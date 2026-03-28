28.03.2026, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Составы команд
Сенегал
Сенегал
2-2-1-3-2
23
Мори
2
Сарр
19
Ниахате
26
Гуйе
5
Гуйе
8
Камара
14
Якобс
11
Джексон
20
Мбайе
18
Сарр
15
Дьятта
3-2-1-2-1
1
Галлезе
2
8
Норьега
19
Йотун
22
Сонне
4
Лопес
11
18
Каррильо
7
Кабрера
20
Валера
26
Гуйе
21
Диарра
21
Диарра
26
Гуйе
8
Камара
17
Сарр
17
Сарр
8
Камара
11
Джексон
7
Диао
7
Диао
11
Джексон
20
Мбайе
9
Диа
9
Диа
20
Мбайе
18
Сарр
12
Ндиайе
12
Ндиайе
18
Сарр
5
Араухо
3
Грубер
3
Грубер
5
Араухо
19
Йотун
6
Претелл
6
Претелл
19
Йотун
8
Норьега
16
Кастильо
16
Кастильо
8
Норьега
11
17
Конча
17
Конча
11
20
Валера
14
14
20
Валера
7
Кабрера
10
Гримальдо
10
Гримальдо
7
Кабрера
18
Каррильо
9
Угарриса
9
Угарриса
18
Каррильо
Остались в запасе
Сенегал
Перу
1
Йехван Диуф
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
28
Нобель Менди
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
21
Диего Ромеро
ВР
12
Диего Энрикес
ВР
23
Сесар Инга
ЛЗ
25
Matías Zegarra
ЦЗ
13
Marco Huaman
ЦЗ
24
Juan Pablo Goicochea
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баррето
Остались в запасе
1
Йехван Диуф
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
28
Нобель Менди
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Остались в запасе
21
Диего Ромеро
ВР
12
Диего Энрикес
ВР
23
Сесар Инга
ЛЗ
25
Matías Zegarra
ЦЗ
13
Marco Huaman
ЦЗ
24
Juan Pablo Goicochea
ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
Главный тренер
Мануэль Баррето
Статистика матча Сенегал - Перу
1
1
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
12
7
Офсайды
0
2
Количество передач
646
434
Сейвы
2
4
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Сенегал против Перу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сенегал – Перу
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»