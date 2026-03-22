22.03.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 27 тур
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
3-3-2-2
12
Рульи
33
Эмерсон
25
Медина
5
Балерди
27
Тимбер
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
14
Пайшао
11
Гринвуд
21
Веа
17
Обамеянг
4-1-2-2-1
1
Эзер
15
Менье
3
Нгой
2
Манди
24
Вердонк
6
Мукау
10
Харальдссон
19
Бенталеб
6
Буадди
26
Фернандес-Пардо
27
Коррея
11
Гринвуд
11
Нванери
11
Нванери
11
Гринвуд
27
Тимбер
26
Надир
26
Надир
27
Тимбер
Нванери
20
Траоре
20
Траоре
Нванери
19
Кондогбиа
9
Гуири
9
Гуири
19
Кондогбиа
1
Эзер
16
Бодар
16
Бодар
1
Эзер
24
Вердонк
15
Перро
15
Перро
24
Вердонк
10
Харальдссон
22
Мбемба
22
Мбемба
10
Харальдссон
27
Коррея
9
Жиру
9
Жиру
27
Коррея
Остались в запасе
Марсель
Лилль
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Точукву Нади
ОП
8
Химад Абделли
АП
Главный тренер
Хабиб Бейе
4
Александро
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
35
Сориба Диауне
ЛВ
20
Ноа Эджума
ПВ
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Точукву Нади
ОП
8
Химад Абделли
АП
Остались в запасе
4
Александро
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
35
Сориба Диауне
ЛВ
20
Ноа Эджума
ПВ
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Бруно Женезио
Марсель
Точно не сыграют
Статистика матча Марсель - Лилль
1
3
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
8
6
Офсайды
0
1
Количество передач
534
444
Сейвы
2
2
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.67
0.97
xGP (предотвращенные голы)
-0.51
-0.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Лилля», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»