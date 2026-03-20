20.03.2026, пятница, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Кызыл-Жар
Кызыл-Жар
3-1-4-1-1
1
Челядник
25
Галабов
22
71
Соколенко
23
Пишчевич
79
Валгушев
88
Перцух
8
Макаренко
19
Крайсник
47
Гомис
99
Бойгре
4-1-2-1-2
16
Ботнарь
27
Нечаев
26
Мбодж
4
Хадаркевич
22
Стефен
29
Жарынбетов
10
Агиманов
8
Оматай
26
Седько
14
Швырев
17
Климович
8
Макаренко
4
Сламбеков
4
Сламбеков
8
Макаренко
47
Гомис
27
27
47
Гомис
22
7
Мульдинов
7
Мульдинов
22
79
Валгушев
9
Адиль
9
Адиль
79
Валгушев
Адиль
11
Черединов
11
Черединов
Адиль
26
Седько
13
Байбосынов
13
Байбосынов
26
Седько
29
Жарынбетов
20
Буранчиев
20
Буранчиев
29
Жарынбетов
8
Оматай
11
Федин
11
Федин
8
Оматай
14
Швырев
17
Турлыбек
17
Турлыбек
14
Швырев
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Иртыш
32
Вадим Петров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
14
A. Serikbay
ЦЗ
28
Роман Чирков
ЦП
17
M. Eleukin
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Мирас Рихард
ВР
5
Бахтияр Толеуов
ЦЗ
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
6
Yushi Shimamura
ЦП
12
Ramazan Karimov
ЦП
19
Артем Попов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
14
A. Serikbay
ЦЗ
28
Роман Чирков
ЦП
17
M. Eleukin
ЦП
Остались в запасе
1
Мирас Рихард
ВР
5
Бахтияр Толеуов
ЦЗ
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
6
Yushi Shimamura
ЦП
12
Ramazan Karimov
ЦП
19
Артем Попов
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Кызыл-Жар - Иртыш
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Иртыша», 3-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Иртыш»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»