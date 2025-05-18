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  • «Александрия» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

«Александрия» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

18 мая 2025, 14:20
Александрия
18.05.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Верес
5' Т. Кара 21' Т. Кара 36' К. Ковалец
47' Н. Гайдучик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
26
Мигель Кампуш
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
20
Даниил Ващенко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
59
Артем Козак
ПВ
77
Теди Кара
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
29
Валерий Кучеров
ОП
27
Георгий Куция
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
77
Владислав Шарай
ЛВ
99
Луан Кампос
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
11
Simon Galoyan
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
71
Денис Шостак
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Верес
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
44
Cheche Danyil
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
88
Rostyslav Baran
ЦП
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
11
Виталий Дахновский
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
3-3-2-2
1
Ермаков
24
Мартынюк
26
Кампуш
22
Скорко
31
Шабанов
20
Ващенко
8
Смирный
6
Ковалец
59
Козак
9
Филиппов
77
Кара
3-2-2-2-1
23
3
Вовченко
33
Гончаренко
5
Шевченко
14
Харатин
29
Кучеров
27
Куция
8
Кльоц
99
Кампос
77
Шарай
89
Гайдучик
77
Кара
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
77
Кара
8
Смирный
19
Шепелев
19
Шепелев
8
Смирный
6
Ковалец
15
Мишнев
15
Мишнев
6
Ковалец
33
Гончаренко
44
44
33
Гончаренко
8
Кльоц
7
Степанюк
7
Степанюк
8
Кльоц
5
Шевченко
2
Смиян
2
Смиян
5
Шевченко
99
Кампос
11
Дахновский
11
Дахновский
99
Кампос
Остались в запасе
Александрия
Верес
1
Виктор Долгий
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
21
Александр Беляев
ЦП
11
Simon Galoyan
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
71
Денис Шостак
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
17
Михаил Протасевич
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
21
Александр Беляев
ЦП
11
Simon Galoyan
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
71
Денис Шостак
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
17
Михаил Протасевич
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Александрия - Верес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Вереса», 29-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия»«Верес»

«Александрия» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Верес Александрия
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