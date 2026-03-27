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  • Австрия – Гана: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

Австрия – Гана: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

27 марта, 18:50
Австрия
27.03.2026, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 1
Завершен
Гана
12' М. Забитцер (П) 51' М. Грегоритч 59' С. Пош 80' К. Чуквуэмека 90+2' Н. Зайвальд
77' Ж. Айю
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Александер Шлагер
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
6
Николас Зайвальд
ЦП
9
Марсель Забитцер
(К) ЦП
18
Романо Шмид
АП
19
Кристоф Баумгартнер
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Гана
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
2
Деррик Кен
ЛЗ
4
Йонас Аджетей
ЦЗ
23
Александер Джику
ЦЗ
3
Калеб Йиренки
ЦП
5
Томас Парти
ЦП
8
Кваси Сибо
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
9
Жордан Айю
(К) ЦФ
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Отто Аддо
Австрия
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
12
Тобиас Лаваль
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
24
Пауль Ваннер
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
14
Саша Калайджич
ЦФ
Гана
16
Бенджамин Асаре
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
18
Жером Опоку
ЦЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
13
Сулемана
ОП
15
Элиша Овусу
ОП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
24
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
13
Даниэл Агьей
РФ
4-1-2-2-1
1
Шлагер
5
Пош
3
Дансо
23
Фридль
16
Мвене
10
Гриллич
6
Зайвальд
9
Забитцер
19
Баумгартнер
18
Шмид
11
Грегоритч
3-3-1-3
1
Зиги
4
Аджетей
23
Джику
2
Кен
3
Йиренки
5
Парти
8
Сибо
7
Фатаву
11
Семеньо
25
Аду
9
Айю
1
Шлагер
12
Вигеле
12
Вигеле
1
Шлагер
3
Дансо
15
Линхарт
15
Линхарт
3
Дансо
23
Фридль
25
Свобода
25
Свобода
23
Фридль
5
Пош
2
Аффенгрубер
2
Аффенгрубер
5
Пош
16
Мвене
22
Прасс
22
Прасс
16
Мвене
19
Баумгартнер
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
19
Баумгартнер
10
Гриллич
24
Ваннер
24
Ваннер
10
Гриллич
18
Шмид
21
Виммер
21
Виммер
18
Шмид
11
Грегоритч
7
Арнаутович
7
Арнаутович
11
Грегоритч
9
Забитцер
14
Калайджич
14
Калайджич
9
Забитцер
2
Кен
14
Менса
14
Менса
2
Кен
25
Аду
18
Опоку
18
Опоку
25
Аду
4
Аджетей
6
Пфайффер
6
Пфайффер
4
Аджетей
3
Йиренки
26
Сенайя
26
Сенайя
3
Йиренки
8
Сибо
13
Сулемана
13
Сулемана
8
Сибо
5
Парти
15
Овусу
15
Овусу
5
Парти
11
Семеньо
22
Сулемана
22
Сулемана
11
Семеньо
7
Фатаву
24
Кенигсдорффер
24
Кенигсдорффер
7
Фатаву
9
Айю
13
Бонсу Баа
13
Бонсу Баа
9
Айю
Остались в запасе
Австрия
Гана
13
Патрик Пенц
ВР
12
Тобиас Лаваль
ВР
8
Давид Алаба
ЦЗ
4
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
16
Бенджамин Асаре
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
13
Даниэл Агьей
РФ
Главный тренер
Отто Аддо
Остались в запасе
13
Патрик Пенц
ВР
12
Тобиас Лаваль
ВР
8
Давид Алаба
ЦЗ
4
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
Остались в запасе
16
Бенджамин Асаре
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
13
Даниэл Агьей
РФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Отто Аддо
Статистика матча Австрия - Гана
1
2
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
5
Офсайды
0
2
Количество передач
469
315
Сейвы
0
2
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
1
1

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Австрия против Ганы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Австрия – Гана

Австрия – Гана: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Гана Австрия
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