04.03.2026, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
Испания. Кубок, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-1-2-3
13
Марреро
17
Гомес
31
Мартин
5
Субельдия
2
Арамбуру
4
Горротксатеги
8
Турриэнтес
18
Солер
7
Барренечеа
11
Гедеш
21
Оярсабаль
4-2-2-2
27
Падилья
3
Вивиан
4
Паредес
14
Ляпорт
17
Бершиче
30
Рего
18
Хаурегисар
7
Беренгер
8
Сансет
19
Уильямс
11
Гурусета
11
Гедеш
3
Муньос
3
Муньос
11
Гедеш
8
Турриэнтес
12
Эррера
12
Эррера
8
Турриэнтес
21
Оярсабаль
24
Сучич
24
Сучич
21
Оярсабаль
7
Барренечеа
15
Марин
15
Марин
7
Барренечеа
18
Солер
9
Оскарссон
9
Оскарссон
18
Солер
4
Паредес
12
Аресо
12
Аресо
4
Паредес
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Весга
18
Хаурегисар
30
Рего
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
30
Рего
8
Сансет
23
Наварро
23
Наварро
8
Сансет
11
Гурусета
22
Серрано
22
Серрано
11
Гурусета
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетик
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
21
Арсен Захарян
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
22
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
23
Унаи Симон
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
25
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
21
Арсен Захарян
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
22
Уэсли
ЦФ
Остались в запасе
23
Унаи Симон
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
25
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетик
2
5
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
11
8
Нарушения
14
16
Офсайды
1
3
Количество передач
379
391
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Реал Сосьедад» против «Атлетика», 1/2 финала Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»