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  • «Кривбасс» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Кривбасс» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 11:50
Кривбасс
05.04.2026, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 3
Завершен
ЛНЗ
55' Д. Кравчук 65' Д. Кравчук 84' Ш. Ноникашвили
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
12
Александр Кемкин
ВР
55
Иван Дибанго
ЛЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
15
Джозеф Джонс
ЦЗ
2
Ян Юрчек
ПЗ
6
Андрус Араухо
ОП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
18
Бар Лин
ЦП
94
Максим Задерака
ПВ
77
Глейкер Мендоза
ЛФ
10
Карлос Парако
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
ЛНЗ
12
Алексей Паламарчук
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
19
Евгений Пастух
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
23
Данил Кравчук
ПВ
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
5
Анте Бекавац
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
28
Джоэль Майя
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
25
Тимур Бутенко
ЦФ
14
Ассан Сек
ЦФ
10
Джованни Герберт
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
ЛНЗ
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
33
Илья Путря
ПЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
8
Adam Yakubu
ЦП
7
Артур Микитишин
ЛВ
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
4-1-2-1-2
12
Кемкин
55
Дибанго
4
Виливальд
15
Джонс
2
Юрчек
6
Араухо
8
Шевченко
18
Лин
94
Задерака
77
Мендоза
10
Парако
4-3-2-1
12
Паламарчук
34
Муравский
25
Горин
29
Дидык
14
Драмбаев
19
Пастух
16
Рябов
11
Пасич
23
Кравчук
9
Твердохлеб
90
Ассинор
55
Дибанго
5
Бекавац
5
Бекавац
55
Дибанго
8
Шевченко
21
Каменский
21
Каменский
8
Шевченко
18
Лин
14
Сек
14
Сек
18
Лин
6
Араухо
10
Герберт
10
Герберт
6
Араухо
77
Мендоза
24
Мулик
24
Мулик
77
Мендоза
9
Твердохлеб
17
Кузик
17
Кузик
9
Твердохлеб
16
Рябов
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
16
Рябов
90
Ассинор
7
Микитишин
7
Микитишин
90
Ассинор
Остались в запасе
Кривбасс
ЛНЗ
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
28
Джоэль Майя
ЦП
25
Тимур Бутенко
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
33
Илья Путря
ПЗ
8
Adam Yakubu
ЦП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
28
Джоэль Майя
ЦП
25
Тимур Бутенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
33
Илья Путря
ПЗ
8
Adam Yakubu
ЦП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Кривбасс - ЛНЗ
1
Всего ударов по воротам
3
5
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
14
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «ЛНЗ», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «ЛНЗ»

«Кривбасс» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Кривбасс
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