04.03.2026, среда, 23:00
Франция. Кубок, 1/4 финала
Франция. Кубок, 1/4 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
3-1-1-3-2
12
Рульи
5
Балерди
32
Агер
25
Медина
18
Вермерен
19
Кондогбиа
14
Пайшао
8
Абделли
11
Гринвуд
21
Веа
17
Обамеянг
3-2-2-2-1
16
Хауг
4
Крессуэлл
2
Николайсен
24
Метали
19
Сидибе
22
МакКензи
23
Кассерес
18
Диоп
15
Доннум
10
Гбоу
20
Эмерсонн
8
Абделли
11
Нванери
11
Нванери
8
Абделли
18
Вермерен
26
Надир
26
Надир
18
Вермерен
14
Пайшао
20
Траоре
20
Траоре
14
Пайшао
4
Крессуэлл
12
Каманци
12
Каманци
4
Крессуэлл
20
Эмерсонн
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
20
Эмерсонн
Остались в запасе
Марсель
Тулуза
12
Жеффри де Ланж
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Точукву Нади
ОП
78
Ange Lago
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
1
Гийом Ресте
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
45
Алексис Восса
ЦП
77
Марио Сауэр
АП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
11
Сантьяго Идальго
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Точукву Нади
ОП
78
Ange Lago
ЦФ
Остались в запасе
1
Гийом Ресте
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
45
Алексис Восса
ЦП
77
Марио Сауэр
АП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
11
Сантьяго Идальго
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Марсель - Тулуза
2
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
11
Офсайды
3
2
Количество передач
514
316
Сейвы
4
1
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Тулузы», 1/4 финала Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Тулуза»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»