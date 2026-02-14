14.02.2026, суббота, 18:15
Испания. Примера, 24 тур
Испания. Примера, 24 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Хетафе
Хетафе
3-2-2-2
13
Сорья
24
2
Джене
22
Дуарте
3
Абкар
21
Иглесиас
8
Арамбарри
5
Милья
19
Васкес
10
Сатриано
3-2-1-1-3
1
Жуниор
15
Моуриньо
6
Наварро
24
Педраса
12
Вейга
18
Гуйе
10
Парехо
17
Бьюкенан
32
19
Пепе
21
Олувасейи
17
Фемения
15
15
17
Фемения
10
Сатриано
12
Ньом
12
Ньом
10
Сатриано
2
Джене
14
Муньос
14
Муньос
2
Джене
19
Васкес
23
Лисо
23
Лисо
19
Васкес
15
Моуриньо
3
Фримен
3
Фримен
15
Моуриньо
10
Парехо
14
Комесанья
14
Комесанья
10
Парехо
32
22
Перес
22
Перес
32
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
17
Бьюкенан
Остались в запасе
Хетафе
Вильярреал
1
Иржи Летачек
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
44
Adrián Riquelme
ЦП
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Алекс Санкрис
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
25
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
44
Adrián Riquelme
ЦП
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Алекс Санкрис
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
25
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Хетафе
Точно не сыграют
Вильярреал
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Хетафе - Вильярреал
2
3
Всего ударов по воротам
5
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
21
17
Офсайды
1
2
Количество передач
267
358
Сейвы
1
0
Точность передач %
70
75
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.48
0.6
xGP (предотвращенные голы)
-0.71
-0.71
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Вильярреала», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»