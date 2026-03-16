Составы команд
Кайсар
Кайсар
4-3-2-1
1
Салайдин
12
Совет
93
Аскаров
15
Идрисов
5
Кенесбек
14
Джонс
8
Абикен
51
Мохаммад
7
Тажибай
24
Чучкич
9
Агзамбаев
3-2-3-2
74
Сейсен
2
Бартолец
99
Касым
3
Калайца
11
Вороговский
10
Томасов
7
Караман
9
Исламхан
72
Басманов
47
8
Башич
47
Конлимкос
47
Конлимкос
24
Чучкич
6
Калдыбеков
6
Калдыбеков
24
Чучкич
14
Джонс
11
Мозес
11
Мозес
14
Джонс
9
Агзамбаев
96
Мухаммед
96
Мухаммед
9
Агзамбаев
7
Караман
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
7
Караман
47
13
Жаксылык
13
Жаксылык
47
9
Исламхан
81
Каримов
81
Каримов
9
Исламхан
Остались в запасе
Кайсар
Астана
40
Адам Ковач
ВР
2
Темирлан Мурзагалиев
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
82
Rinat Akbergen
ЦЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
19
Димаш Серикулы
ЦП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
23
Муслим Жумат
ЦП
Главный тренер
Виктор Кумыков
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
82
R. Valikhan
ЦП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
40
Адам Ковач
ВР
2
Темирлан Мурзагалиев
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
82
Rinat Akbergen
ЦЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
19
Димаш Серикулы
ЦП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
23
Муслим Жумат
ЦП
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
82
R. Valikhan
ЦП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Кайсар - Астана
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Астаны», 2-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Астана»
- Матч можно посмотреть на канале «Sport Plus Qazaqstan».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»