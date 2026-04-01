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  • «Нефтехимик» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2026

«Нефтехимик» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2026

1 апреля, 18:20
Нефтехимик
01.04.2026, среда, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Факел
5' А. Габараев 90+4' М. Турищев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
6
Даниил Родин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
18
Кирилл Симонов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
97
Бутта Магомедов
АП
93
Мераби Уридия
ЦФ
9
Аксель Гнапи
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Нефтехимик
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
77
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
70
Нури Абдоков
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
7
Максим Турищев
ЦФ
4-1-3-2
1
Голубев
17
Валиахметов
65
Толстопятов
15
Шадринцев
24
Кахидзе
6
Родин
7
Никитин
94
Кучугура
7
Шильцов
53
Моисеев
14
Машуков
4-2-2-2
96
Обухов
55
Тодорович
5
Габараев
20
Юрганов
44
Журавлев
52
Нетфуллин
18
Симонов
99
Гиоргобиани
97
Магомедов
9
Гнапи
93
Уридия
17
Валиахметов
5
Мусалов
5
Мусалов
17
Валиахметов
6
Родин
8
Кантария
8
Кантария
6
Родин
53
Моисеев
17
Кокоев
17
Кокоев
53
Моисеев
14
Машуков
11
Магомедов
11
Магомедов
14
Машуков
94
Кучугура
77
Гвенетадзе
77
Гвенетадзе
94
Кучугура
99
Гиоргобиани
2
Черов
2
Черов
99
Гиоргобиани
97
Магомедов
23
Якимов
23
Якимов
97
Магомедов
18
Симонов
8
Багамаев
8
Багамаев
18
Симонов
9
Гнапи
25
Беляев
25
Беляев
9
Гнапи
93
Уридия
7
Турищев
7
Турищев
93
Уридия
Остались в запасе
Нефтехимик
Факел
43
Николай Присяжненко
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Даниил Фролкин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
70
Нури Абдоков
АП
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
70
Нури Абдоков
АП
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Нефтехимик - Факел
1
Всего ударов по воротам
2
10
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Факела», 23-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик»«Факел»

«Нефтехимик» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Факел Нефтехимик
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