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  • «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 18:50
Торпедо-БелАЗ
11.04.2026, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Мн
51' К. Варданян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
30
Вадим Побудей
ЛВ
89
Александр Французов
ЦФ
10
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Динамо Мн
16
Михаил Козакевич
ВР
33
Сергей Карпович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
42
Фаваз Абдуллахи
ОП
8
Александр Селява
ОП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
13
Алексей Залеский
ЦЗ
90
Ненад Перович
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
9
Александр Батищев
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
21
Вадим Киселев
ЛВ
16
Грэйт Агбо
ЦФ
Динамо Мн
21
Danila Radkevich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
78
Артем Соколовский
ЦП
22
Егор Молчан
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
7
Евгений Малашевич
ПВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
3-4-1-2
1
Игнатович
88
Михайрин
3
Чаговец
20
Мартьянов
6
Премудров
68
Жульпа
7
Быков
2
Бамба
30
Побудей
10
Лисакович
89
Французов
4-2-2-2
16
Козакевич
67
Бегунов
26
Калинин
25
Туре
33
Карпович
42
Абдуллахи
8
Селява
13
Полоз
11
Алыкулов
30
Джимет
10
Варданян
20
Мартьянов
19
Руцкий
19
Руцкий
20
Мартьянов
10
Варданян
22
Молчан
22
Молчан
10
Варданян
11
Алыкулов
7
Малашевич
7
Малашевич
11
Алыкулов
13
Полоз
37
Цепенков
37
Цепенков
13
Полоз
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Динамо Мн
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
13
Алексей Залеский
ЦЗ
90
Ненад Перович
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
21
Вадим Киселев
ЛВ
16
Грэйт Агбо
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
21
Danila Radkevich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
78
Артем Соколовский
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Главный тренер
Александр Шагойко
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
13
Алексей Залеский
ЦЗ
90
Ненад Перович
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
21
Вадим Киселев
ЛВ
16
Грэйт Агбо
ЦФ
Остались в запасе
21
Danila Radkevich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
78
Артем Соколовский
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Главный тренер
Александр Шагойко
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн
2
1
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Динамо» Минск, 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Минск

«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо Мн Торпедо-БелАЗ
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