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  • Сенегал – Перу: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

Сенегал – Перу: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

28 марта, 17:50
Сенегал
28.03.2026, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Перу
41' Н. Джексон 54' И. Сарр
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
23
Диав Мори
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Пап Гуйе
ОП
5
Идрисса Гуйе
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
18
Исмаила Сарр
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Папе Тиав
Перу
1
Педро Галлезе
(К) ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
2
Alfonso Barco
ЦЗ
8
Эрик Норьега
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
11
Jairo Vélez
ЦП
7
Кенжи Кабрера
ЛВ
18
Андре Каррильо
ПВ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баррето
Сенегал
1
Йехван Диуф
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
28
Нобель Менди
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
21
Хабиб Диарра
ОП
17
Папе Сарр
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
7
Ассане Диао
ЛВ
9
Булайе Диа
ЦФ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Перу
21
Диего Ромеро
ВР
12
Диего Энрикес
ВР
23
Сесар Инга
ЛЗ
25
Matías Zegarra
ЦЗ
13
Marco Huaman
ЦЗ
3
Фабио Грубер
ЦЗ
6
Хесус Претелл
ОП
16
Хесус Кастильо
ОП
17
Хайро Конча
ЦП
14
Adrián Quiroz
ЦП
10
Жоао Гримальдо
ЛВ
9
Адриан Угарриса
ЦФ
24
Juan Pablo Goicochea
ЦФ
2-2-1-3-2
23
Мори
2
Сарр
19
Ниахате
26
Гуйе
5
Гуйе
8
Камара
14
Якобс
11
Джексон
20
Мбайе
18
Сарр
15
Дьятта
3-2-1-2-1
1
Галлезе
2
8
Норьега
19
Йотун
22
Сонне
4
Лопес
11
18
Каррильо
7
Кабрера
20
Валера
26
Гуйе
21
Диарра
21
Диарра
26
Гуйе
8
Камара
17
Сарр
17
Сарр
8
Камара
11
Джексон
7
Диао
7
Диао
11
Джексон
20
Мбайе
9
Диа
9
Диа
20
Мбайе
18
Сарр
12
Ндиайе
12
Ндиайе
18
Сарр
5
Араухо
3
Грубер
3
Грубер
5
Араухо
19
Йотун
6
Претелл
6
Претелл
19
Йотун
8
Норьега
16
Кастильо
16
Кастильо
8
Норьега
11
17
Конча
17
Конча
11
20
Валера
14
14
20
Валера
7
Кабрера
10
Гримальдо
10
Гримальдо
7
Кабрера
18
Каррильо
9
Угарриса
9
Угарриса
18
Каррильо
Остались в запасе
Сенегал
Перу
1
Йехван Диуф
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
28
Нобель Менди
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
21
Диего Ромеро
ВР
12
Диего Энрикес
ВР
23
Сесар Инга
ЛЗ
25
Matías Zegarra
ЦЗ
13
Marco Huaman
ЦЗ
24
Juan Pablo Goicochea
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баррето
Остались в запасе
1
Йехван Диуф
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
28
Нобель Менди
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Остались в запасе
21
Диего Ромеро
ВР
12
Диего Энрикес
ВР
23
Сесар Инга
ЛЗ
25
Matías Zegarra
ЦЗ
13
Marco Huaman
ЦЗ
24
Juan Pablo Goicochea
ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
Главный тренер
Мануэль Баррето
Статистика матча Сенегал - Перу
1
1
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
12
7
Офсайды
0
2
Количество передач
646
434
Сейвы
2
4
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
1
4

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Сенегал против Перу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сенегал – Перу

Сенегал – Перу: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Перу Сенегал
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