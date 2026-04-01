01.04.2026, среда, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
4-1-3-2
1
Голубев
17
Валиахметов
65
Толстопятов
15
Шадринцев
24
Кахидзе
6
Родин
7
Никитин
94
Кучугура
7
Шильцов
53
Моисеев
14
Машуков
4-2-2-2
96
Обухов
55
Тодорович
5
Габараев
20
Юрганов
44
Журавлев
52
Нетфуллин
18
Симонов
99
Гиоргобиани
97
Магомедов
9
Гнапи
93
Уридия
17
Валиахметов
5
Мусалов
5
Мусалов
17
Валиахметов
6
Родин
8
Кантария
8
Кантария
6
Родин
53
Моисеев
17
Кокоев
17
Кокоев
53
Моисеев
14
Машуков
11
Магомедов
11
Магомедов
14
Машуков
94
Кучугура
77
Гвенетадзе
77
Гвенетадзе
94
Кучугура
99
Гиоргобиани
2
Черов
2
Черов
99
Гиоргобиани
97
Магомедов
23
Якимов
23
Якимов
97
Магомедов
18
Симонов
8
Багамаев
8
Багамаев
18
Симонов
9
Гнапи
25
Беляев
25
Беляев
9
Гнапи
93
Уридия
7
Турищев
7
Турищев
93
Уридия
Остались в запасе
Нефтехимик
Факел
43
Николай Присяжненко
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Даниил Фролкин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
70
Нури Абдоков
АП
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
70
Нури Абдоков
АП
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Нефтехимик - Факел
1
Всего ударов по воротам
2
10
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Факела», 23-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»