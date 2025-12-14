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  • «Бавария» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

«Бавария» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

14 декабря 2025, 18:20
Бавария
14.12.2025, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Майнц
29' Л. Карл 87' Г. Кейн (П)
45+2' К. Потульски 67' Л. Джэ Сон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
2
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
20
Том Бишоф
АП
42
Леннарт Карл
АП
11
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
16
Штефан Белл
(К) ЦЗ
48
Каспер Потульски
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
2
Кайсу Сано
ОП
24
Сота Кавасаки
ОП
22
Николас Ферачниг
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
14
Вильям Бевинг
ЛВ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
5
Александар Павлович
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
70
Арно Норден
ЛВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Нойер
2
Станишич
21
Ито
4
Мин-Джэ
6
Киммих
8
Горецка
20
Бишоф
42
Карл
7
Гнабри
9
Кейн
11
Олисе
4-2-1-2-1
33
Бац
21
Да Коста
48
Потульски
15
Мэлони
16
Белл
2
Сано
24
Кавасаки
22
Ферачниг
10
Джэ Сон
14
Бевинг
17
Холлербах
21
Ито
19
Дэвис
19
Дэвис
21
Ито
8
Горецка
5
Павлович
5
Павлович
8
Горецка
20
Бишоф
20
Лаймер
20
Лаймер
20
Бишоф
4
Мин-Джэ
11
Джексон
11
Джексон
4
Мин-Джэ
24
Кавасаки
70
Норден
70
Норден
24
Кавасаки
17
Холлербах
44
Вайпер
44
Вайпер
17
Холлербах
Остались в запасе
Бавария
Майнц
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Лассе Рис
ВР
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Бавария - Майнц
2
2
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
85
15
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
7
8
Офсайды
6
1
Количество передач
971
177
Сейвы
0
8
Точность передач %
91
58
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
20
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
4.5
0.6
xGP (предотвращенные голы)
1.45
1.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Майнца», 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Майнц»

«Бавария» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Майнц Бавария
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