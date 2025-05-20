Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Нафтан» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2025

«Нафтан» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2025

20 мая 2025, 16:50
Нафтан
20.05.2025, вторник, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Неман
39' И. Пранович
2' К. Кучинский 22' Ю. Пантя 32' Л. Гвет
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ПЗ
52
Егор Кресс
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
92
Артем Щадин
АП
31
Руслан Розиев
ПВ
11
Игнат Пранович
ПВ
20
Нугзар Спандерашвили
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
6
Егор Пархоменко
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
71
Антон Сучков
ЛВ
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Нафтан
1
Артем Денисенко
ВР
23
Мидо Кингу
ЛЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
9
Артем Куратник
ЦП
19
Владислав Кабышев
АП
10
Евген Протасов
ЛВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
99
Иван Грудько
ЦФ
Неман
1
Максим Белов
ВР
22
Nikita Robak
ВР
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
18
Максим Кравцов
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Харитонович
5
Лебедев
3
Костомаров
12
Жвирбля
52
Кресс
66
Камара
7
Колядко
31
Розиев
92
Щадин
11
Пранович
20
Спандерашвили
4-1-2-2-1
1
Малиевский
19
Кучинский
6
Пархоменко
20
Садовничий
8
Пантя
47
Козлов
24
Якимов
15
Евдокимов
9
Пушняков
71
Сучков
80
Гвет
13
Харитонович
1
Денисенко
1
Денисенко
13
Харитонович
92
Щадин
23
Кингу
23
Кингу
92
Щадин
20
Спандерашвили
10
Протасов
10
Протасов
20
Спандерашвили
66
Камара
8
Ермакович
8
Ермакович
66
Камара
11
Пранович
99
Грудько
99
Грудько
11
Пранович
20
Садовничий
27
Шамурзаев
27
Шамурзаев
20
Садовничий
47
Козлов
6
Назаренко
6
Назаренко
47
Козлов
80
Гвет
88
Савицкий
88
Савицкий
80
Гвет
71
Сучков
33
Нгома
33
Нгома
71
Сучков
Остались в запасе
Нафтан
Неман
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
9
Артем Куратник
ЦП
19
Владислав Кабышев
АП
Главный тренер
Игорь Криушенко
1
Максим Белов
ВР
22
Nikita Robak
ВР
32
Юрий Павлюковец
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
9
Артем Куратник
ЦП
19
Владислав Кабышев
АП
Остались в запасе
1
Максим Белов
ВР
22
Nikita Robak
ВР
32
Юрий Павлюковец
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Нафтан - Неман
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Немана», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан»«Неман»

«Нафтан» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Неман Нафтан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Зенит» получил предложение по Энрике на 30+5 миллионов
18:39
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
17:57
Андраде сравнил Семака и Талалаева
17:27
1
Московскому клубу РПЛ посоветовали избавиться от тренера
17:07
Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»
16:45
24
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
4
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
Все новости
Все новости
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ
11:13
8
ФотоЭкс-спартаковец Ломовицкий нашел новую команду
Вчера, 18:06
2
ФотоКлубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси
31 июля
Трибунал ФИФА отреагировал на обращение российского тренера
25 июля
1
Мажич поддержал решение Буланова не проводить жеребьевку в матче «Зенит» – «Спартак»
25 июля
30
ФотоМосковский клуб расстался с хавбеком
23 июля
ФотоБАТЭ подписал экс-форварда «Зенита»
22 июля
6
Российский вингер вошел в топ-3 чемпионата Беларуси по «гол+пас» после первого круга
21 июля
ФотоПолузащитник «Балтики» перешел в клуб из Беларуси
14 июля
ФотоЛисакович повторил легендарную прическу Роналдо
12 июля
Игнатьев может сменить клуб в 8-й раз за 4 года
6 июля
В Беларуси футболистам платят в 50 раз больше, чем в среднем по стране
5 июля
4
Российский тренер совершил благородный поступок по отношению к европейскому клубу
4 июля
2
Российский тренер пошел в трибунал ФИФА
4 июля
1
Игроки европейского клуба «слили» российского тренера
1 июля
7
Дзюба ответил на предложение из Витебска
28 июня
7
Клуб из Лиги чемпионов заинтересован в 37-летнем Дзюбе
28 июня
5
Названа конкретная причина увольнения Адиева из «МЛ Витебска»
25 июня
4
Адиев впервые прокомментировал отстранение от работы в белорусском клубе
24 июня
1
Ташуев назвал европейскую сборную, которую мог возглавить
23 июня
2
Минское «Динамо» избавилось от экс-зенитовца
23 июня
Чемпиона Беларуси обвинили в оскорблении российского тренера
22 июня
4
У белорусского клуба сейчас два главных тренера – один из них Адиев
21 июня
Белорусский клуб психологически давит на Адиева
20 июня
1
ФотоАдиева в «МЛ Витебск» сменил другой россиянин
19 июня
1
Новые подробности отстранения Адиева от работы в «МЛ Витебске»
16 июня
Адиева отстранили от работы в клубе из Беларуси менее чем через 2 месяца после назначения
16 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+