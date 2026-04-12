12.04.2026, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Украина. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Заря
Заря
3-2-2-2
12
Турбаевский
55
Джордан
4
Эскинья
77
Кушниренко
10
Жуниньо
9
Вокрри
44
Пердута
88
28
Будковский
11
Горбач
4-3-3
31
Билык
77
Кох
97
7
Лучкевич
4
10
Себерио
5
Запорожец
8
Миронюк
9
21
Супряга
20
Сидун
44
Пердута
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
44
Пердута
9
Вокрри
6
Попара
6
Попара
9
Вокрри
11
Горбач
17
17
11
Горбач
7
Лучкевич
3
Григоращук
3
Григоращук
7
Лучкевич
8
Миронюк
17
Демченко
17
Демченко
8
Миронюк
21
Супряга
7
7
21
Супряга
5
Запорожец
6
Ковалец
6
Ковалец
5
Запорожец
10
Себерио
10
10
10
Себерио
Остались в запасе
Заря
Эпицентр
1
Александр Сапутин
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
5
Андрия Янич
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
27
D. Jelavic
ЦП
9
R. Verley
ЦП
7
N. Andjusic
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
71
Nikita Fedotov
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
28
Andriy Lipovuz
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
15
Denys Golub
ЦП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
5
Андрия Янич
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
27
D. Jelavic
ЦП
9
R. Verley
ЦП
7
N. Andjusic
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Остались в запасе
71
Nikita Fedotov
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
28
Andriy Lipovuz
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
15
Denys Golub
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Статистика матча Заря - Эпицентр
1
2
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Эпицентра», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Эпицентр»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
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Источник: «Бомбардир»