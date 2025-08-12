Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Фенербахче» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025

«Фенербахче» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025

12 августа, 18:50
Фенербахче
12.08.2025, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
5 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Фейеноорд
44' А. Браун 45+2' Д. Дуран 55' Фред 83' Ю. Эн-Несири 90+5' Талиска
41' Ц. Ватанабе 89' Ц. Ватанабе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Ирфан Эгрибаят
ВР
33
Арчи Браун
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
7
Фред
ЦП
34
Софиан Амрабат
ЦП
53
Себастьян Шиманьски
АП
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
10
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Фейеноорд
22
Тимон Велленройтер
ВР
30
Жордан Лотомба
ЛЗ
15
Джордан Бос
ЛЗ
21
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
6
Хван Ин Бом
ЦП
8
Кинтен Тимбер
ЦП
14
Сем Стейн
(К) АП
16
Лео Сауэр
ЛВ
23
Анис Хадж Мусса
ПВ
9
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Фенербахче
40
Доминик Ливакович
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Александер Джику
ЦЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
95
Юсуф Акчичек
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
94
Талиска
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
39
Лайам Боссин
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
43
Jan Plug
ЦЗ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
36
Jaden Slory
ЦП
47
Thijs Kraaijeveld
ЦП
40
Лучано Валенте
АП
32
Аймен Слити
ЛВ
10
Калвин Стенгс
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
17
Каспер Тенгстедт
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Эгрибаят
27
Семеду
18
Мюлдюр
37
Шкриньяр
33
Браун
24
Остерволде
7
Фред
34
Амрабат
53
Шиманьски
10
Дуран
19
Эн-Несири
4-2-3-1
22
Велленройтер
30
Лотомба
21
Ахмедходжич
4
Ватанабе
15
Бос
6
Ин Бом
8
Тимбер
23
Хадж Мусса
14
Стейн
16
Сауэр
9
Уэда
18
Мюлдюр
14
Демир
14
Демир
18
Мюлдюр
27
Семеду
95
Акчичек
95
Акчичек
27
Семеду
7
Фред
5
Юкшек
5
Юкшек
7
Фред
10
Дуран
94
Талиска
94
Талиска
10
Дуран
6
Ин Бом
40
Валенте
40
Валенте
6
Ин Бом
16
Сауэр
11
Борхес
11
Борхес
16
Сауэр
14
Стейн
17
Тенгстедт
17
Тенгстедт
14
Стейн
Остались в запасе
Фенербахче
Фейеноорд
40
Доминик Ливакович
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Александер Джику
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Джастин Бейлов
ВР
39
Лайам Боссин
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
43
Jan Plug
ЦЗ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
36
Jaden Slory
ЦП
47
Thijs Kraaijeveld
ЦП
32
Аймен Слити
ЛВ
10
Калвин Стенгс
ПВ
Главный тренер
Робин ван Перси
Остались в запасе
40
Доминик Ливакович
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Александер Джику
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
1
Джастин Бейлов
ВР
39
Лайам Боссин
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
43
Jan Plug
ЦЗ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
36
Jaden Slory
ЦП
47
Thijs Kraaijeveld
ЦП
32
Аймен Слити
ЛВ
10
Калвин Стенгс
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Робин ван Перси
Статистика матча Фенербахче - Фейеноорд
3
2
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
18
14
Офсайды
1
0
Количество передач
307
341
Сейвы
6
4
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Фейеноорда», 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, ответный матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Фейеноорд»

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Фейеноорд Фенербахче
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, унизительное поражение «Динамо», Джеррард отказал «Спартаку» и другие новости
01:27
«Фейеноорд» сделал предложение «Спартаку» по Угальде: подробности
01:11
3
Стало известно, сколько «Локомотив» потребует у «Спартака» за Самошникова
00:25
⚡️ Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» отыгрался с 0:2 и взял трофей, победив «Тоттенхэм» по пенальти
00:10
16
Сперцян – о предложении от английского клуба: «Все серьезно»
Вчера, 23:47
5
Карпин прокомментировал поражение 0:4 от «Краснодара»
Вчера, 23:39
1
В ПАОКе отреагировали на новость об уходе Чалова
Вчера, 23:31
Фото«ПСЖ» пропустил в Суперкубке УЕФА из-за ошибки дебютанта Шевалье, выпущенного вместо Сафонова
Вчера, 23:11
5
Видео«Динамо» пропустило 4-й гол от «Краснодара» из-за дикой вратарской ошибки Лещука
Вчера, 22:59
4
Талалаев недоволен судейством в матче с «Локомотивом»: «Батракову позволено больше, чем другим?»
Вчера, 22:50
3
Все новости
Все новости
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Вчера, 01:07
3
Ямаля и Левандовского наказали за нарушение правил допинг-контроля
8 августа
9
Моуринью – сопернику о домашней игре в Стамбуле: «Добро пожаловать в ад»
7 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
4 августа
2
Глушенкову посоветовали «перестать строить из себя девочку»
30 июля
15
4 россиянина заявлены на 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов
21 июля
УЕФА внес изменения в жеребьевку еврокубков
8 июля
1
5 россиян заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов
8 июля
Лига чемпионов 2025/26: дата начала, формат, жеребьевки, команды
3 июля
Петербург намерен вернуть в город финал ЛЧ, отобранный в 2022 году
28 июня
4
«Иногда приходится поесть дерьма и хорошо его пережевать»: Киву – о поражении «Интера» в финале ЛЧ
25 июня
Букмекеры определили фаворита следующего сезона Лиги чемпионов
22 июня
1
Сафонов заявил об амбициях еще раз выиграть Лигу чемпионов
17 июня
4
Аленичев высказался о шансах российских футболистов выигрывать еврокубки
13 июня
1
Мбаппе прокомментировал победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после его ухода
7 июня
2
Рибери высмеял Роналду после его слов про «Золотой мяч»
7 июня
10
Сафонов назвал следующую цель после победы в Лиге чемпионов
4 июня
3
УЕФА может снять очки с «Барселоны» в Лиге чемпионов
4 июня
ВидеоДешам попросил игроков сборной Франции поаплодировать победе «ПСЖ» в ЛЧ: реакция Тюрама, проигравшего с «Интером» финал со счетом 0:5
3 июня
Ямаль определил лучших игроков сезона в Лиге чемпионов
3 июня
ВидеоСафонов рассказал о праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов в Париже
3 июня
1
Внесены изменения в правило о двойном касании при пенальти
3 июня
1
Хвиче пообещали государственный орден в Грузии
3 июня
11
Гвардиола прокомментировал победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов
3 июня
Определились 4 из 5 возможных соперников «ПСЖ» по финалу Межконтинентального кубка
3 июня
Луис Энрике вступил в перепалку с журналисткой после финала Лиги чемпионов
3 июня
Карпин оценил победу Сафонова в Лиге чемпионов: «Окей, и?»
3 июня
13
ВидеоМакрон персонально похвалил Хвичу после победы в ЛЧ
2 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 