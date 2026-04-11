11.04.2026, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Брентфорд
Брентфорд
3-1-3-3
1
Келлехер
4
ван ден Берг
22
Коллинс
33
Кайоде
8
Йенсен
24
Дамсгор
18
Ярмолюк
7
Шаде
25
Тиаго
23
Льюис-Поттер
19
Уаттара
4-3-1-1-1
1
Пикфорд
32
Брэнтуэйт
6
Тарковски
15
О'Брайен
16
Миколенко
22
Дьюсбери-Холл
37
Гарнер
5
Гуйе
13
Ндиайе
7
Макнил
9
Бету
24
Дамсгор
11
Нелсон
11
Нелсон
24
Дамсгор
5
Гуйе
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
5
Гуйе
7
Макнил
19
Джордж
19
Джордж
7
Макнил
9
Бету
11
Барри
11
Барри
9
Бету
Остались в запасе
Брентфорд
Эвертон
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
5
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
50
Josh Stephenson
ЦЗ
49
Ollie Shield
ЦЗ
48
Luka Bentt
ЦП
52
Riley Owen
ЦП
45
A. Matnez
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
12
Марк Траверс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
5
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
50
Josh Stephenson
ЦЗ
49
Ollie Shield
ЦЗ
48
Luka Bentt
ЦП
52
Riley Owen
ЦП
45
A. Matnez
ЦП
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Дэвид Мойес
Брентфорд
Точно не сыграют
Эвертон
Точно не сыграют
Статистика матча Брентфорд - Эвертон
2
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
6
7
Офсайды
0
1
Количество передач
457
376
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.84
1.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.37
-0.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Эвертона», 32-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Эвертон»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»