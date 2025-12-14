14.12.2025, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-1-1-3-2
1
Нойер
2
Станишич
21
Ито
4
Мин-Джэ
6
Киммих
8
Горецка
20
Бишоф
42
Карл
7
Гнабри
9
Кейн
11
Олисе
4-2-1-2-1
33
Бац
21
Да Коста
48
Потульски
15
Мэлони
16
Белл
2
Сано
24
Кавасаки
22
Ферачниг
10
Джэ Сон
14
Бевинг
17
Холлербах
21
Ито
19
Дэвис
19
Дэвис
21
Ито
8
Горецка
5
Павлович
5
Павлович
8
Горецка
20
Бишоф
20
Лаймер
20
Лаймер
20
Бишоф
4
Мин-Джэ
11
Джексон
11
Джексон
4
Мин-Джэ
24
Кавасаки
70
Норден
70
Норден
24
Кавасаки
17
Холлербах
44
Вайпер
44
Вайпер
17
Холлербах
Остались в запасе
Бавария
Майнц
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Лассе Рис
ВР
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Бавария - Майнц
2
2
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
85
15
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
7
8
Офсайды
6
1
Количество передач
971
177
Сейвы
0
8
Точность передач %
91
58
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
20
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
4.5
0.6
xGP (предотвращенные голы)
1.45
1.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Майнца», 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Майнц»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»