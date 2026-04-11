Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Динамо» Минск, 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Минск