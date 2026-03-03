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  • «Борнмут» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2026

«Борнмут» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2026

3 марта, 21:20
Борнмут
03.03.2026, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Брентфорд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Борнмут
1
Джордже Петрович
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
10
Райан Кристи
(К) АП
8
Алекс Скотт
АП
16
Маркус Тавернье
ЛВ
26
Райан Витор
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
(К) ЦЗ
3
Рико Генри
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
6
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
19
Данго Уаттара
ПВ
7
Кевин Шаде
ПВ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Борнмут
29
Христос Мандас
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
22
Эли Жуниор Крупи
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
26
Энес Унал
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
5
Этан Пайннок
ЦЗ
49
Ollie Shield
ЦЗ
48
Luka Bentt
ЦП
45
A. Matnez
ЦП
18
Егор Ярмолюк
АП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
4-1-3-2
1
Петрович
3
Трюффер
23
Хилл
2
Сенеси
20
Хименес
4
Адамс
16
Тавернье
8
Скотт
26
Витор
9
Эванилсон
10
Кристи
4-2-3-1
1
Келлехер
33
Кайоде
22
Коллинс
3
Генри
4
ван ден Берг
6
Хендерсон
8
Йенсен
7
Шаде
19
Уаттара
24
Дамсгор
25
Тиаго
10
Кристи
22
Крупи
22
Крупи
10
Кристи
26
Витор
21
Адли
21
Адли
26
Витор
9
Эванилсон
26
Унал
26
Унал
9
Эванилсон
3
Генри
3
Айер
3
Айер
3
Генри
6
Хендерсон
18
Ярмолюк
18
Ярмолюк
6
Хендерсон
19
Уаттара
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
19
Уаттара
Остались в запасе
Борнмут
Брентфорд
29
Христос Мандас
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
5
Этан Пайннок
ЦЗ
49
Ollie Shield
ЦЗ
48
Luka Bentt
ЦП
45
A. Matnez
ЦП
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
29
Христос Мандас
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
5
Этан Пайннок
ЦЗ
49
Ollie Shield
ЦЗ
48
Luka Bentt
ЦП
45
A. Matnez
ЦП
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Кит Эндрюс
Борнмут
Точно не сыграют
Льюис Кук
ЦП
Бен Доук
ПВ
Джастин Клюйверт
ЛВ
Хулио Солер
ЛЗ
Брентфорд
Точно не сыграют
Аарон Хики
ЛЗ
Фабиу Карвалью
АП
Джошуа Да Силва
ЦП
Антони Миламбо
АП
Рис Нелсон
ПВ
Виталий Янельт
ОП
Статистика матча Борнмут - Брентфорд
2
1
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
10
Офсайды
2
0
Количество передач
413
454
Сейвы
2
2
Точность передач %
77
76
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.4
xGP (предотвращенные голы)
0.45
0.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Брентфорда», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Брентфорд»

«Борнмут» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Брентфорд Борнмут
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