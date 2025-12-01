Составы команд
Сочи
Сочи
4-2-3-1
35
Дегтев
82
Волков
44
Стойич
3
Солдатенков
28
Магаль
79
Васильев
14
Сааведра
45
Камано
8
Игнатов
59
Барт
7
Зиньковский
3-4-1-1-1
39
Магомедов
99
Алибеков
4
Шумахов
77
Сундуков
22
Аззи
19
Мубарик
16
Мрезиг
5
Табидзе
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
45
Камано
27
Заика
27
Заика
45
Камано
79
Васильев
5
Осипов
5
Осипов
79
Васильев
59
Барт
8
Коваленко
8
Коваленко
59
Барт
82
Волков
9
Федоров
9
Федоров
82
Волков
99
Алибеков
24
Аларкон
24
Аларкон
99
Алибеков
47
Глушков
7
Гаджиев
7
Гаджиев
47
Глушков
10
Хоссейннеджад
11
Миро
11
Миро
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
7
Мастури
7
Мастури
25
Агаларов
Остались в запасе
Сочи
Динамо Мх
99
Юрий Дюпин
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
60
Марк Носатый
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
60
Марк Носатый
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Сочи - Динамо Мх
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
16
Офсайды
2
2
Количество передач
483
396
Сейвы
1
3
Точность передач %
74
69
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Динамо» Махачкала, 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Динамо» Махачкала
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»