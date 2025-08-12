12.08.2025, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
5 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
3-2-2-1-2
1
Эгрибаят
27
Семеду
18
Мюлдюр
37
Шкриньяр
33
Браун
24
Остерволде
7
Фред
34
Амрабат
53
Шиманьски
10
Дуран
19
Эн-Несири
4-2-3-1
22
Велленройтер
30
Лотомба
21
Ахмедходжич
4
Ватанабе
15
Бос
6
Ин Бом
8
Тимбер
23
Хадж Мусса
14
Стейн
16
Сауэр
9
Уэда
18
Мюлдюр
14
Демир
14
Демир
18
Мюлдюр
27
Семеду
95
Акчичек
95
Акчичек
27
Семеду
7
Фред
5
Юкшек
5
Юкшек
7
Фред
10
Дуран
94
Талиска
94
Талиска
10
Дуран
6
Ин Бом
40
Валенте
40
Валенте
6
Ин Бом
16
Сауэр
11
Борхес
11
Борхес
16
Сауэр
14
Стейн
17
Тенгстедт
17
Тенгстедт
14
Стейн
Остались в запасе
Фенербахче
Фейеноорд
40
Доминик Ливакович
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Александер Джику
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Джастин Бейлов
ВР
39
Лайам Боссин
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
43
Jan Plug
ЦЗ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
36
Jaden Slory
ЦП
47
Thijs Kraaijeveld
ЦП
32
Аймен Слити
ЛВ
10
Калвин Стенгс
ПВ
Главный тренер
Робин ван Перси
Статистика матча Фенербахче - Фейеноорд
3
2
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
18
14
Офсайды
1
0
Количество передач
307
341
Сейвы
6
4
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Фейеноорда», 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, ответный матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 августа в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Фейеноорд»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»