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  • «Славия-Мозырь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2025

«Славия-Мозырь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2025

20 мая 2025, 18:50
Славия-Мозырь
20.05.2025, вторник, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ
65' И. Кухарчик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
41
Максим Плотников
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
9
Александр Батищев
ОП
7
Николай Иванов
ЦП
49
Александр Джигеро
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
44
Алексей Бутаревич
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
26
Павел Седько
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Славия-Мозырь
23
Денис Шелихов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
5
Михаил Сачковский
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
8
Илья Кухарчик
ПП
11
Николай Рябых
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
2
Арсений Агеев
ПЗ
14
Teymur Çaryýev
ЦП
8
Тимофей Шарковский
ЦП
30
Вадим Побудей
ЛВ
23
Илья Василевич
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
3-3-1-2-1
41
Плотников
27
Чикида
44
Луцевич
18
Мельников
12
Иванов
9
Батищев
22
Лукашов
7
Иванов
49
Джигеро
13
Полоз
31
Соловей
3-2-2-3
16
Абрамович
27
Нечаев
66
Политевич
19
Руцкий
8
Селява
44
Бутаревич
27
Орехов
6
Премудров
10
Шукуров
33
Камара
26
Седько
7
Иванов
10
Сазончик
10
Сазончик
7
Иванов
44
Луцевич
5
Сачковский
5
Сачковский
44
Луцевич
9
Батищев
30
Лихтин
30
Лихтин
9
Батищев
49
Джигеро
8
Кухарчик
8
Кухарчик
49
Джигеро
13
Полоз
11
Рябых
11
Рябых
13
Полоз
27
Нечаев
5
Бурко
5
Бурко
27
Нечаев
27
Орехов
8
Шарковский
8
Шарковский
27
Орехов
19
Руцкий
30
Побудей
30
Побудей
19
Руцкий
10
Шукуров
15
Скавыш
15
Скавыш
10
Шукуров
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Торпедо-БелАЗ
23
Денис Шелихов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
2
Арсений Агеев
ПЗ
14
Teymur Çaryýev
ЦП
23
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
23
Денис Шелихов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
2
Арсений Агеев
ПЗ
14
Teymur Çaryýev
ЦП
23
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Торпедо-БелАЗ», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Торпедо-БелАЗ»

«Славия-Мозырь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Славия-Мозырь
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