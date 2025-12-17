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  • «Алавес» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2025

«Алавес» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2025

17 декабря 2025, 21:50
Алавес
17.12.2025, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Севилья
79' К. Висенте (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
13
Рауль Фернандес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Карлос Висенте
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
34
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
36
Осо
ЛЗ
32
Андрес Кастрин
ЦЗ
2
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
16
Хуанлу Санчес
ЦП
6
Неманья Гудель
(К) ЦП
8
Хоан Хордан
ЦП
28
Ману Буэно
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
7
Исаак Ромеро
ЦФ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
35
X. Olaiz
ЦЗ
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
30
Калебе
ЦП
4
Денис Суарес
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Севилья
31
Альберто Флорес
ВР
12
Габриэль Суасо
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
18
Люсьен Агум
ОП
19
Батиста Менди
ОП
11
Альфон Гонсалес
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
26
Alex Costa
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
29
Miguel Sierra
ЦФ
4-3-1-2
13
Фернандес
3
Энрикес
17
Кастро
5
Пачеко
14
Теналья
8
Бланко
19
Ибаньес
10
Аленья
23
Висенте
34
11
Мартинес
3-5-2
1
Влаходимос
2
Кармона
32
Кастрин
36
Осо
16
Санчес
8
Хордан
28
Буэно
15
Соу
6
Гудель
14
Фернандес
7
Ромеро
3
Энрикес
33
Парада
33
Парада
3
Энрикес
17
Кастро
23
Бенавидес
23
Бенавидес
17
Кастро
19
Ибаньес
6
Гевара
6
Гевара
19
Ибаньес
Бойе
18
Гуриди
18
Гуриди
Бойе
15
Бойе
15
Бойе
15
Соу
18
Агум
18
Агум
15
Соу
28
Буэно
19
Менди
19
Менди
28
Буэно
14
Фернандес
11
Гонсалес
11
Гонсалес
14
Фернандес
8
Хордан
10
Санчес
10
Санчес
8
Хордан
16
Санчес
29
29
16
Санчес
Остались в запасе
Алавес
Севилья
1
Антонио Сивера
ВР
35
X. Olaiz
ЦЗ
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
4
Денис Суарес
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
31
Альберто Флорес
ВР
12
Габриэль Суасо
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
26
Alex Costa
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
35
X. Olaiz
ЦЗ
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
4
Денис Суарес
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
Остались в запасе
31
Альберто Флорес
ВР
12
Габриэль Суасо
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
26
Alex Costa
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Алавес - Севилья
1
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
9
Нарушения
15
18
Офсайды
1
1
Количество передач
369
338
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
7
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Севильи», 1/16 финала Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес»«Севилья»

«Алавес» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Севилья Алавес
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