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  • «Аль-Шабаб» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2025

«Аль-Шабаб» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2025

20 мая 2025, 19:50
Аль-Шабаб
20.05.2025, вторник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 3
Завершен
Аль-Иттихад
45+3' Я. Карраско 67' C. Guanca
1' М. Диаби 34' М. Диаби 58' С. Бергвейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шабаб
77
Георгий Бущан
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
4
Уэсли Худт
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
4
Глен Камара
ЦП
11
Cristian Guanca
ЦП
10
Янник Карраско
(К) ЛВ
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
56
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Аль-Иттихад
47
Hamed Abdullah Yousef
ВР
12
Марио Митай
ЛЗ
4
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
17
Н'Голо Канте
(К) ОП
14
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
Аль-Шабаб
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
Аль-Иттихад
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
7
Унаи Эрнандес
ЦП
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
3-3-2-2
77
Бущан
2
Аль-Швирех
4
Худт
30
Ренан
10
Аль-Джувейр
4
Камара
11
10
Карраско
17
Аль-Тани
9
Хамдалла
56
Поденсе
3-3-3-1
47
27
Аль-Сагур
4
Аль-Амри
12
Митай
2
Перейра
17
Канте
14
Аль-Нашри
24
Аль-Обуд
80
Аль-Гамди
19
Диаби
34
Бергвейн
4
Камара
77
Аль-Дубаис
77
Аль-Дубаис
4
Камара
9
Хамдалла
70
Камара
70
Камара
9
Хамдалла
80
Аль-Гамди
15
Кадеш
15
Кадеш
80
Аль-Гамди
14
Аль-Нашри
41
41
14
Аль-Нашри
12
Митай
77
Саид
77
Саид
12
Митай
24
Аль-Обуд
7
Эрнандес
7
Эрнандес
24
Аль-Обуд
34
Бергвейн
22
Аль-Биши
22
Аль-Биши
34
Бергвейн
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
Главный тренер
Фатих Терим
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
Остались в запасе
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Аль-Шабаб - Аль-Иттихад
2
2
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
9
15
Офсайды
1
1
Количество передач
448
466
Сейвы
0
8
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Шабаб» против «Аль-Иттихада», 32-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 мая в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Шабаб» – «Аль-Шабаб»

«Аль-Шабаб» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Шабаб
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