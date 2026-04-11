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  • «Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 15:50
Брентфорд
11.04.2026, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Эвертон
3' И. Тиаго (П) 76' И. Тиаго
26' Бету 90+1' К. Дьюсбери-Холл
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
(К) ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
18
Егор Ярмолюк
АП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
19
Данго Уаттара
ПВ
7
Кевин Шаде
ПВ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
32
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
7
Дуайт Макнил
ЛВ
9
Бету
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
5
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
50
Josh Stephenson
ЦЗ
49
Ollie Shield
ЦЗ
48
Luka Bentt
ЦП
52
Riley Owen
ЦП
45
A. Matnez
ЦП
11
Рис Нелсон
ПВ
Эвертон
12
Марк Траверс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
3-1-3-3
1
Келлехер
4
ван ден Берг
22
Коллинс
33
Кайоде
8
Йенсен
24
Дамсгор
18
Ярмолюк
7
Шаде
25
Тиаго
23
Льюис-Поттер
19
Уаттара
4-3-1-1-1
1
Пикфорд
32
Брэнтуэйт
6
Тарковски
15
О'Брайен
16
Миколенко
22
Дьюсбери-Холл
37
Гарнер
5
Гуйе
13
Ндиайе
7
Макнил
9
Бету
24
Дамсгор
11
Нелсон
11
Нелсон
24
Дамсгор
5
Гуйе
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
5
Гуйе
7
Макнил
19
Джордж
19
Джордж
7
Макнил
9
Бету
11
Барри
11
Барри
9
Бету
Остались в запасе
Брентфорд
Эвертон
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
5
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
50
Josh Stephenson
ЦЗ
49
Ollie Shield
ЦЗ
48
Luka Bentt
ЦП
52
Riley Owen
ЦП
45
A. Matnez
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
12
Марк Траверс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
5
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
50
Josh Stephenson
ЦЗ
49
Ollie Shield
ЦЗ
48
Luka Bentt
ЦП
52
Riley Owen
ЦП
45
A. Matnez
ЦП
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Дэвид Мойес
Брентфорд
Точно не сыграют
Фабиу Карвалью
АП
Джошуа Да Силва
ЦП
Рико Генри
ЛЗ
Аарон Хики
ЛЗ
Виталий Янельт
ОП
Антони Миламбо
АП
Эвертон
Точно не сыграют
Карлос Алькарас
ЦП
Джек Грилиш
ЛВ
Статистика матча Брентфорд - Эвертон
2
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
6
7
Офсайды
0
1
Количество передач
457
376
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.84
1.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.37
-0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Эвертона», 32-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд»«Эвертон»

«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Эвертон Брентфорд
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