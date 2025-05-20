Остались в запасе

Остались в запасе

Остались в запасе

Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Немана», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Неман»