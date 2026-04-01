Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Факела», 23-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Факел»