04.03.2026, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
4-2-1-3
23
Мартинес
22
Матсен
2
Конса
5
Мингс
2
Кэш
24
Онана
21
Луис
17
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
31
Бэйли
3-4-2-1
12
Йоргенсен
29
Фофана
23
Чалоба
21
Хато
27
Густо
23
Кайседо
24
Фернандес
24
Джеймс
10
Палмер
49
Гарначо
20
Педро
2
Кэш
26
Богарде
26
Богарде
2
Кэш
21
Луис
6
Баркли
6
Баркли
21
Луис
10
Буэндия
19
Санчо
19
Санчо
10
Буэндия
31
Бэйли
47
47
31
Бэйли
11
Уоткинс
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Уоткинс
24
Фернандес
24
Кукурелья
24
Кукурелья
24
Фернандес
29
Фофана
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
29
Фофана
27
Густо
45
Лавиа
45
Лавиа
27
Густо
10
Палмер
17
Сантос
17
Сантос
10
Палмер
20
Педро
9
Делап
9
Делап
20
Педро
Остались в запасе
Астон Вилла
Челси
40
Марко Бизот
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Роберт Санчес
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
Остались в запасе
1
Роберт Санчес
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Лайам Росеньор
Астон Вилла
Точно не сыграют
Челси
Точно не сыграют
Статистика матча Астон Вилла - Челси
3
2
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
1
0
Угловые удары
3
8
Нарушения
10
9
Офсайды
2
2
Количество передач
431
565
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
91
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.78
3.6
xGP (предотвращенные голы)
-0.46
-0.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Челси», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Челси»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
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Источник: «Бомбардир»