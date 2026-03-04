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  • «Астон Вилла» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

«Астон Вилла» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

4 марта, 20:44
Астон Вилла
04.03.2026, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 4
Завершен
Челси
2' Д. Луис
35' Ж. Педро 45+6' Ж. Педро 55' К. Палмер 64' Ж. Педро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
2
Эзри Конса
(К) ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
21
Дуглас Луис
ОП
17
Морган Роджерс
ЛВ
31
Леон Бэйли
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Челси
12
Филип Йоргенсен
ВР
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
24
Энцо Фернандес
ОП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
20
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
47
Alysson Edward
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
9
Лайам Делап
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
4-2-1-3
23
Мартинес
22
Матсен
2
Конса
5
Мингс
2
Кэш
24
Онана
21
Луис
17
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
31
Бэйли
3-4-2-1
12
Йоргенсен
29
Фофана
23
Чалоба
21
Хато
27
Густо
23
Кайседо
24
Фернандес
24
Джеймс
10
Палмер
49
Гарначо
20
Педро
2
Кэш
26
Богарде
26
Богарде
2
Кэш
21
Луис
6
Баркли
6
Баркли
21
Луис
10
Буэндия
19
Санчо
19
Санчо
10
Буэндия
31
Бэйли
47
47
31
Бэйли
11
Уоткинс
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Уоткинс
24
Фернандес
24
Кукурелья
24
Кукурелья
24
Фернандес
29
Фофана
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
29
Фофана
27
Густо
45
Лавиа
45
Лавиа
27
Густо
10
Палмер
17
Сантос
17
Сантос
10
Палмер
20
Педро
9
Делап
9
Делап
20
Педро
Остались в запасе
Астон Вилла
Челси
40
Марко Бизот
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Роберт Санчес
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
Остались в запасе
1
Роберт Санчес
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Лайам Росеньор
Астон Вилла
Точно не сыграют
Андрес Гарсия
ЛВ
Бубакар Камара
ОП
Джон МакГинн
ЦП
Юри Тилеманс
ЦП
Харви Эллиот
АП
Челси
Точно не сыграют
Дариу Эссуго
ЦП
Леви Колуилл
ЦЗ
Эстевао
ПВ
Джейми Гиттенс
ПВ
Михаил Мудрик
ЛВ
Педру Нету
ЛВ
Статистика матча Астон Вилла - Челси
3
2
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
1
0
Угловые удары
3
8
Нарушения
10
9
Офсайды
2
2
Количество передач
431
565
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
91
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.78
3.6
xGP (предотвращенные голы)
-0.46
-0.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Челси», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Челси»

«Астон Вилла» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Астон Вилла
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