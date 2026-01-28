Введите ваш ник на сайте
  «Атлетико» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

«Атлетико» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Вчера, 20:50
Атлетико
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
1 : 2
Завершен
Буде-Глимт
15' А. Серлот
35' Ф. Сьоволд 59' К. Хег
Атлетико
Точно не сыграют
Антуан Гризманн
ЦФ
Буде-Глимт
Точно не сыграют
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Аугуст Миккельсен
АП
Syver Skeide
ЦП
G. Sunday
Под вопросом
Хайтам Алеесами
ЛЗ
Даниэл Басси
ПВ
Ульрик Салтнес
ЦП
Статистика матча Атлетико - Буде-Глимт
2
2
Всего ударов по воротам
27
11
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
12
1
Нарушения
9
4
Офсайды
4
0
Количество передач
624
355
Сейвы
3
7
Точность передач %
87
76
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
18
10
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
2.04
1.88
xGP (предотвращенные голы)
0.22
0.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Буде-Глимт», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико»«Буде-Глимт»

«Атлетико» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Буде-Глимт Атлетико
