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  • «Марсель» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

«Марсель» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

4 марта, 21:50
Марсель
04.03.2026, среда, 23:00
Франция. Кубок, 1/4 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Тулуза
2' М. Гринвуд (П) 56' И. Пайшао
13' Я. Гбоу 13' Я. Гбоу 13' Я. Гбоу 60' Ч. Крессуэлл
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
12
Херонимо Рульи
ВР
5
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
32
Наиф Агер
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Химад Абделли
АП
14
Игор Пайшао
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
17
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Тулуза
16
Кьетил Хауг
ВР
22
Марк МакКензи
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
(К) ЦЗ
24
Дайанн Метали
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
18
Папе Демба Диоп
ЦП
10
Янн Гбоу
ЛВ
15
Арон Доннум
ПВ
20
Эмерсонн
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Точукву Нади
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
26
Билял Надир
ЦП
20
Хамед Траоре
АП
78
Ange Lago
ЦФ
Тулуза
1
Гийом Ресте
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
45
Алексис Восса
ЦП
77
Марио Сауэр
АП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
11
Сантьяго Идальго
ЦФ
3-1-1-3-2
12
Рульи
5
Балерди
32
Агер
25
Медина
18
Вермерен
19
Кондогбиа
14
Пайшао
8
Абделли
11
Гринвуд
21
Веа
17
Обамеянг
3-2-2-2-1
16
Хауг
4
Крессуэлл
2
Николайсен
24
Метали
19
Сидибе
22
МакКензи
23
Кассерес
18
Диоп
15
Доннум
10
Гбоу
20
Эмерсонн
8
Абделли
11
Нванери
11
Нванери
8
Абделли
18
Вермерен
26
Надир
26
Надир
18
Вермерен
14
Пайшао
20
Траоре
20
Траоре
14
Пайшао
4
Крессуэлл
12
Каманци
12
Каманци
4
Крессуэлл
20
Эмерсонн
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
20
Эмерсонн
Остались в запасе
Марсель
Тулуза
12
Жеффри де Ланж
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Точукву Нади
ОП
78
Ange Lago
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
1
Гийом Ресте
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
45
Алексис Восса
ЦП
77
Марио Сауэр
АП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
11
Сантьяго Идальго
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Точукву Нади
ОП
78
Ange Lago
ЦФ
Остались в запасе
1
Гийом Ресте
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
45
Алексис Восса
ЦП
77
Марио Сауэр
АП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
11
Сантьяго Идальго
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Марсель - Тулуза
2
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
11
Офсайды
3
2
Количество передач
514
316
Сейвы
4
1
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
9
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Тулузы», 1/4 финала Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Тулуза»

«Марсель» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Тулуза Марсель
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