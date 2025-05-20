20.05.2025, вторник, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Нафтан
Нафтан
3-2-1-3-1
13
Харитонович
5
Лебедев
3
Костомаров
12
Жвирбля
52
Кресс
66
Камара
7
Колядко
31
Розиев
92
Щадин
11
Пранович
20
Спандерашвили
4-1-2-2-1
1
Малиевский
19
Кучинский
6
Пархоменко
20
Садовничий
8
Пантя
47
Козлов
24
Якимов
15
Евдокимов
9
Пушняков
71
Сучков
80
Гвет
13
Харитонович
1
Денисенко
1
Денисенко
13
Харитонович
92
Щадин
23
Кингу
23
Кингу
92
Щадин
20
Спандерашвили
10
Протасов
10
Протасов
20
Спандерашвили
66
Камара
8
Ермакович
8
Ермакович
66
Камара
11
Пранович
99
Грудько
99
Грудько
11
Пранович
20
Садовничий
27
Шамурзаев
27
Шамурзаев
20
Садовничий
47
Козлов
6
Назаренко
6
Назаренко
47
Козлов
80
Гвет
88
Савицкий
88
Савицкий
80
Гвет
71
Сучков
33
Нгома
33
Нгома
71
Сучков
Остались в запасе
Нафтан
Неман
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
9
Артем Куратник
ЦП
19
Владислав Кабышев
АП
Главный тренер
Игорь Криушенко
1
Максим Белов
ВР
22
Nikita Robak
ВР
32
Юрий Павлюковец
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
9
Артем Куратник
ЦП
19
Владислав Кабышев
АП
Остались в запасе
1
Максим Белов
ВР
22
Nikita Robak
ВР
32
Юрий Павлюковец
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Нафтан - Неман
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Немана», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Неман»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»