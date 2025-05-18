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Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Атлетика», 37-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Атлетик»