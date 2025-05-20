20.05.2025, вторник, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Славия-Мозырь
Славия-Мозырь
3-3-1-2-1
41
Плотников
27
Чикида
44
Луцевич
18
Мельников
12
Иванов
9
Батищев
22
Лукашов
7
Иванов
49
Джигеро
13
Полоз
31
Соловей
3-2-2-3
16
Абрамович
27
Нечаев
66
Политевич
19
Руцкий
8
Селява
44
Бутаревич
27
Орехов
6
Премудров
10
Шукуров
33
Камара
26
Седько
7
Иванов
10
Сазончик
10
Сазончик
7
Иванов
44
Луцевич
5
Сачковский
5
Сачковский
44
Луцевич
9
Батищев
30
Лихтин
30
Лихтин
9
Батищев
49
Джигеро
8
Кухарчик
8
Кухарчик
49
Джигеро
13
Полоз
11
Рябых
11
Рябых
13
Полоз
27
Нечаев
5
Бурко
5
Бурко
27
Нечаев
27
Орехов
8
Шарковский
8
Шарковский
27
Орехов
19
Руцкий
30
Побудей
30
Побудей
19
Руцкий
10
Шукуров
15
Скавыш
15
Скавыш
10
Шукуров
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Торпедо-БелАЗ
23
Денис Шелихов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
2
Арсений Агеев
ПЗ
14
Teymur Çaryýev
ЦП
23
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
23
Денис Шелихов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
2
Арсений Агеев
ПЗ
14
Teymur Çaryýev
ЦП
23
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Торпедо-БелАЗ», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Торпедо-БелАЗ»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»