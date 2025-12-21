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  • «Майнц» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

«Майнц» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

21 декабря 2025, 16:20
Майнц
21.12.2025, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Санкт-Паули
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
48
Каспер Потульски
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
3
Силвэн Видмер
(К) ПЗ
2
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
8
Пауль Небель
ПВ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Санкт-Паули
1
Никола Васили
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
5
Хауке Валь
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
11
Аркадиуш Пырка
ПЗ
3
Карол Метс
ЦП
22
Джексон Ирвин
(К) ЦП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
27
Андреас Унтонджи
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
22
Николас Ферачниг
ЦП
14
Вильям Бевинг
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
34
Янник Робач
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
8
Конор Меткалф
ОП
10
Данель Синани
ЦП
14
Erik Ahlstrand
ЦП
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
4-1-2-2-1
33
Бац
21
Да Коста
25
Ханше-Ольсен
48
Потульски
3
Видмер
2
Сано
31
Кор
10
Амири
10
Джэ Сон
8
Небель
17
Холлербах
3-2-3-1-1
1
Васили
5
Валь
6
Сэндс
25
Дзвигала
11
Пырка
23
Оппи
3
Метс
22
Ирвин
16
Фудзита
28
Лаж
27
Унтонджи
3
Видмер
22
Ферачниг
22
Ферачниг
3
Видмер
17
Холлербах
11
Зиб
11
Зиб
17
Холлербах
10
Амири
44
Вайпер
44
Вайпер
10
Амири
23
Оппи
21
Рицка
21
Рицка
23
Оппи
28
Лаж
10
Синани
10
Синани
28
Лаж
27
Унтонджи
26
Джонс
26
Джонс
27
Унтонджи
Остались в запасе
Майнц
Санкт-Паули
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
14
Вильям Бевинг
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Бен Волль
ВР
34
Янник Робач
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
8
Конор Меткалф
ОП
14
Erik Ahlstrand
ЦП
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
14
Вильям Бевинг
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
34
Янник Робач
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
8
Конор Меткалф
ОП
14
Erik Ahlstrand
ЦП
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Майнц - Санкт-Паули
1
1
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
5
Нарушения
5
9
Офсайды
1
0
Количество передач
404
366
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
69
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.12
0.3
xGP (предотвращенные голы)
0.13
0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Санкт-Паули», 15-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Санкт-Паули»

«Майнц» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Санкт-Паули Майнц
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