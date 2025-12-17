17.12.2025, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
4-3-1-2
13
Фернандес
3
Энрикес
17
Кастро
5
Пачеко
14
Теналья
8
Бланко
19
Ибаньес
10
Аленья
23
Висенте
34
11
Мартинес
3-5-2
1
Влаходимос
2
Кармона
32
Кастрин
36
Осо
16
Санчес
8
Хордан
28
Буэно
15
Соу
6
Гудель
14
Фернандес
7
Ромеро
3
Энрикес
33
Парада
33
Парада
3
Энрикес
17
Кастро
23
Бенавидес
23
Бенавидес
17
Кастро
19
Ибаньес
6
Гевара
6
Гевара
19
Ибаньес
Бойе
18
Гуриди
18
Гуриди
Бойе
15
Бойе
15
Бойе
15
Соу
18
Агум
18
Агум
15
Соу
28
Буэно
19
Менди
19
Менди
28
Буэно
14
Фернандес
11
Гонсалес
11
Гонсалес
14
Фернандес
8
Хордан
10
Санчес
10
Санчес
8
Хордан
16
Санчес
29
29
16
Санчес
Остались в запасе
Алавес
Севилья
1
Антонио Сивера
ВР
35
X. Olaiz
ЦЗ
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
4
Денис Суарес
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
31
Альберто Флорес
ВР
12
Габриэль Суасо
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
26
Alex Costa
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
35
X. Olaiz
ЦЗ
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
4
Денис Суарес
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
Остались в запасе
31
Альберто Флорес
ВР
12
Габриэль Суасо
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
26
Alex Costa
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Алавес - Севилья
1
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
9
Нарушения
15
18
Офсайды
1
1
Количество передач
369
338
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Севильи», 1/16 финала Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»