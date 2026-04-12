12.04.2026, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
4-1-3-2
1
Ятимов
22
Семенчук
4
Мелехин
78
Чистяков
40
Вахания
8
Миронов
10
Щетинин
18
Кучаев
9
Мохеби
99
Сулейманов
7
Роналдо
3-1-2-3-1
98
Максименко
3
Ву
4
Джику
68
Литвинов
18
Умяров
47
Зобнин
83
Фернандеш
27
Дмитриев
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
4
Мелехин
87
Лангович
87
Лангович
4
Мелехин
22
Семенчук
3
Сако
3
Сако
22
Семенчук
7
Роналдо
67
Игнатов
67
Игнатов
7
Роналдо
18
Кучаев
10
Комаров
10
Комаров
18
Кучаев
99
Сулейманов
91
Шамонин
91
Шамонин
99
Сулейманов
47
Зобнин
97
Денисов
97
Денисов
47
Зобнин
5
Барко
35
Мартинс
35
Мартинс
5
Барко
27
Дмитриев
7
Солари
7
Солари
27
Дмитриев
9
Угальде
11
Гарсия
11
Гарсия
9
Угальде
Остались в запасе
Ростов
Спартак
71
Даниил Одоевский
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
17
Ибрагим Аджаса
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
40
Иван Сорокин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
62
Павел Полех
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
17
Ибрагим Аджаса
ЛВ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
40
Иван Сорокин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
62
Павел Полех
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Ростов
Точно не сыграют
Спартак
Точно не сыграют
Статистика матча Ростов - Спартак
2
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
21
Офсайды
0
3
Количество передач
300
408
Сейвы
4
2
Точность передач %
64
73
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Спартака», 24-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»