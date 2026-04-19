19.04.2026, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Кайсар
Кайсар
3-4-2-1
1
Салайдин
15
Идрисов
93
Аскаров
5
Кенесбек
14
Джонс
51
Мохаммад
8
Абикен
11
Мозес
7
Тажибай
24
Чучкич
96
Мухаммед
3-2-3-1-1
32
Коновалов
88
Иванов
4
Мицевич
15
Шмидт
23
Кенжегулов
3
Одеойибо
77
Попов
17
Кукеев
11
Дадаев
18
Назымханов
99
Стоисавлевич
5
Кенесбек
6
Калдыбеков
6
Калдыбеков
5
Кенесбек
51
Мохаммад
17
Жумабеков
17
Жумабеков
51
Мохаммад
11
Мозес
19
Серикулы
19
Серикулы
11
Мозес
14
Джонс
70
Эзекиель
70
Эзекиель
14
Джонс
96
Мухаммед
9
Агзамбаев
9
Агзамбаев
96
Мухаммед
88
Иванов
5
Сайлыбаев
5
Сайлыбаев
88
Иванов
18
Назымханов
8
Сапаргалиев
8
Сапаргалиев
18
Назымханов
99
Стоисавлевич
70
Митрофанов
70
Митрофанов
99
Стоисавлевич
17
Кукеев
21
Ямбор
21
Ямбор
17
Кукеев
Остались в запасе
Кайсар
Алтай
16
Айкын Ажихан
ВР
40
Адам Ковач
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
47
Бакдаулет Конлимкос
ЦП
23
Муслим Жумат
ЦП
18
Динмухаммед Рустемулы
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
19
Захар Гультяев
ЦП
46
Артем Тетерин
ЦП
16
Юнус Масудов
ЦП
37
Роман Брагин
ЦП
10
Адилет Омарбек
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Остались в запасе
16
Айкын Ажихан
ВР
40
Адам Ковач
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
47
Бакдаулет Конлимкос
ЦП
23
Муслим Жумат
ЦП
18
Динмухаммед Рустемулы
ЦФ
Остались в запасе
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
19
Захар Гультяев
ЦП
46
Артем Тетерин
ЦП
16
Юнус Масудов
ЦП
37
Роман Брагин
ЦП
10
Адилет Омарбек
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Вахид Масудов
Статистика матча Кайсар - Алтай
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Алтая», 6-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Алтай»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»