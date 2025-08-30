Металлист 1925

Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист» против «Руха», 4-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист» – «Рух»