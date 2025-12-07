07.12.2025, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
Германия. Бундеслига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Гамбург
Гамбург
3-5-1-1
1
Фернандес
18
22
Вушкович
25
Торунарига
14
Филипп
21
Ремберг
6
Локонга
24
Капалдо
20
Виейра
7
Домпе
18
Джатта
4-3-2-1
30
Бакхаус
31
Кулибали
5
Пипер
3
Сугавара
32
Фридль
18
Пуэртас
6
Стаге
14
Линен
18
Шмид
17
Груль
9
Топп
18
28
Мухайм
28
Мухайм
18
18
Джатта
16
Гочолеишвили
16
Гочолеишвили
18
Джатта
14
Филипп
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
14
Филипп
20
Виейра
15
Поульсен
15
Поульсен
20
Виейра
7
Домпе
45
Бальде
45
Бальде
7
Домпе
17
Груль
7
Мбангула
7
Мбангула
17
Груль
9
Топп
11
Нджинма
11
Нджинма
9
Топп
18
Пуэртас
44
Бонифаци
44
Бонифаци
18
Пуэртас
Остались в запасе
Гамбург
Вердер
41
Даниэль Перец
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
2
Уильям Микельбренси
ПЗ
28
Йонас Мефферт
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
13
Карл Хейн
ВР
22
Хулиан Малатини
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
10
Леонардо Биттенкурт
АП
23
Айзек Шмидт
ПВ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Остались в запасе
41
Даниэль Перец
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
2
Уильям Микельбренси
ПЗ
28
Йонас Мефферт
ЦП
Остались в запасе
13
Карл Хейн
ВР
22
Хулиан Малатини
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
10
Леонардо Биттенкурт
АП
23
Айзек Шмидт
ПВ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Хорст Штеффен
Статистика матча Гамбург - Вердер
2
6
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
13
Офсайды
1
2
Количество передач
456
384
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.71
xGP (предотвращенные голы)
-0.11
-0.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Гамбург» против «Вердера», 13-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гамбург» – «Вердер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»