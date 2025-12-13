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  • «Полесье» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

«Полесье» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

13 декабря 2025, 17:50
Полесье
13.12.2025, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Карпаты
15' Н. Гайдучик 27' А. Гуцуляк 52' М. Брагару
54' Y. Kostenko 88' И. Краснопир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
7
Александр Назаренко
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Карпаты
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
5
Алексей Сыч
ОП
5
Patricio Tanda
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
37
Бруниньо
АП
1
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Yan Kostenko
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Полесье
1
Oleg Kudryk
ВР
77
Георгий Бущан
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
25
Oleksandr Ivanov
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
19
André Gonçalves
ЦФ
Карпаты
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
21
Пабло Альварес
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Artur Shakh
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
9
Fabiano
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
3-1-2-3-1
23
Волынец
15
Михайличенко
55
Крушинский
44
Чоботенко
5
Сарапий
19
Шепелев
8
Бабенко
11
Гуцуляк
7
Назаренко
45
Брагару
89
Гайдучик
3-1-2-2-3
28
Полегенько
47
Педросо
4
Бабогло
5
Сыч
5
7
8
Чачуа
37
Бруниньо
9
26
1
55
Крушинский
34
34
55
Крушинский
19
Шепелев
6
Коста
6
Коста
19
Шепелев
7
Назаренко
25
25
7
Назаренко
45
Брагару
30
Леднев
30
Леднев
45
Брагару
89
Гайдучик
9
Филиппов
9
Филиппов
89
Гайдучик
19
Карабин
19
Карабин
5
21
Клименко
21
Клименко
5
37
Бруниньо
33
33
37
Бруниньо
28
Полегенько
9
9
28
Полегенько
9
95
Краснопир
95
Краснопир
9
Остались в запасе
Полесье
Карпаты
1
Oleg Kudryk
ВР
77
Георгий Бущан
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
19
André Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
21
Пабло Альварес
ОП
27
Олег Федор
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
1
Oleg Kudryk
ВР
77
Георгий Бущан
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
19
André Gonçalves
ЦФ
Остались в запасе
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
21
Пабло Альварес
ОП
27
Олег Федор
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Полесье - Карпаты
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Карпат», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье»«Карпаты»

«Полесье» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Карпаты Полесье
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