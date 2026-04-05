05.04.2026, воскресенье, 17:30
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Днепр
Днепр
3-2-3-2
1
Игнатьев
18
Шемрук
15
Касараб
23
Дунаев
55
Краснов
8
Русак
88
Кириленко
27
Пилецкий
17
Потапенко
11
Мартынов
21
Карпицкий
4-1-2-3
16
Абрамович
3
44
Луцевич
18
Мельников
4
Калачев
6
Кузнецов
49
Джигеро
9
Жердев
21
Шевченко
11
Антилевский
31
Соловей
11
Мартынов
89
Арутюнян
89
Арутюнян
11
Мартынов
55
Краснов
29
Денисюк
29
Денисюк
55
Краснов
27
Пилецкий
10
Забелин
10
Забелин
27
Пилецкий
88
Кириленко
99
Степаненко
99
Степаненко
88
Кириленко
3
22
Лукашов
22
Лукашов
3
9
Жердев
2
Агеев
2
Агеев
9
Жердев
49
Джигеро
27
Чикида
27
Чикида
49
Джигеро
21
Шевченко
30
Лихтин
30
Лихтин
21
Шевченко
44
Луцевич
15
Вашкевич
15
Вашкевич
44
Луцевич
Остались в запасе
Днепр
Славия-Мозырь
77
Дмитрий Гущенко
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ЦЗ
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Erik Torosyan
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
1
Константин Веретынский
ВР
19
A. Derzhinskiy
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
20
Ilya Verenich
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ЦЗ
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Erik Torosyan
ЦФ
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
19
A. Derzhinskiy
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
20
Ilya Verenich
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Днепр - Славия-Мозырь
2
2
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Славии-Мозырь», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр» – «Славия-Мозырь»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»