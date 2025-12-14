14.12.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 16 тур
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
4-1-2-1-2
12
Рульи
33
Эмерсон
62
Мурильо
32
Агер
28
Павар
18
Вермерен
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
11
Гринвуд
17
Обамеянг
21
Веа
4-1-1-3-1
1
Градецки
2
Вандерсон
5
Керер
22
Салису
12
Энрике
6
Закария
8
Камара
11
Аклиуш
10
Головин
18
Минамино
20
Балогун
62
Мурильо
5
Балерди
5
Балерди
62
Мурильо
18
Вермерен
26
Надир
26
Надир
18
Вермерен
19
Кондогбиа
33
О'Райли
33
О'Райли
19
Кондогбиа
17
Обамеянг
50
Бакола
50
Бакола
17
Обамеянг
28
Павар
14
Пайшао
14
Пайшао
28
Павар
10
Головин
4
Тезе
4
Тезе
10
Головин
18
Минамино
14
Бирет
14
Бирет
18
Минамино
8
Камара
99
Иленихена
99
Иленихена
8
Камара
Остались в запасе
Марсель
Монако
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
47
Анхель Гомес
ЦП
78
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
3
Эрик Дайер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
47
Анхель Гомес
ЦП
78
Робинио Ваз
ЦФ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
3
Эрик Дайер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Марсель - Монако
2
1
Всего ударов по воротам
18
18
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
11
11
Офсайды
0
6
Количество передач
495
348
Сейвы
5
6
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
12
12
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.79
2.21
xGP (предотвращенные голы)
1.17
1.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Монако», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Монако»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»