28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Атлетико
3-3-2-2
13
Облак
2
Хименес
17
Ганцко
18
Пубиль
14
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
23
Гонсалес
10
Баэна
9
Серлот
19
Альварес
3-1-3-2-1
12
Хайкин
4
Бьортуфт
6
Гундерсен
15
Бьоркан
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
19
Фет
11
Бломберг
10
Хеуге
9
Хег
Остались в запасе
Атлетико
Буде-Глимт
1
Хуан Муссо
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
15
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
24
Даниэл Басси
ПВ
31
Hindrin Chooly
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Атлетико
Точно не сыграют
Буде-Глимт
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Атлетико - Буде-Глимт
2
2
Всего ударов по воротам
27
11
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
12
1
Нарушения
9
4
Офсайды
4
0
Количество передач
624
355
Сейвы
3
7
Точность передач %
87
76
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
18
10
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
2.04
1.88
xGP (предотвращенные голы)
0.22
0.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Буде-Глимт», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Буде-Глимт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»