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  • «Барселона» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

18 мая 2025, 18:50
Барселона
18.05.2025, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 3
Завершен
Вильярреал
38' Л. Ямаль 45+5' Ф. Лопес
4' А. Перес 50' С. Комесанья 80' Т. Бьюкенан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
22
Марк-Андре тер Стеген
(К) ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
9
Гави
ЦП
20
Педри
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
19
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
(К) ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
17
Марк Касадо
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Вильярреал
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
26
Пап Гуйе
ОП
4
Денис Суарес
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
4-3-2-1
22
тер Стеген
18
Мартин
22
Кубарси
26
Мартинес
24
Гарсия
9
Гави
20
Педри
16
Лопес
19
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
4-2-2-2
1
Жуниор
6
Наварро
8
Фойт
2
Кошта
23
Кардона
14
Комесанья
10
Парехо
10
Пино
15
Баэна
22
Перес
19
Пепе
18
Мартин
3
Бальде
3
Бальде
18
Мартин
24
Гарсия
39
Форт
39
Форт
24
Гарсия
20
Педри
21
де Йонг
21
де Йонг
20
Педри
9
Гави
10
Ольмо
10
Ольмо
9
Гави
9
Левандовски
10
Виктор
10
Виктор
9
Левандовски
6
Наварро
5
Камбвала
5
Камбвала
6
Наварро
10
Парехо
26
Гуйе
26
Гуйе
10
Парехо
10
Пино
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
10
Пино
19
Пепе
7
Морено
7
Морено
19
Пепе
22
Перес
11
Барри
11
Барри
22
Перес
Остались в запасе
Барселона
Вильярреал
25
Войцех Щесны
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Остались в запасе
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Барселона - Вильярреал
2
Всего ударов по воротам
24
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
11
3
Нарушения
14
9
Офсайды
2
1
Количество передач
686
298
Сейвы
0
7
Точность передач %
91
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
13
0
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Атлетика», 37-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Атлетик»

«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Барселона
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