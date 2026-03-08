Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Дженоа» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Дженоа» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

8 марта, 18:50
Дженоа
08.03.2026, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Рома
52' Ж. Мессьяс (П) 80' Витинья
55' Э. Н'Дика
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Дженоа
16
Джастин Бейлов
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Йохан Васкес
(К) ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Джефф Эхатор
ЦФ
18
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Рома
99
Миле Свилар
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
6
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
76
Kris Gecaj
ЦЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
4
Amorim
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
78
Робинио Ваз
ЦФ
4-3-1-2
16
Бейлов
27
Маркандалли
5
Эстигард
5
Васкес
20
Сабелли
77
Эллертссон
32
Френдруп
73
Мазини
10
Мессьяс
18
Экубан
9
Эхатор
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Ренш
2
Челик
12
Цимикас
61
Писилли
6
Коне
20
Вентурино
7
Пеллегрини
18
Мален
77
Эллертссон
3
Мартин
3
Мартин
77
Эллертссон
10
Мессьяс
17
Малиновский
17
Малиновский
10
Мессьяс
9
Эхатор
29
Коломбо
29
Коломбо
9
Эхатор
18
Экубан
9
Витинья
9
Витинья
18
Экубан
2
Ренш
87
Гиларди
87
Гиларди
2
Ренш
23
Манчини
24
Зиолковски
24
Зиолковски
23
Манчини
20
Вентурино
4
Кристанте
4
Кристанте
20
Вентурино
7
Пеллегрини
24
Эль-Айнауи
24
Эль-Айнауи
7
Пеллегрини
2
Челик
78
Ваз
78
Ваз
2
Челик
Остались в запасе
Дженоа
Рома
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
76
Kris Gecaj
ЦЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
4
Amorim
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
97
Брайан Сарагоса
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
76
Kris Gecaj
ЦЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
4
Amorim
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
97
Брайан Сарагоса
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Дженоа
Точно не сыграют
Томмазо Бальданци
АП
Рома
Точно не сыграют
Артем Довбик
ЦФ
Пауло Дибала
ЦФ
Эван Фергюсон
ЦФ
Марио Эрмосо
ЦЗ
Матиас Соуле
ПВ
Уэсли
ПЗ
Статистика матча Дженоа - Рома
1
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
11
17
Офсайды
1
5
Количество передач
254
455
Сейвы
0
3
Точность передач %
60
76
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.75
0.35
xGP (предотвращенные голы)
1.53
1.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Ромы», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Рома»

«Дженоа» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Дженоа
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
22:31
1
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
22:15
2
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
21:56
1
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
5
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
4
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
19:55
15
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
19:44
8
Все новости
Все новости
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
18:15
Сафонов может покинуть «ПСЖ» летом 2027 года
15:39
«Динамо» обсуждает покупку форварда за 15 миллионов
10:46
1
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
08:55
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
Вчера, 10:51
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
4 августа
3
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
4 августа
1
Фото«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
4 августа
Фото«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
4 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Реакция «Милана» на смерть Барези
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
ФотоУмер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези
31 июля
7
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Фото«Рома» купила за 35 миллионов форварда, которым интересовался «Зенит»
30 июля
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+