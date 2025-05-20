20.05.2025, вторник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Аль-Шабаб
Аль-Шабаб
3-3-2-2
77
Бущан
2
Аль-Швирех
4
Худт
30
Ренан
10
Аль-Джувейр
4
Камара
11
10
Карраско
17
Аль-Тани
9
Хамдалла
56
Поденсе
3-3-3-1
47
27
Аль-Сагур
4
Аль-Амри
12
Митай
2
Перейра
17
Канте
14
Аль-Нашри
24
Аль-Обуд
80
Аль-Гамди
19
Диаби
34
Бергвейн
4
Камара
77
Аль-Дубаис
77
Аль-Дубаис
4
Камара
9
Хамдалла
70
Камара
70
Камара
9
Хамдалла
80
Аль-Гамди
15
Кадеш
15
Кадеш
80
Аль-Гамди
14
Аль-Нашри
41
41
14
Аль-Нашри
12
Митай
77
Саид
77
Саид
12
Митай
24
Аль-Обуд
7
Эрнандес
7
Эрнандес
24
Аль-Обуд
34
Бергвейн
22
Аль-Биши
22
Аль-Биши
34
Бергвейн
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
Главный тренер
Фатих Терим
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
Остались в запасе
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Аль-Шабаб - Аль-Иттихад
2
2
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
9
15
Офсайды
1
1
Количество передач
448
466
Сейвы
0
8
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Шабаб» против «Аль-Иттихада», 32-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 мая в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Шабаб» – «Аль-Шабаб»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»