Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Заря» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

«Заря» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

12 апреля, 14:20
Заря
12.04.2026, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Эпицентр
33' Джордан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
10
Жуниньо
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
9
Сильвио Вокрри
ПЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
88
Sallieu Bah
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Эпицентр
31
Олег Билык
ВР
4
Vladyslav Moroz
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
97
Oleksandr Klymets
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
10
Джон Себерио
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
8
Николай Миронюк
ЦП
20
Вадим Сидун
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
9
Хоакинете
РФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
5
Андрия Янич
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
6
Деян Попара
ЦП
17
Zadorozhnyi Fedir
ЦП
27
D. Jelavic
ЦП
9
R. Verley
ЦП
7
N. Andjusic
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Эпицентр
71
Nikita Fedotov
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
28
Andriy Lipovuz
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
15
Denys Golub
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
7
Andrii Matkevych
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
3-2-2-2
12
Турбаевский
55
Джордан
4
Эскинья
77
Кушниренко
10
Жуниньо
9
Вокрри
44
Пердута
88
28
Будковский
11
Горбач
4-3-3
31
Билык
77
Кох
97
7
Лучкевич
4
10
Себерио
5
Запорожец
8
Миронюк
9
21
Супряга
20
Сидун
44
Пердута
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
44
Пердута
9
Вокрри
6
Попара
6
Попара
9
Вокрри
11
Горбач
17
17
11
Горбач
7
Лучкевич
3
Григоращук
3
Григоращук
7
Лучкевич
8
Миронюк
17
Демченко
17
Демченко
8
Миронюк
21
Супряга
7
7
21
Супряга
5
Запорожец
6
Ковалец
6
Ковалец
5
Запорожец
10
Себерио
10
10
10
Себерио
Остались в запасе
Заря
Эпицентр
1
Александр Сапутин
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
5
Андрия Янич
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
27
D. Jelavic
ЦП
9
R. Verley
ЦП
7
N. Andjusic
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
71
Nikita Fedotov
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
28
Andriy Lipovuz
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
15
Denys Golub
ЦП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
5
Андрия Янич
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
27
D. Jelavic
ЦП
9
R. Verley
ЦП
7
N. Andjusic
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Остались в запасе
71
Nikita Fedotov
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
28
Andriy Lipovuz
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
15
Denys Golub
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Статистика матча Заря - Эпицентр
1
2
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Эпицентра», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря»«Эпицентр»

«Заря» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Эпицентр Заря
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
5
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России
30 июля
4
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом
4 июля
6
ФотоСмолов сделал фото с бывшим украинским партнером
22 июня
10
Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине
15 июня
9
Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»
11 июня
9
Захарова прокомментировала просьбу Украины не допускать российские команды: «Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, сколько детей они убили»
6 июня
4
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
21 мая
21
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
16 мая
7
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
14 мая
5
«Шахтер» стал чемпионом Украины и попал в общий этап Лиги чемпионов
11 мая
Сборную Украины впервые возглавит иностранец
4 мая
3
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России
29 апреля
4
«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России
29 апреля
8
Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4
27 апреля
6
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
25 апреля
34
Мостового внесли в базу «Миротворца»*
18 апреля
15
«Шахтер» вышел в полуфинал еврокубка
16 апреля
3
⚡️ Умер Мирча Луческу – экс-тренеру «Зенита» было 80 лет
7 апреля
23
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
28 марта
18
Сборную Украины ограбили в Европе
27 марта
26
ФотоВыступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан»
14 марта
4
Мудрик тренируется с любителями
6 марта
«Александрия» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.48
6 марта
Зиньковский отказал украинскому топ-клубу в 2020 году: «Почему-то не тянуло»
5 марта
4
Экс-тренер «Шахтера» Фонсека возмущен стремлением ФИФА вернуть Россию
25 февраля
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+