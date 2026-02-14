Введите ваш ник на сайте
  «Хетафе» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

«Хетафе» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

14 февраля, 17:02
Хетафе
14.02.2026, суббота, 18:15
Испания. Примера, 24 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
41' М. Арамбарри (П) 53' М. Сатриано
76' Ж. Микаутадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
3
Абдель Абкар
ЦЗ
24
Zaid Romero
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
21
Хуан Иглесиас
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
5
Луис Милья
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
19
Луис Васкес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
10
Даниэль Парехо
(К) ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
32
Hugo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
15
Sebastián Boselli
ЦЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
23
Адриан Лисо
ЛВ
18
Алекс Санкрис
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Вильярреал
25
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
3-2-2-2
13
Сорья
24
2
Джене
22
Дуарте
3
Абкар
21
Иглесиас
8
Арамбарри
5
Милья
19
Васкес
10
Сатриано
3-2-1-1-3
1
Жуниор
15
Моуриньо
6
Наварро
24
Педраса
12
Вейга
18
Гуйе
10
Парехо
17
Бьюкенан
32
19
Пепе
21
Олувасейи
17
Фемения
15
15
17
Фемения
10
Сатриано
12
Ньом
12
Ньом
10
Сатриано
2
Джене
14
Муньос
14
Муньос
2
Джене
19
Васкес
23
Лисо
23
Лисо
19
Васкес
15
Моуриньо
3
Фримен
3
Фримен
15
Моуриньо
10
Парехо
14
Комесанья
14
Комесанья
10
Парехо
32
22
Перес
22
Перес
32
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
17
Бьюкенан
Остались в запасе
Хетафе
Вильярреал
1
Иржи Летачек
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
44
Adrián Riquelme
ЦП
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Алекс Санкрис
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
25
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
44
Adrián Riquelme
ЦП
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Алекс Санкрис
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
25
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Хетафе
Точно не сыграют
Марио Мартин
ЦП
Davinchi
ЦЗ
Абу Камара
ЦФ
Борха Майорал
ЦФ
Alejandro Mestanza
ЦП
Вильярреал
Точно не сыграют
Жерар Морено
ЦФ
Пау Кабанес
ЦФ
Логан Кошта
ЦЗ
Хуан Фойт
ЦЗ
Альфон Гонсалес
ЛВ
Под вопросом
Вилли Камбвала
ЦЗ
Томас Парти
ЦП
Статистика матча Хетафе - Вильярреал
2
3
Всего ударов по воротам
5
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
21
17
Офсайды
1
2
Количество передач
267
358
Сейвы
1
0
Точность передач %
70
75
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.48
0.6
xGP (предотвращенные голы)
-0.71
-0.71

Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Вильярреала», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе»«Вильярреал»

«Хетафе» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

Испания. Примера Вильярреал Хетафе
