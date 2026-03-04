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  • «Реал Сосьедад» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2026

«Реал Сосьедад» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2026

4 марта, 21:50
Реал Сосьедад
04.03.2026, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Атлетик
87' М. Оярсабаль (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
31
Хон Мартин
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
21
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Атлетик
27
Алекс Падилья
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
30
Алехандро Рего
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
19
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
12
Янхель Эррера
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
21
Арсен Захарян
АП
15
Пабло Марин
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
22
Уэсли
ЦФ
Атлетик
23
Унаи Симон
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
44
Селтон Санчес
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Урко Изета
ЦФ
4-1-2-3
13
Марреро
17
Гомес
31
Мартин
5
Субельдия
2
Арамбуру
4
Горротксатеги
8
Турриэнтес
18
Солер
7
Барренечеа
11
Гедеш
21
Оярсабаль
4-2-2-2
27
Падилья
3
Вивиан
4
Паредес
14
Ляпорт
17
Бершиче
30
Рего
18
Хаурегисар
7
Беренгер
8
Сансет
19
Уильямс
11
Гурусета
11
Гедеш
3
Муньос
3
Муньос
11
Гедеш
8
Турриэнтес
12
Эррера
12
Эррера
8
Турриэнтес
21
Оярсабаль
24
Сучич
24
Сучич
21
Оярсабаль
7
Барренечеа
15
Марин
15
Марин
7
Барренечеа
18
Солер
9
Оскарссон
9
Оскарссон
18
Солер
4
Паредес
12
Аресо
12
Аресо
4
Паредес
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Весга
18
Хаурегисар
30
Рего
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
30
Рего
8
Сансет
23
Наварро
23
Наварро
8
Сансет
11
Гурусета
22
Серрано
22
Серрано
11
Гурусета
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетик
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
21
Арсен Захарян
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
22
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
23
Унаи Симон
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
25
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
21
Арсен Захарян
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
22
Уэсли
ЦФ
Остались в запасе
23
Унаи Симон
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
25
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетик
2
5
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
11
8
Нарушения
14
16
Офсайды
1
3
Количество передач
379
391
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Реал Сосьедад» против «Атлетика», 1/2 финала Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад»«Атлетик»

«Реал Сосьедад» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Атлетик Реал Сосьедад
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