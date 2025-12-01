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  • «Сочи» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2025

«Сочи» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2025

1 декабря 2025, 18:20
Сочи
01.12.2025, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Мх
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
79
Дмитрий Васильев
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Антон Зиньковский
ЛВ
45
Франсуа Камано
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
19
Мехди Мубарик
ОП
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
47
Никита Глушков
ЛВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Сочи
99
Юрий Дюпин
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
60
Марк Носатый
ЦП
9
Захар Федоров
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
7
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
11
Миро
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
7
Хазем Мастури
ЦФ
4-2-3-1
35
Дегтев
82
Волков
44
Стойич
3
Солдатенков
28
Магаль
79
Васильев
14
Сааведра
45
Камано
8
Игнатов
59
Барт
7
Зиньковский
3-4-1-1-1
39
Магомедов
99
Алибеков
4
Шумахов
77
Сундуков
22
Аззи
19
Мубарик
16
Мрезиг
5
Табидзе
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
45
Камано
27
Заика
27
Заика
45
Камано
79
Васильев
5
Осипов
5
Осипов
79
Васильев
59
Барт
8
Коваленко
8
Коваленко
59
Барт
82
Волков
9
Федоров
9
Федоров
82
Волков
99
Алибеков
24
Аларкон
24
Аларкон
99
Алибеков
47
Глушков
7
Гаджиев
7
Гаджиев
47
Глушков
10
Хоссейннеджад
11
Миро
11
Миро
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
7
Мастури
7
Мастури
25
Агаларов
Остались в запасе
Сочи
Динамо Мх
99
Юрий Дюпин
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
60
Марк Носатый
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
60
Марк Носатый
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Сочи - Динамо Мх
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
16
Офсайды
2
2
Количество передач
483
396
Сейвы
1
3
Точность передач %
74
69
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Динамо» Махачкала, 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Динамо» Махачкала

«Сочи» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Сочи
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