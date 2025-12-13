13.12.2025, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Украина. Премьер-лига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Полесье
Полесье
3-1-2-3-1
23
Волынец
15
Михайличенко
55
Крушинский
44
Чоботенко
5
Сарапий
19
Шепелев
8
Бабенко
11
Гуцуляк
7
Назаренко
45
Брагару
89
Гайдучик
3-1-2-2-3
28
Полегенько
47
Педросо
4
Бабогло
5
Сыч
5
7
8
Чачуа
37
Бруниньо
9
26
1
55
Крушинский
34
34
55
Крушинский
19
Шепелев
6
Коста
6
Коста
19
Шепелев
7
Назаренко
25
25
7
Назаренко
45
Брагару
30
Леднев
30
Леднев
45
Брагару
89
Гайдучик
9
Филиппов
9
Филиппов
89
Гайдучик
19
Карабин
19
Карабин
5
21
Клименко
21
Клименко
5
37
Бруниньо
33
33
37
Бруниньо
28
Полегенько
9
9
28
Полегенько
9
95
Краснопир
95
Краснопир
9
Остались в запасе
Полесье
Карпаты
1
Oleg Kudryk
ВР
77
Георгий Бущан
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
19
André Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
21
Пабло Альварес
ОП
27
Олег Федор
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
1
Oleg Kudryk
ВР
77
Георгий Бущан
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
19
André Gonçalves
ЦФ
Остались в запасе
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
21
Пабло Альварес
ОП
27
Олег Федор
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Полесье - Карпаты
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Карпат», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Карпаты»
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Источник: «Бомбардир»