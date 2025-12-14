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  • «Марсель» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

«Марсель» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

14 декабря 2025, 21:35
Марсель
14.12.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 0
Завершен
Монако
82' М. Гринвуд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
12
Херонимо Рульи
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
32
Наиф Агер
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
18
Артур Вермерен
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
21
Тимоти Веа
ЦФ
17
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Монако
1
Лукаш Градецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Леонардо Балерди
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
26
Билял Надир
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
47
Анхель Гомес
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
14
Игор Пайшао
ЛВ
78
Робинио Ваз
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
3
Эрик Дайер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Рульи
33
Эмерсон
62
Мурильо
32
Агер
28
Павар
18
Вермерен
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
11
Гринвуд
17
Обамеянг
21
Веа
4-1-1-3-1
1
Градецки
2
Вандерсон
5
Керер
22
Салису
12
Энрике
6
Закария
8
Камара
11
Аклиуш
10
Головин
18
Минамино
20
Балогун
62
Мурильо
5
Балерди
5
Балерди
62
Мурильо
18
Вермерен
26
Надир
26
Надир
18
Вермерен
19
Кондогбиа
33
О'Райли
33
О'Райли
19
Кондогбиа
17
Обамеянг
50
Бакола
50
Бакола
17
Обамеянг
28
Павар
14
Пайшао
14
Пайшао
28
Павар
10
Головин
4
Тезе
4
Тезе
10
Головин
18
Минамино
14
Бирет
14
Бирет
18
Минамино
8
Камара
99
Иленихена
99
Иленихена
8
Камара
Остались в запасе
Марсель
Монако
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
47
Анхель Гомес
ЦП
78
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
3
Эрик Дайер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
47
Анхель Гомес
ЦП
78
Робинио Ваз
ЦФ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
3
Эрик Дайер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Марсель - Монако
2
1
Всего ударов по воротам
18
18
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
11
11
Офсайды
0
6
Количество передач
495
348
Сейвы
5
6
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
12
12
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.79
2.21
xGP (предотвращенные голы)
1.17
1.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Монако», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Монако»

«Марсель» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Марсель
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