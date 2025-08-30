30.08.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Украина. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Металлист 1925
Металлист 1925
3-4-1-2
30
Варакута
24
Мартынюк
18
Павлюк
27
Крупский
31
Шабанов
5
Калюжный
25
Литвиненко
45
Калитвинцев
14
Гаджиев
98
Итодо
19
Рашица
3-3-1-1-1
1
Герета
25
44
Холод
17
Слюсар
75
Китела
35
Фернандо
73
Лях
19
Пастух
77
Алмазбеков
99
Бабукарра
45
Калитвинцев
91
Панченко
91
Панченко
45
Калитвинцев
19
Рашица
7
Моура
7
Моура
19
Рашица
98
Итодо
99
99
98
Итодо
14
Гаджиев
26
26
14
Гаджиев
92
Слюбик
15
Пидгурский
15
Пидгурский
92
Слюбик
35
Фернандо
56
56
35
Фернандо
Криспим
70
70
Криспим
77
Алмазбеков
10
Притула
10
Притула
77
Алмазбеков
17
Слюсар
7
Криспим
7
Криспим
17
Слюсар
Остались в запасе
Металлист 1925
Рух
23
Yaroslav Protsenko
ВР
1
Олег Мозиль
ВР
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
17
Игорь Когут
ЦП
88
Andrii Korol
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
40
Mykola Siruk
ВР
8
Vlad Raileanu
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
23
Yaroslav Protsenko
ВР
1
Олег Мозиль
ВР
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
17
Игорь Когут
ЦП
88
Andrii Korol
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Остались в запасе
40
Mykola Siruk
ВР
8
Vlad Raileanu
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Металлист 1925 - Рух
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист» против «Руха», 4-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист» – «Рух»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»