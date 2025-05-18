18.05.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
3-3-1-2-1
99
Лунев
2
Маричаль
6
Фернандес
14
Даса
50
Кутицкий
74
Фомин
15
Глебов
10
Бителло
13
Нгамале
15
Карраскаль
91
Гладышев
4-2-1-2-1
13
Волков
13
Бардыбахин
26
Эсковаль
24
Неделчару
21
Фернандес
5
Джурасович
15
Лончар
25
Эсанов
17
Бакаев
8
Хубулов
22
Дзюба
14
Даса
7
Скопинцев
7
Скопинцев
14
Даса
10
Бителло
30
Александров
30
Александров
10
Бителло
15
Карраскаль
14
Маухуб
14
Маухуб
15
Карраскаль
13
Бардыбахин
19
Бокоев
19
Бокоев
13
Бардыбахин
5
Джурасович
5
Москвичев
5
Москвичев
5
Джурасович
17
Бакаев
21
Галоян
21
Галоян
17
Бакаев
Остались в запасе
Динамо
Акрон
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
32
Игнат Тереховский
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
23
Кирилл Данилин
ПВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
23
Кирилл Данилин
ПВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Динамо - Акрон
3
4
Всего ударов по воротам
25
14
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
9
12
Нарушения
8
19
Количество передач
352
375
Сейвы
4
7
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
14
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
17
9
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Акрона», 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»