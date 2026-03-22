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  • «Болонья» – «Лацио: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Болонья» – «Лацио: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 15:50
Болонья
22.03.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
72' К. Тэйлор 82' К. Тэйлор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Болонья
13
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
6
Никола Моро
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Риккардо Орсолини
(К) ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Лацио
40
Эдоардо Мотта
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Патрик
(К) ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
27
Даниэль Мальдини
АП
18
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
30
Бенха Домингес
ЛВ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Лацио
99
Giacomo Giacomone
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
20
Петар Ратков
ЦФ
19
Булайе Диа
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Равалья
33
Миранда
17
Хеггем
41
Витик
23
Сом
6
Моро
11
Роу
20
Цортеа
10
Бернардески
9
Кастро
7
Орсолини
3-2-3-2
40
Мотта
34
Хила
13
Романьоли
4
Патрик
77
Марушич
17
Тавареш
18
Исаксен
24
Тэйлор
7
Деле-Баширу
9
Педро
27
Мальдини
17
Хеггем
3
Лукуми
3
Лукуми
17
Хеггем
20
Цортеа
19
Фергюсон
19
Фергюсон
20
Цортеа
7
Орсолини
30
Домингес
30
Домингес
7
Орсолини
11
Роу
28
Камбьяги
28
Камбьяги
11
Роу
10
Бернардески
24
Даллинга
24
Даллинга
10
Бернардески
34
Хила
25
Провстгор
25
Провстгор
34
Хила
9
Педро
14
Нослин
14
Нослин
9
Педро
18
Исаксен
22
Кансельери
22
Кансельери
18
Исаксен
27
Мальдини
19
Диа
19
Диа
27
Мальдини
Остались в запасе
Болонья
Лацио
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
99
Giacomo Giacomone
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
20
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
Остались в запасе
99
Giacomo Giacomone
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
20
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Маурицио Сарри
Болонья
Точно не сыграют
Кевин Бонифази
ЦЗ
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Лукаш Скорупски
ВР
Йенс Одгор
ЦФ
Томмазо Побега
ЦП
Лацио
Точно не сыграют
Тома Башич
ЦП
Данило Катальди
ЦП
Самуэль Жиго
ЦЗ
Иван Проведель
ВР
Николо Ровелла
ОП
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
Статистика матча Болонья - Лацио
2
1
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
13
8
Офсайды
3
1
Количество передач
585
511
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.47
1.7
xGP (предотвращенные голы)
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Лацио», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья»«Лацио»

«Болонья» – «Лацио: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Болонья
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