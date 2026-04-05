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  • «Днепр» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Днепр» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 16:20
Днепр
05.04.2026, воскресенье, 17:30
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Славия-Мозырь
55' В. Игнатьев (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
1
Владислав Игнатьев
ВР
18
Андрей Шемрук
ЛЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
55
Никита Краснов
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
17
Андрей Потапенко
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Славия-Мозырь
16
Евгений Абрамович
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
3
R. Ngatchou
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
49
Александр Джигеро
ЛВ
9
Глеб Жердев
ЛВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Днепр
77
Дмитрий Гущенко
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ЦЗ
89
Вадим Арутюнян
ОП
29
Андрей Денисюк
АП
88
Захар Гицелев
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
99
Владислав Степаненко
ЦФ
9
Erik Torosyan
ЦФ
Славия-Мозырь
1
Константин Веретынский
ВР
22
Антон Лукашов
ПЗ
2
Арсений Агеев
ПЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
19
A. Derzhinskiy
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
20
Ilya Verenich
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
3-2-3-2
1
Игнатьев
18
Шемрук
15
Касараб
23
Дунаев
55
Краснов
8
Русак
88
Кириленко
27
Пилецкий
17
Потапенко
11
Мартынов
21
Карпицкий
4-1-2-3
16
Абрамович
3
44
Луцевич
18
Мельников
4
Калачев
6
Кузнецов
49
Джигеро
9
Жердев
21
Шевченко
11
Антилевский
31
Соловей
11
Мартынов
89
Арутюнян
89
Арутюнян
11
Мартынов
55
Краснов
29
Денисюк
29
Денисюк
55
Краснов
27
Пилецкий
10
Забелин
10
Забелин
27
Пилецкий
88
Кириленко
99
Степаненко
99
Степаненко
88
Кириленко
3
22
Лукашов
22
Лукашов
3
9
Жердев
2
Агеев
2
Агеев
9
Жердев
49
Джигеро
27
Чикида
27
Чикида
49
Джигеро
21
Шевченко
30
Лихтин
30
Лихтин
21
Шевченко
44
Луцевич
15
Вашкевич
15
Вашкевич
44
Луцевич
Остались в запасе
Днепр
Славия-Мозырь
77
Дмитрий Гущенко
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ЦЗ
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Erik Torosyan
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
1
Константин Веретынский
ВР
19
A. Derzhinskiy
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
20
Ilya Verenich
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ЦЗ
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Erik Torosyan
ЦФ
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
19
A. Derzhinskiy
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
20
Ilya Verenich
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Днепр - Славия-Мозырь
2
2
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Славии-Мозырь», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр» – «Славия-Мозырь»

«Днепр» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Днепр
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