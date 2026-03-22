22.03.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
3-1-1-3-2
13
Равалья
33
Миранда
17
Хеггем
41
Витик
23
Сом
6
Моро
11
Роу
20
Цортеа
10
Бернардески
9
Кастро
7
Орсолини
3-2-3-2
40
Мотта
34
Хила
13
Романьоли
4
Патрик
77
Марушич
17
Тавареш
18
Исаксен
24
Тэйлор
7
Деле-Баширу
9
Педро
27
Мальдини
17
Хеггем
3
Лукуми
3
Лукуми
17
Хеггем
20
Цортеа
19
Фергюсон
19
Фергюсон
20
Цортеа
7
Орсолини
30
Домингес
30
Домингес
7
Орсолини
11
Роу
28
Камбьяги
28
Камбьяги
11
Роу
10
Бернардески
24
Даллинга
24
Даллинга
10
Бернардески
34
Хила
25
Провстгор
25
Провстгор
34
Хила
9
Педро
14
Нослин
14
Нослин
9
Педро
18
Исаксен
22
Кансельери
22
Кансельери
18
Исаксен
27
Мальдини
19
Диа
19
Диа
27
Мальдини
Остались в запасе
Болонья
Лацио
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
99
Giacomo Giacomone
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
20
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
Остались в запасе
99
Giacomo Giacomone
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
20
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Болонья - Лацио
2
1
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
13
8
Офсайды
3
1
Количество передач
585
511
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.47
1.7
xGP (предотвращенные голы)
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Лацио», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»