08.03.2026, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 28 тур
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Дженоа
Дженоа
4-3-1-2
16
Бейлов
27
Маркандалли
5
Эстигард
5
Васкес
20
Сабелли
77
Эллертссон
32
Френдруп
73
Мазини
10
Мессьяс
18
Экубан
9
Эхатор
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Ренш
2
Челик
12
Цимикас
61
Писилли
6
Коне
20
Вентурино
7
Пеллегрини
18
Мален
77
Эллертссон
3
Мартин
3
Мартин
77
Эллертссон
10
Мессьяс
17
Малиновский
17
Малиновский
10
Мессьяс
9
Эхатор
29
Коломбо
29
Коломбо
9
Эхатор
18
Экубан
9
Витинья
9
Витинья
18
Экубан
2
Ренш
87
Гиларди
87
Гиларди
2
Ренш
23
Манчини
24
Зиолковски
24
Зиолковски
23
Манчини
20
Вентурино
4
Кристанте
4
Кристанте
20
Вентурино
7
Пеллегрини
24
Эль-Айнауи
24
Эль-Айнауи
7
Пеллегрини
2
Челик
78
Ваз
78
Ваз
2
Челик
Остались в запасе
Дженоа
Рома
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
76
Kris Gecaj
ЦЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
4
Amorim
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
97
Брайан Сарагоса
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
76
Kris Gecaj
ЦЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
4
Amorim
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
97
Брайан Сарагоса
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Дженоа
Точно не сыграют
Рома
Точно не сыграют
Статистика матча Дженоа - Рома
1
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
11
17
Офсайды
1
5
Количество передач
254
455
Сейвы
0
3
Точность передач %
60
76
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.75
0.35
xGP (предотвращенные голы)
1.53
1.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Ромы», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»