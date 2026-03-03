Составы команд
Борнмут
Борнмут
4-1-3-2
1
Петрович
3
Трюффер
23
Хилл
2
Сенеси
20
Хименес
4
Адамс
16
Тавернье
8
Скотт
26
Витор
9
Эванилсон
10
Кристи
4-2-3-1
1
Келлехер
33
Кайоде
22
Коллинс
3
Генри
4
ван ден Берг
6
Хендерсон
8
Йенсен
7
Шаде
19
Уаттара
24
Дамсгор
25
Тиаго
10
Кристи
22
Крупи
22
Крупи
10
Кристи
26
Витор
21
Адли
21
Адли
26
Витор
9
Эванилсон
26
Унал
26
Унал
9
Эванилсон
3
Генри
3
Айер
3
Айер
3
Генри
6
Хендерсон
18
Ярмолюк
18
Ярмолюк
6
Хендерсон
19
Уаттара
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
19
Уаттара
Остались в запасе
Борнмут
Брентфорд
29
Христос Мандас
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
5
Этан Пайннок
ЦЗ
49
Ollie Shield
ЦЗ
48
Luka Bentt
ЦП
45
A. Matnez
ЦП
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
29
Христос Мандас
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
5
Этан Пайннок
ЦЗ
49
Ollie Shield
ЦЗ
48
Luka Bentt
ЦП
45
A. Matnez
ЦП
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Кит Эндрюс
Борнмут
Точно не сыграют
Статистика матча Борнмут - Брентфорд
2
1
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
10
Офсайды
2
0
Количество передач
413
454
Сейвы
2
2
Точность передач %
77
76
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.4
xGP (предотвращенные голы)
0.45
0.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Брентфорда», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Брентфорд»
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Источник: «Бомбардир»