11.04.2026, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ
3-4-1-2
1
Игнатович
88
Михайрин
3
Чаговец
20
Мартьянов
6
Премудров
68
Жульпа
7
Быков
2
Бамба
30
Побудей
10
Лисакович
89
Французов
4-2-2-2
16
Козакевич
67
Бегунов
26
Калинин
25
Туре
33
Карпович
42
Абдуллахи
8
Селява
13
Полоз
11
Алыкулов
30
Джимет
10
Варданян
20
Мартьянов
19
Руцкий
19
Руцкий
20
Мартьянов
10
Варданян
22
Молчан
22
Молчан
10
Варданян
11
Алыкулов
7
Малашевич
7
Малашевич
11
Алыкулов
13
Полоз
37
Цепенков
37
Цепенков
13
Полоз
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Динамо Мн
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
13
Алексей Залеский
ЦЗ
90
Ненад Перович
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
21
Вадим Киселев
ЛВ
16
Грэйт Агбо
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
21
Danila Radkevich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
78
Артем Соколовский
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Главный тренер
Александр Шагойко
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
13
Алексей Залеский
ЦЗ
90
Ненад Перович
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
21
Вадим Киселев
ЛВ
16
Грэйт Агбо
ЦФ
Остались в запасе
21
Danila Radkevich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
78
Артем Соколовский
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Ленцевич
Главный тренер
Александр Шагойко
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн
2
1
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Динамо» Минск, 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»