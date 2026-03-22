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  • «Марсель» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Марсель» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 18:05
Марсель
22.03.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 2
Завершен
Лилль
43' И. Нванери
49' Т. Менье 86' О. Жиру
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Марсель
12
Херонимо Рульи
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Леонардо Балерди
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
27
Кинтен Тимбер
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Игор Пайшао
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
17
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
3
Натан Нгой
ЦЗ
2
Айсса Манди
(К) ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
6
Айюб Буадди
АП
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
27
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Точукву Нади
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
26
Билял Надир
ЦП
20
Хамед Траоре
АП
8
Химад Абделли
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
35
Сориба Диауне
ЛВ
20
Ноа Эджума
ПВ
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-3-2-2
12
Рульи
33
Эмерсон
25
Медина
5
Балерди
27
Тимбер
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
14
Пайшао
11
Гринвуд
21
Веа
17
Обамеянг
4-1-2-2-1
1
Эзер
15
Менье
3
Нгой
2
Манди
24
Вердонк
6
Мукау
10
Харальдссон
19
Бенталеб
6
Буадди
26
Фернандес-Пардо
27
Коррея
11
Гринвуд
11
Нванери
11
Нванери
11
Гринвуд
27
Тимбер
26
Надир
26
Надир
27
Тимбер
Нванери
20
Траоре
20
Траоре
Нванери
19
Кондогбиа
9
Гуири
9
Гуири
19
Кондогбиа
1
Эзер
16
Бодар
16
Бодар
1
Эзер
24
Вердонк
15
Перро
15
Перро
24
Вердонк
10
Харальдссон
22
Мбемба
22
Мбемба
10
Харальдссон
27
Коррея
9
Жиру
9
Жиру
27
Коррея
Остались в запасе
Марсель
Лилль
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Точукву Нади
ОП
8
Химад Абделли
АП
Главный тренер
Хабиб Бейе
4
Александро
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
35
Сориба Диауне
ЛВ
20
Ноа Эджума
ПВ
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Точукву Нади
ОП
8
Химад Абделли
АП
Остались в запасе
4
Александро
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
35
Сориба Диауне
ЛВ
20
Ноа Эджума
ПВ
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Бруно Женезио
Марсель
Точно не сыграют
Наиф Агер
ЦЗ
Артур Вермерен
ОП
Лилль
Точно не сыграют
Бенжамин Андре
ЦП
Марк-Орель Каяр
ВР
Хамза Игамане
ЦФ
Этан Мбаппе
ЦП
Гаэтан Перрен
ЦФ
Осаме Сахрауи
ЛВ
Усман Туре
ЦЗ
Тиагу Сантуш
ПЗ
Статистика матча Марсель - Лилль
1
3
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
8
6
Офсайды
0
1
Количество передач
534
444
Сейвы
2
2
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.67
0.97
xGP (предотвращенные голы)
-0.51
-0.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Лилля», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Лилль»

«Марсель» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Марсель
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