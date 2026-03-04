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Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Реал Сосьедад» против «Атлетика», 1/2 финала Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 23:00 по московскому времени.