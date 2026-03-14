14.03.2026, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-1-3-1
1
Райя
33
Калафьори
17
Салиба
3
Габриэль
12
Тимбер
4
Райс
36
Субименди
7
Сака
10
Эзе
20
Мадуэке
7
Хаверц
3-3-2-1-1
1
Пикфорд
15
О'Брайен
5
Кин
16
Миколенко
5
Гуйе
22
Дьюсбери-Холл
37
Гарнер
42
Ироегбунам
13
Ндиайе
7
Макнил
9
Бету
12
Тимбер
3
Москера
3
Москера
12
Тимбер
33
Калафьори
3
Хинкапе
3
Хинкапе
33
Калафьори
36
Субименди
56
Доумэн
56
Доумэн
36
Субименди
20
Мадуэке
2
Мартинелли
2
Мартинелли
20
Мадуэке
7
Хаверц
17
Дьекереш
17
Дьекереш
7
Хаверц
42
Ироегбунам
34
Рехль
34
Рехль
42
Ироегбунам
7
Макнил
45
Армстронг
45
Армстронг
7
Макнил
5
Гуйе
19
Джордж
19
Джордж
5
Гуйе
9
Бету
11
Барри
11
Барри
9
Бету
Остались в запасе
Арсенал
Эвертон
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
Точно не сыграют
Под вопросом
Эвертон
Точно не сыграют
Статистика матча Арсенал - Эвертон
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
12
Офсайды
2
1
Количество передач
581
321
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
13
4
xG (ожидаемые голы)
2.7
1.05
xGP (предотвращенные голы)
0.24
0.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Эвертона», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Эвертон»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»