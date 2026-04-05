05.04.2026, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Кривбасс
Кривбасс
4-1-2-1-2
12
Кемкин
55
Дибанго
4
Виливальд
15
Джонс
2
Юрчек
6
Араухо
8
Шевченко
18
Лин
94
Задерака
77
Мендоза
10
Парако
4-3-2-1
12
Паламарчук
34
Муравский
25
Горин
29
Дидык
14
Драмбаев
19
Пастух
16
Рябов
11
Пасич
23
Кравчук
9
Твердохлеб
90
Ассинор
55
Дибанго
5
Бекавац
5
Бекавац
55
Дибанго
8
Шевченко
21
Каменский
21
Каменский
8
Шевченко
18
Лин
14
Сек
14
Сек
18
Лин
6
Араухо
10
Герберт
10
Герберт
6
Араухо
77
Мендоза
24
Мулик
24
Мулик
77
Мендоза
9
Твердохлеб
17
Кузик
17
Кузик
9
Твердохлеб
16
Рябов
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
16
Рябов
90
Ассинор
7
Микитишин
7
Микитишин
90
Ассинор
Остались в запасе
Кривбасс
ЛНЗ
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
28
Джоэль Майя
ЦП
25
Тимур Бутенко
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
33
Илья Путря
ПЗ
8
Adam Yakubu
ЦП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
28
Джоэль Майя
ЦП
25
Тимур Бутенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
33
Илья Путря
ПЗ
8
Adam Yakubu
ЦП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Кривбасс - ЛНЗ
1
Всего ударов по воротам
3
5
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
14
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «ЛНЗ», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «ЛНЗ»
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Источник: «Бомбардир»