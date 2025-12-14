14.12.2025, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 16 тур
Испания. Примера, 16 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
4-2-2-2
1
Влаходимос
36
Осо
15
Кардосо
32
Кастрин
2
Кармона
18
Агум
19
Менди
15
Соу
6
Гудель
10
Санчес
9
Адамс
4-1-2-2-1
13
Эскандель
24
Ахиядо
4
Костас
16
Карму
3
Альхассан
11
Коломбатто
20
Дендокер
5
Рейна
12
Хассан
7
Чайра
23
Рондон
18
Агум
8
Хордан
8
Хордан
18
Агум
15
Соу
28
Буэно
28
Буэно
15
Соу
10
Санчес
21
Эджуке
21
Эджуке
10
Санчес
19
Менди
29
29
19
Менди
3
Альхассан
25
Лопес
25
Лопес
3
Альхассан
24
Ахиядо
12
Кальво
12
Кальво
24
Ахиядо
23
Рондон
27
27
23
Рондон
5
Рейна
7
Брекало
7
Брекало
5
Рейна
7
Чайра
19
Форес
19
Форес
7
Чайра
Остались в запасе
Севилья
Овьедо
40
Lorenzo Luchino
ВР
31
Альберто Флорес
ВР
41
Iker Muñoz
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
16
Хуанлу Санчес
ЦП
11
Альфон Гонсалес
ЛВ
26
Alex Costa
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
1
Хорациу Молдован
ВР
2
Эрик Байи
ЦЗ
3
Ойер Луэнго
ЦЗ
11
Брендон Домингес
ЦП
32
Diego Menendez
ЦП
31
Cheli
ЦП
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
40
Lorenzo Luchino
ВР
31
Альберто Флорес
ВР
41
Iker Muñoz
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
16
Хуанлу Санчес
ЦП
11
Альфон Гонсалес
ЛВ
26
Alex Costa
ЦФ
Остались в запасе
1
Хорациу Молдован
ВР
2
Эрик Байи
ЦЗ
3
Ойер Луэнго
ЦЗ
11
Брендон Домингес
ЦП
32
Diego Menendez
ЦП
31
Cheli
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Севилья - Овьедо
1
1
1
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
12
Офсайды
3
1
Количество передач
430
329
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
2.03
0.64
xGP (предотвращенные голы)
-1.37
-1.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Овьедо», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Овьедо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»