17.04.2026, пятница, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Енисей
Енисей
3-1-3-3
50
Шамов
33
Масловский
55
Богатырев
3
Цесь
8
Иванов
24
Погосов
18
Надольский
87
Мазурин
75
Окладников
25
Шершов
6
Батырев
4-1-3-2
34
Голиков
15
Кочиев
2
Жиров
21
Бердников
66
Гудков
77
Самойлов
10
Гаджимурадов
72
Комиссаров
17
Н'Диайе
10
Гонгадзе
18
Кертанов
6
Батырев
7
Чуканов
7
Чуканов
6
Батырев
87
Мазурин
81
Печура
81
Печура
87
Мазурин
25
Шершов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
25
Шершов
75
Окладников
11
Хашкулов
11
Хашкулов
75
Окладников
8
Иванов
8
Канаплин
8
Канаплин
8
Иванов
77
Самойлов
15
Пушкарев
15
Пушкарев
77
Самойлов
17
Н'Диайе
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
17
Н'Диайе
Остались в запасе
Енисей
Челябинск
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Азер Алиев
ПП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
9
Лука Раткович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
72
Олег Новиков
ВР
93
Илья Тусеев
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
47
Елизар Глухов
ЦП
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Азер Алиев
ПП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
9
Лука Раткович
ЦФ
Остались в запасе
72
Олег Новиков
ВР
93
Илья Тусеев
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
47
Елизар Глухов
ЦП
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Енисей - Челябинск
4
2
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Челябинска», 29-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей» – «Челябинск»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»