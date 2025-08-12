Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Фейеноорда», 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, ответный матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Фейеноорд»