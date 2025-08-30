Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Оренбург» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025

«Оренбург» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025

Вчера, 13:59
Оренбург
30.08.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Рубин
52' Г. Гузина 72' Х. Томпсон (П)
16' М. Даку 34' М. Даку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
16
Хорди Томпсон
ЛВ
7
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
11
Степан Оганесян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
8
Богдан Йочич
АП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
10
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
88
Николай Косерик
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
29
Владан Бубанья
ОП
8
Владислав Камилов
ЦП
77
Ацамаз Ревазов
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Рубин
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
18
Марат Апшацев
ЦП
77
Александар Юкич
АП
87
Энри Мукба
ПВ
24
Никола Чумич
ПВ
9
Александр Ломовицкий
ПВ
4-1-1-3-1
1
Овсянников
44
Чичинадзе
5
Татаев
4
Хотулев
18
Муфи
33
Квеквескири
37
Ду Кейрос
7
Гюрлюк
16
Томпсон
20
Рыбчинский
11
Оганесян
3-4-1-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
51
Рожков
6
Иву
22
Ходжа
70
Кабутов
8
Йочич
10
Даку
99
Шабанхаджай
5
Татаев
38
Касимов
38
Касимов
5
Татаев
33
Квеквескири
57
Болотов
57
Болотов
33
Квеквескири
7
Гюрлюк
77
Ревазов
77
Ревазов
7
Гюрлюк
20
Рыбчинский
30
Гузина
30
Гузина
20
Рыбчинский
51
Рожков
23
Безруков
23
Безруков
51
Рожков
8
Йочич
77
Юкич
77
Юкич
8
Йочич
Остались в запасе
Оренбург
Рубин
99
Николай Сысуев
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
88
Николай Косерик
ОП
29
Владан Бубанья
ОП
8
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Владимир Слишкович
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
18
Марат Апшацев
ЦП
87
Энри Мукба
ПВ
24
Никола Чумич
ПВ
9
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
88
Николай Косерик
ОП
29
Владан Бубанья
ОП
8
Владислав Камилов
ЦП
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
18
Марат Апшацев
ЦП
87
Энри Мукба
ПВ
24
Никола Чумич
ПВ
9
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Оренбург - Рубин
2
2
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
65
35
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
9
17
Офсайды
2
1
Количество передач
467
244
Сейвы
4
1
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Рубина», 7-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Рубин»

«Оренбург» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025

Еще по теме:
Слишкович прокомментировал спасение «Оренбурга» в матче с «Рубином»
Даку вышел против «Оренбурга» и оформил дубль, несмотря на смерть близкого человека
Рахимов дал оправдание потерянным очкам в Оренбурге 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Оренбург
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
