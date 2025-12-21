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  • «Хайденхайм» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

«Хайденхайм» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

21 декабря 2025, 18:20
Хайденхайм
21.12.2025, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 4
Завершен
Бавария
15' Й. Станишич 32' М. Олисе 86' Л. Диас 90+2' Г. Кейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
41
Диант Рамай
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
19
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
20
Лука Кербер
ЦП
3
Ян Шеппнер
ЦП
17
Матиас Хонзак
ЛВ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
8
Леон Горецка
ЦП
42
Леннарт Карл
АП
7
Луис Диас
ЛВ
11
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
(К) ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
28
Adam Kölle
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
21
Адриан Бек
АП
22
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
31
Сирлорд Конте
ПВ
9
Штефан Шиммер
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
34
Deniz Ofli
ЦЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
27
Фелипе Чавес
ЦП
20
Javier Fernandez
ЦП
36
Уисдом Майк
ЛВ
7
Серж Гнабри
ПВ
3-3-2-1-1
41
Рамай
23
Траоре
6
Майнка
19
Гимбер
19
Ференбах
6
Дорш
2
Буш
20
Кербер
3
Шеппнер
17
Хонзак
18
Пьеринджер
3-2-1-3-1
40
Урбиг
4
Упамекано
4
Та
21
Ито
2
Станишич
22
Геррейру
8
Горецка
11
Олисе
42
Карл
7
Диас
9
Кейн
2
Буш
16
Нихуэс
16
Нихуэс
2
Буш
20
Кербер
22
Ибрагимович
22
Ибрагимович
20
Кербер
18
Пьеринджер
31
Конте
31
Конте
18
Пьеринджер
17
Хонзак
9
Шиммер
9
Шиммер
17
Хонзак
3
Шеппнер
29
Кауфманн
29
Кауфманн
3
Шеппнер
21
Ито
19
Дэвис
19
Дэвис
21
Ито
4
Упамекано
30
Киала
30
Киала
4
Упамекано
22
Геррейру
47
Сантуш Дайбер
47
Сантуш Дайбер
22
Геррейру
11
Олисе
36
Майк
36
Майк
11
Олисе
42
Карл
7
Гнабри
7
Гнабри
42
Карл
Остались в запасе
Хайденхайм
Бавария
22
Кевин Мюллер
ВР
28
Adam Kölle
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
21
Адриан Бек
АП
Главный тренер
Франк Шмидт
26
Свен Ульрайх
ВР
34
Deniz Ofli
ЦЗ
27
Фелипе Чавес
ЦП
20
Javier Fernandez
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
22
Кевин Мюллер
ВР
28
Adam Kölle
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
21
Адриан Бек
АП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
34
Deniz Ofli
ЦЗ
27
Фелипе Чавес
ЦП
20
Javier Fernandez
ЦП
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Хайденхайм - Бавария
Всего ударов по воротам
7
23
Удары в створ
1
11
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
6
Нарушения
8
6
Офсайды
2
2
Количество передач
267
778
Сейвы
6
1
Точность передач %
74
91
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
5
14
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
1.04
4.44
xGP (предотвращенные голы)
0.12
0.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Баварии», 15-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «Бавария»

«Хайденхайм» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Хайденхайм
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