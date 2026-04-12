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  • «Ростов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

«Ростов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

12 апреля, 15:20
Ростов
12.04.2026, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
42' М. Мохеби (П)
8' Р. Зобнин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
10
Маркиньос
ЛВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
17
Ибрагим Аджаса
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
97
Даниил Денисов
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
40
Иван Сорокин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
7
Пабло Солари
ПВ
62
Павел Полех
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
4-1-3-2
1
Ятимов
22
Семенчук
4
Мелехин
78
Чистяков
40
Вахания
8
Миронов
10
Щетинин
18
Кучаев
9
Мохеби
99
Сулейманов
7
Роналдо
3-1-2-3-1
98
Максименко
3
Ву
4
Джику
68
Литвинов
18
Умяров
47
Зобнин
83
Фернандеш
27
Дмитриев
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
4
Мелехин
87
Лангович
87
Лангович
4
Мелехин
22
Семенчук
3
Сако
3
Сако
22
Семенчук
7
Роналдо
67
Игнатов
67
Игнатов
7
Роналдо
18
Кучаев
10
Комаров
10
Комаров
18
Кучаев
99
Сулейманов
91
Шамонин
91
Шамонин
99
Сулейманов
47
Зобнин
97
Денисов
97
Денисов
47
Зобнин
5
Барко
35
Мартинс
35
Мартинс
5
Барко
27
Дмитриев
7
Солари
7
Солари
27
Дмитриев
9
Угальде
11
Гарсия
11
Гарсия
9
Угальде
Остались в запасе
Ростов
Спартак
71
Даниил Одоевский
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
17
Ибрагим Аджаса
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
40
Иван Сорокин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
62
Павел Полех
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
17
Ибрагим Аджаса
ЛВ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
40
Иван Сорокин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
62
Павел Полех
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Ростов
Точно не сыграют
Егор Голенков
ЦФ
Спартак
Точно не сыграют
Срджан Бабич
ЦЗ
Владислав Саусь
АП
Даниил Зорин
АП
Статистика матча Ростов - Спартак
2
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
21
Офсайды
0
3
Количество передач
300
408
Сейвы
4
2
Точность передач %
64
73
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Спартака», 24-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Спартак»

«Ростов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов
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