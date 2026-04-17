Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Енисей» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

«Енисей» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

17 апреля, 13:50
Енисей
17.04.2026, пятница, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Челябинск
18' А. Окладников 26' А. Мазурин 72' Е. Иванов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
8
Егор Иванов
ЦП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
25
Никита Шершов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Челябинск
34
Даниил Голиков
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
17
Баба Н'Диайе
АП
72
Тимофей Комиссаров
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
7
Андреа Чуканов
АП
81
Родион Печура
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Азер Алиев
ПП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
9
Лука Раткович
ЦФ
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
93
Илья Тусеев
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
47
Елизар Глухов
ЦП
15
Денис Пушкарев
ЛВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
3-1-3-3
50
Шамов
33
Масловский
55
Богатырев
3
Цесь
8
Иванов
24
Погосов
18
Надольский
87
Мазурин
75
Окладников
25
Шершов
6
Батырев
4-1-3-2
34
Голиков
15
Кочиев
2
Жиров
21
Бердников
66
Гудков
77
Самойлов
10
Гаджимурадов
72
Комиссаров
17
Н'Диайе
10
Гонгадзе
18
Кертанов
6
Батырев
7
Чуканов
7
Чуканов
6
Батырев
87
Мазурин
81
Печура
81
Печура
87
Мазурин
25
Шершов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
25
Шершов
75
Окладников
11
Хашкулов
11
Хашкулов
75
Окладников
8
Иванов
8
Канаплин
8
Канаплин
8
Иванов
77
Самойлов
15
Пушкарев
15
Пушкарев
77
Самойлов
17
Н'Диайе
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
17
Н'Диайе
Остались в запасе
Енисей
Челябинск
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Азер Алиев
ПП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
9
Лука Раткович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
72
Олег Новиков
ВР
93
Илья Тусеев
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
47
Елизар Глухов
ЦП
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Азер Алиев
ПП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
9
Лука Раткович
ЦФ
Остались в запасе
72
Олег Новиков
ВР
93
Илья Тусеев
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
47
Елизар Глухов
ЦП
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Енисей - Челябинск
4
2
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Челябинска», 29-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей»«Челябинск»

«Енисей» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Челябинск Енисей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
00:38
1
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
4
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
Вчера, 18:30
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
Вчера, 14:29
7
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
Вчера, 12:28
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта
30 июля
3
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
ФотоЛатышонок сменил клуб второй раз за день
29 июля
13
Фото«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
ФотоКлуб Первой лиги купил Латышонка у «Зенита»
29 июля
20
Латышонок сменит «Зенит» на другой клуб РПЛ по сложной схеме
27 июля
12
Воспитанник «Спартака» сделал хет-трик за «Сочи» в Первой лиге
26 июля
2
Клуб Первой лиги подписал уже 25 новичков
23 июля
Фото«Акрон» продлил контракт с основным полузащитником
23 июля
3 российских клуба заинтересовались игроком «Динамо», выставленным на трансфер
23 июля
Клуб РПЛ рассмотрит подписание игроков «Зенита» и «Динамо»
23 июля
1
ФотоМосковский клуб расстался с хавбеком
23 июля
Взбешенный Ташуев хочет покинуть «Енисей»
22 июля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+