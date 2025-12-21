Составы команд
Майнц
Майнц
4-1-2-2-1
33
Бац
21
Да Коста
25
Ханше-Ольсен
48
Потульски
3
Видмер
2
Сано
31
Кор
10
Амири
10
Джэ Сон
8
Небель
17
Холлербах
3-2-3-1-1
1
Васили
5
Валь
6
Сэндс
25
Дзвигала
11
Пырка
23
Оппи
3
Метс
22
Ирвин
16
Фудзита
28
Лаж
27
Унтонджи
3
Видмер
22
Ферачниг
22
Ферачниг
3
Видмер
17
Холлербах
11
Зиб
11
Зиб
17
Холлербах
10
Амири
44
Вайпер
44
Вайпер
10
Амири
23
Оппи
21
Рицка
21
Рицка
23
Оппи
28
Лаж
10
Синани
10
Синани
28
Лаж
27
Унтонджи
26
Джонс
26
Джонс
27
Унтонджи
Остались в запасе
Майнц
Санкт-Паули
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
14
Вильям Бевинг
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Бен Волль
ВР
34
Янник Робач
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
8
Конор Меткалф
ОП
14
Erik Ahlstrand
ЦП
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
14
Вильям Бевинг
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
34
Янник Робач
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
8
Конор Меткалф
ОП
14
Erik Ahlstrand
ЦП
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Майнц - Санкт-Паули
1
1
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
5
Нарушения
5
9
Офсайды
1
0
Количество передач
404
366
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
69
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.12
0.3
xGP (предотвращенные голы)
0.13
0.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Санкт-Паули», 15-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Санкт-Паули»
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Источник: «Бомбардир»