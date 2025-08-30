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  • «Металлист» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025

«Металлист» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025

30 августа 2025, 16:50
Металлист 1925
30.08.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Рух
26' В. Калитвинцев 45' П. Итодо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист 1925
30
Данил Варакута
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
25
Иван Литвиненко
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
19
Эрмир Рашица
ЦФ
98
Питер Итодо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
99
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Металлист 1925
23
Yaroslav Protsenko
ВР
1
Олег Мозиль
ВР
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
17
Игорь Когут
ЦП
88
Andrii Korol
ЦП
91
Матвей Панченко
ЦП
7
Ари Моура
ЛВ
11
Вячеслав Чурко
ПВ
99
Christian Mba
ЦФ
26
Baton Zabergja
ЦФ
Рух
40
Mykola Siruk
ВР
15
Денис Пидгурский
ОП
56
Maksym Boiko
ЦП
8
Vlad Raileanu
ЦП
70
Nazar Kasarda
ЦП
10
Остап Притула
АП
7
Клайвер Криспим
ЛВ
11
Василь Рунич
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
3-4-1-2
30
Варакута
24
Мартынюк
18
Павлюк
27
Крупский
31
Шабанов
5
Калюжный
25
Литвиненко
45
Калитвинцев
14
Гаджиев
98
Итодо
19
Рашица
3-3-1-1-1
1
Герета
25
44
Холод
17
Слюсар
75
Китела
35
Фернандо
73
Лях
19
Пастух
77
Алмазбеков
99
Бабукарра
45
Калитвинцев
91
Панченко
91
Панченко
45
Калитвинцев
19
Рашица
7
Моура
7
Моура
19
Рашица
98
Итодо
99
99
98
Итодо
14
Гаджиев
26
26
14
Гаджиев
92
Слюбик
15
Пидгурский
15
Пидгурский
92
Слюбик
35
Фернандо
56
56
35
Фернандо
Криспим
70
70
Криспим
77
Алмазбеков
10
Притула
10
Притула
77
Алмазбеков
17
Слюсар
7
Криспим
7
Криспим
17
Слюсар
Остались в запасе
Металлист 1925
Рух
23
Yaroslav Protsenko
ВР
1
Олег Мозиль
ВР
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
17
Игорь Когут
ЦП
88
Andrii Korol
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
40
Mykola Siruk
ВР
8
Vlad Raileanu
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
23
Yaroslav Protsenko
ВР
1
Олег Мозиль
ВР
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
17
Игорь Когут
ЦП
88
Andrii Korol
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Остались в запасе
40
Mykola Siruk
ВР
8
Vlad Raileanu
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Металлист 1925 - Рух
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист» против «Руха», 4-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист»«Рух»

«Металлист» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Рух Металлист 1925
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