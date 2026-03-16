Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кайсар» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

«Кайсар» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

16 марта, 15:50
Кайсар
16.03.2026, понедельник, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Астана
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
14
Томас Джонс
ЦП
8
Айбол Абикен
ЦП
51
Амир Мохаммад
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
7
Батырхан Тажибай
ЛВ
9
Нурдаулет Агзамбаев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
99
Алибек Касым
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
8
Иван Башич
АП
9
Бауржан Исламхан
АП
72
Станислав Басманов
ЛВ
7
Динмухамед Караман
ПВ
47
Maksat Abraev
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кайсар
40
Адам Ковач
ВР
2
Темирлан Мурзагалиев
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
82
Rinat Akbergen
ЦЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
19
Димаш Серикулы
ЦП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
23
Муслим Жумат
ЦП
47
Бакдаулет Конлимкос
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
96
Алияр Мухаммед
ЦФ
Астана
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
91
Aytuar Token
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
82
R. Valikhan
ЦП
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
4-3-2-1
1
Салайдин
12
Совет
93
Аскаров
15
Идрисов
5
Кенесбек
14
Джонс
8
Абикен
51
Мохаммад
7
Тажибай
24
Чучкич
9
Агзамбаев
3-2-3-2
74
Сейсен
2
Бартолец
99
Касым
3
Калайца
11
Вороговский
10
Томасов
7
Караман
9
Исламхан
72
Басманов
47
8
Башич
47
Конлимкос
47
Конлимкос
24
Чучкич
6
Калдыбеков
6
Калдыбеков
24
Чучкич
14
Джонс
11
Мозес
11
Мозес
14
Джонс
9
Агзамбаев
96
Мухаммед
96
Мухаммед
9
Агзамбаев
7
Караман
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
7
Караман
47
13
Жаксылык
13
Жаксылык
47
9
Исламхан
81
Каримов
81
Каримов
9
Исламхан
Остались в запасе
Кайсар
Астана
40
Адам Ковач
ВР
2
Темирлан Мурзагалиев
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
82
Rinat Akbergen
ЦЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
19
Димаш Серикулы
ЦП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
23
Муслим Жумат
ЦП
Главный тренер
Виктор Кумыков
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
82
R. Valikhan
ЦП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
40
Адам Ковач
ВР
2
Темирлан Мурзагалиев
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
82
Rinat Akbergen
ЦЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
19
Димаш Серикулы
ЦП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
23
Муслим Жумат
ЦП
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
82
R. Valikhan
ЦП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Кайсар - Астана
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Астаны», 2-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Астана»

«Кайсар» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Астана Кайсар
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
22:31
1
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
22:15
2
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
21:56
1
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
5
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
4
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
19:55
15
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
19:44
8
Все новости
Все новости
В казахстанском футболе избавляются от всего русского
29 июля
5
Матч «Кайрата» перенесут из-за Канье Уэста
24 июля
2
Фото«Барселона» представила первого казахстанского футболиста в истории клуба
16 июля
5
«Балтике» отказали в трансфере казахстанского таланта
8 июля
4
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Нани высказался об игре Роналду на ЧМ-2026
2 июля
Интерес к Дзюбе есть только в одной зарубежной стране
1 июля
4
ФотоЗенитовец Алип получил еще один диплом
27 июня
5
Реакция «Ахмата» на интерес «Спартака» к Самородову
27 июня
3
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
19 июня
5
ФотоЗенитовец Алип выловил огромную рыбу в Каспийском море
17 июня
19
Хаби Алонсо принял решение по казахстанскому таланту «Челси»
16 июня
«Спартак» может купить игрока сборной Казахстана
26 мая
4
Раскрыт размер зарплаты Аршавина в последние годы карьеры
30 апреля
2
В клубе из Казахстана высказались о возможном переходе вингера «Спартака»
29 апреля
2
Шпилевский после увольнения из «Пари НН» может принять команду из ЛЧ
28 апреля
ФотоТренер России на ЧМ-2018 возглавил казахстанский клуб
24 апреля
Адиев – об увольнении из «Крыльев» и отказа «Актобе»: «Рад, что так получилось»
22 апреля
Тренеры России на ЧМ-2018 нашли работу в Казахстане
3 апреля
1
В «Барселоне» появится первый игрок из Казахстана
1 апреля
1
«Актобе» отказался от Адиева, уволенного из «Крыльев» после переговоров с казахстанским клубом
1 апреля
7
«Актобе» пришлось переехать из-за Нани
28 марта
1
Стало известно, будут ли «Крылья» штрафовать Адиева за переговоры с «Актобе»
26 марта
Реакция Бубнова на переговоры тренера «Крыльев» Адиева с другим клубом
25 марта
1
Тренеру «Крыльев» Адиеву обещали утроить зарплату в Казахстане
25 марта
6
Адиев поставил точку в слухах об уходе из «Крыльев Советов»
25 марта
3
Адиева обвинили в подлости и «кидке»
25 марта
1
Адиев прояснил ситуацию с уходом из «Крыльев»: «Я никуда не сбегал!»
24 марта
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+