6
Калдыбеков
5
Кенесбек
51
Мохаммад
17
Жумабеков
17
Жумабеков
51
Мохаммад
11
Мозес
19
Серикулы
19
Серикулы
11
Мозес
14
Джонс
70
Эзекиель
70
Эзекиель
14
Джонс
96
Мухаммед
9
Агзамбаев
9
Агзамбаев
96
Мухаммед
88
Иванов
5
Сайлыбаев
5
Сайлыбаев
88
Иванов
18
Назымханов
8
Сапаргалиев
8
Сапаргалиев
18
Назымханов
99
Стоисавлевич
70
Митрофанов
70
Митрофанов
99
Стоисавлевич
17
Кукеев
21
Ямбор
21
Ямбор
17
Кукеев
Остались в запасе
Кайсар
Алтай
16
Айкын Ажихан
ВР
40
Адам Ковач
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
47
Бакдаулет Конлимкос
ЦП
23
Муслим Жумат
ЦП
18
Динмухаммед Рустемулы
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
19
Захар Гультяев
ЦП
46
Артем Тетерин
ЦП
16
Юнус Масудов
ЦП
37
Роман Брагин
ЦП
10
Адилет Омарбек
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Остались в запасе
16
Айкын Ажихан
ВР
40
Адам Ковач
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
47
Бакдаулет Конлимкос
ЦП
23
Муслим Жумат
ЦП
18
Динмухаммед Рустемулы
ЦФ
Остались в запасе
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
19
Захар Гультяев
ЦП
46
Артем Тетерин
ЦП
16
Юнус Масудов
ЦП
37
Роман Брагин
ЦП
10
Адилет Омарбек
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Вахид Масудов
Статистика матча Кайсар - Алтай
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Алтая», 6-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Алтай»

«Кайсар» – «Алтай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Алтай Кайсар
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