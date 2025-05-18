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  • «Динамо» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

«Динамо» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

18 мая 2025, 15:20
Динамо
18.05.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Акрон
16' Д. Фомин 90+1' Э. Маухуб
80' А. Галоян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
21
Артур Галоян
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
3-3-1-2-1
99
Лунев
2
Маричаль
6
Фернандес
14
Даса
50
Кутицкий
74
Фомин
15
Глебов
10
Бителло
13
Нгамале
15
Карраскаль
91
Гладышев
4-2-1-2-1
13
Волков
13
Бардыбахин
26
Эсковаль
24
Неделчару
21
Фернандес
5
Джурасович
15
Лончар
25
Эсанов
17
Бакаев
8
Хубулов
22
Дзюба
14
Даса
7
Скопинцев
7
Скопинцев
14
Даса
10
Бителло
30
Александров
30
Александров
10
Бителло
15
Карраскаль
14
Маухуб
14
Маухуб
15
Карраскаль
13
Бардыбахин
19
Бокоев
19
Бокоев
13
Бардыбахин
5
Джурасович
5
Москвичев
5
Москвичев
5
Джурасович
17
Бакаев
21
Галоян
21
Галоян
17
Бакаев
Остались в запасе
Динамо
Акрон
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
32
Игнат Тереховский
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
23
Кирилл Данилин
ПВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
23
Кирилл Данилин
ПВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Динамо - Акрон
3
4
Всего ударов по воротам
25
14
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
9
12
Нарушения
8
19
Количество передач
352
375
Сейвы
4
7
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
14
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
17
9
Удары из-за пределов штрафной
8
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Акрона», 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Акрон»

«Динамо» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Динамо
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