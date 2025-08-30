30.08.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
Оренбург
4-1-1-3-1
1
Овсянников
44
Чичинадзе
5
Татаев
4
Хотулев
18
Муфи
33
Квеквескири
37
Ду Кейрос
7
Гюрлюк
16
Томпсон
20
Рыбчинский
11
Оганесян
3-4-1-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
51
Рожков
6
Иву
22
Ходжа
70
Кабутов
8
Йочич
10
Даку
99
Шабанхаджай
5
Татаев
38
Касимов
38
Касимов
5
Татаев
33
Квеквескири
57
Болотов
57
Болотов
33
Квеквескири
7
Гюрлюк
77
Ревазов
77
Ревазов
7
Гюрлюк
20
Рыбчинский
30
Гузина
30
Гузина
20
Рыбчинский
51
Рожков
23
Безруков
23
Безруков
51
Рожков
8
Йочич
77
Юкич
77
Юкич
8
Йочич
Остались в запасе
Оренбург
Рубин
99
Николай Сысуев
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
88
Николай Косерик
ОП
29
Владан Бубанья
ОП
8
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Владимир Слишкович
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
18
Марат Апшацев
ЦП
87
Энри Мукба
ПВ
24
Никола Чумич
ПВ
9
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
88
Николай Косерик
ОП
29
Владан Бубанья
ОП
8
Владислав Камилов
ЦП
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
18
Марат Апшацев
ЦП
87
Энри Мукба
ПВ
24
Никола Чумич
ПВ
9
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Оренбург - Рубин
2
2
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
65
35
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
9
17
Офсайды
2
1
Количество передач
467
244
Сейвы
4
1
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Рубина», 7-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»