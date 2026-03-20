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  • «Кызыл-Жар» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

«Кызыл-Жар» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

20 марта, 11:50
Кызыл-Жар
20.03.2026, пятница, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Иртыш
55' Т. Мульдинов 70' Э. Бойгре
66' М. Мбодж 87' М. Турлыбек
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
1
Думитру Челядник
ВР
25
Пламен Галабов
ЦЗ
22
A. Kozlenko
ЦЗ
71
Александр Соколенко
ПЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
79
Глеб Валгушев
ЦП
19
Дамьян Крайсник
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
47
Оноре Гомис
ПВ
99
Этьен Бойгре
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Иртыш
16
Виталий Ботнарь
ВР
22
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
10
Тамерлан Агиманов
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
26
Павел Седько
ЛВ
17
Владислав Климович
ЦФ
14
Вячеслав Швырев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
14
A. Serikbay
ЦЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
27
N. Gubarev
ЦП
28
Роман Чирков
ЦП
17
M. Eleukin
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Артем Черединов
ЦФ
Иртыш
1
Мирас Рихард
ВР
5
Бахтияр Толеуов
ЦЗ
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
13
Нурдаулет Байбосынов
ЦП
6
Yushi Shimamura
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
12
Ramazan Karimov
ЦП
11
Максим Федин
ПВ
19
Артем Попов
ЦФ
17
Мирас Турлыбек
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Челядник
25
Галабов
22
71
Соколенко
23
Пишчевич
79
Валгушев
88
Перцух
8
Макаренко
19
Крайсник
47
Гомис
99
Бойгре
4-1-2-1-2
16
Ботнарь
27
Нечаев
26
Мбодж
4
Хадаркевич
22
Стефен
29
Жарынбетов
10
Агиманов
8
Оматай
26
Седько
14
Швырев
17
Климович
8
Макаренко
4
Сламбеков
4
Сламбеков
8
Макаренко
47
Гомис
27
27
47
Гомис
22
7
Мульдинов
7
Мульдинов
22
79
Валгушев
9
Адиль
9
Адиль
79
Валгушев
Адиль
11
Черединов
11
Черединов
Адиль
26
Седько
13
Байбосынов
13
Байбосынов
26
Седько
29
Жарынбетов
20
Буранчиев
20
Буранчиев
29
Жарынбетов
8
Оматай
11
Федин
11
Федин
8
Оматай
14
Швырев
17
Турлыбек
17
Турлыбек
14
Швырев
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Иртыш
32
Вадим Петров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
14
A. Serikbay
ЦЗ
28
Роман Чирков
ЦП
17
M. Eleukin
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Мирас Рихард
ВР
5
Бахтияр Толеуов
ЦЗ
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
6
Yushi Shimamura
ЦП
12
Ramazan Karimov
ЦП
19
Артем Попов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
14
A. Serikbay
ЦЗ
28
Роман Чирков
ЦП
17
M. Eleukin
ЦП
Остались в запасе
1
Мирас Рихард
ВР
5
Бахтияр Толеуов
ЦЗ
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
6
Yushi Shimamura
ЦП
12
Ramazan Karimov
ЦП
19
Артем Попов
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Кызыл-Жар - Иртыш
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Иртыша», 3-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Иртыш»

«Кызыл-Жар» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Иртыш Кызыл-Жар
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