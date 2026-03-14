Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Арсенал» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

«Арсенал» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

14 марта, 19:20
Арсенал
14.03.2026, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
89' В. Дьекереш 90+7' М. Доумэн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
(К) ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
(К) ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
7
Дуайт Макнил
ЛВ
9
Бету
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
56
Макс Доумэн
АП
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Эвертон
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
33
Калафьори
17
Салиба
3
Габриэль
12
Тимбер
4
Райс
36
Субименди
7
Сака
10
Эзе
20
Мадуэке
7
Хаверц
3-3-2-1-1
1
Пикфорд
15
О'Брайен
5
Кин
16
Миколенко
5
Гуйе
22
Дьюсбери-Холл
37
Гарнер
42
Ироегбунам
13
Ндиайе
7
Макнил
9
Бету
12
Тимбер
3
Москера
3
Москера
12
Тимбер
33
Калафьори
3
Хинкапе
3
Хинкапе
33
Калафьори
36
Субименди
56
Доумэн
56
Доумэн
36
Субименди
20
Мадуэке
2
Мартинелли
2
Мартинелли
20
Мадуэке
7
Хаверц
17
Дьекереш
17
Дьекереш
7
Хаверц
42
Ироегбунам
34
Рехль
34
Рехль
42
Ироегбунам
7
Макнил
45
Армстронг
45
Армстронг
7
Макнил
5
Гуйе
19
Джордж
19
Джордж
5
Гуйе
9
Бету
11
Барри
11
Барри
9
Бету
Остались в запасе
Арсенал
Эвертон
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
Точно не сыграют
Микель Мерино
ЦП
Под вопросом
Мартин Эдегор
АП
Леандро Троссард
ЛВ
Эвертон
Точно не сыграют
Карлос Алькарас
ЦП
Джек Грилиш
ЛВ
Статистика матча Арсенал - Эвертон
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
12
Офсайды
2
1
Количество передач
581
321
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
13
4
xG (ожидаемые голы)
2.7
1.05
xGP (предотвращенные голы)
0.24
0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Эвертона», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Эвертон»

«Арсенал» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Эвертон Арсенал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
22:31
1
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
22:15
2
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
21:56
1
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
5
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
4
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
19:55
15
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
19:44
8
Все новости
Все новости
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
00:22
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
Вчера, 19:39
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
Вчера, 18:17
«Барселона» провела переговоры по Родри
Вчера, 11:34
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии
5 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
4 августа
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
4 августа
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
3 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
ФотоХоланд встретился с лучшим баскетболистом в истории
1 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+