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  • «Гамбург» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

«Гамбург» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

7 декабря 2025, 16:20
Гамбург
07.12.2025, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Вердер
63' А. Локонга 75' Л. Вушкович 84' Ю. Поульсен
45' Й. Стаге 78' Д. Нджинма
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
18
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
22
Лука Вушкович
ЦЗ
25
Джордан Торунарига
ЦЗ
14
Райан Филипп
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
24
Николас Капалдо
(К) ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Жан-Люк Домпе
ЛВ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Вердер
30
Мио Бакхаус
ВР
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
31
Карим Кулибали
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
3
Юкинари Сугавара
ЦЗ
18
Камерон Пуэртас
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
14
Сенне Линен
ЦП
18
Романо Шмид
АП
17
Марко Груль
ЛВ
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Гамбург
41
Даниэль Перец
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
16
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
2
Уильям Микельбренси
ПЗ
28
Йонас Мефферт
ЦП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
45
Фабио Бальде
ЦФ
Вердер
13
Карл Хейн
ВР
22
Хулиан Малатини
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
10
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Самуэль Мбангула
ЛВ
23
Айзек Шмидт
ПВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
44
Виктор Бонифаци
ЦФ
3-5-1-1
1
Фернандес
18
22
Вушкович
25
Торунарига
14
Филипп
21
Ремберг
6
Локонга
24
Капалдо
20
Виейра
7
Домпе
18
Джатта
4-3-2-1
30
Бакхаус
31
Кулибали
5
Пипер
3
Сугавара
32
Фридль
18
Пуэртас
6
Стаге
14
Линен
18
Шмид
17
Груль
9
Топп
18
28
Мухайм
28
Мухайм
18
18
Джатта
16
Гочолеишвили
16
Гочолеишвили
18
Джатта
14
Филипп
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
14
Филипп
20
Виейра
15
Поульсен
15
Поульсен
20
Виейра
7
Домпе
45
Бальде
45
Бальде
7
Домпе
17
Груль
7
Мбангула
7
Мбангула
17
Груль
9
Топп
11
Нджинма
11
Нджинма
9
Топп
18
Пуэртас
44
Бонифаци
44
Бонифаци
18
Пуэртас
Остались в запасе
Гамбург
Вердер
41
Даниэль Перец
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
2
Уильям Микельбренси
ПЗ
28
Йонас Мефферт
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
13
Карл Хейн
ВР
22
Хулиан Малатини
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
10
Леонардо Биттенкурт
АП
23
Айзек Шмидт
ПВ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Остались в запасе
41
Даниэль Перец
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
2
Уильям Микельбренси
ПЗ
28
Йонас Мефферт
ЦП
Остались в запасе
13
Карл Хейн
ВР
22
Хулиан Малатини
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
10
Леонардо Биттенкурт
АП
23
Айзек Шмидт
ПВ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Хорст Штеффен
Статистика матча Гамбург - Вердер
2
6
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
13
Офсайды
1
2
Количество передач
456
384
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.71
xGP (предотвращенные голы)
-0.11
-0.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Гамбург» против «Вердера», 13-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гамбург»«Вердер»

«Гамбург» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вердер Гамбург
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