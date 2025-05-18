18.05.2025, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
Испания. Примера, 37 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-3-2-1
22
тер Стеген
18
Мартин
22
Кубарси
26
Мартинес
24
Гарсия
9
Гави
20
Педри
16
Лопес
19
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
4-2-2-2
1
Жуниор
6
Наварро
8
Фойт
2
Кошта
23
Кардона
14
Комесанья
10
Парехо
10
Пино
15
Баэна
22
Перес
19
Пепе
18
Мартин
3
Бальде
3
Бальде
18
Мартин
24
Гарсия
39
Форт
39
Форт
24
Гарсия
20
Педри
21
де Йонг
21
де Йонг
20
Педри
9
Гави
10
Ольмо
10
Ольмо
9
Гави
9
Левандовски
10
Виктор
10
Виктор
9
Левандовски
6
Наварро
5
Камбвала
5
Камбвала
6
Наварро
10
Парехо
26
Гуйе
26
Гуйе
10
Парехо
10
Пино
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
10
Пино
19
Пепе
7
Морено
7
Морено
19
Пепе
22
Перес
11
Барри
11
Барри
22
Перес
Остались в запасе
Барселона
Вильярреал
25
Войцех Щесны
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Остались в запасе
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Барселона - Вильярреал
2
Всего ударов по воротам
24
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
11
3
Нарушения
14
9
Офсайды
2
1
Количество передач
686
298
Сейвы
0
7
Точность передач %
91
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
13
0
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Атлетика», 37-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»