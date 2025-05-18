18.05.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Украина. Премьер-лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Александрия
Александрия
3-3-2-2
1
Ермаков
24
Мартынюк
26
Кампуш
22
Скорко
31
Шабанов
20
Ващенко
8
Смирный
6
Ковалец
59
Козак
9
Филиппов
77
Кара
3-2-2-2-1
23
3
Вовченко
33
Гончаренко
5
Шевченко
14
Харатин
29
Кучеров
27
Куция
8
Кльоц
99
Кампос
77
Шарай
89
Гайдучик
77
Кара
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
77
Кара
8
Смирный
19
Шепелев
19
Шепелев
8
Смирный
6
Ковалец
15
Мишнев
15
Мишнев
6
Ковалец
33
Гончаренко
44
44
33
Гончаренко
8
Кльоц
7
Степанюк
7
Степанюк
8
Кльоц
5
Шевченко
2
Смиян
2
Смиян
5
Шевченко
99
Кампос
11
Дахновский
11
Дахновский
99
Кампос
Остались в запасе
Александрия
Верес
1
Виктор Долгий
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
21
Александр Беляев
ЦП
11
Simon Galoyan
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
71
Денис Шостак
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
17
Михаил Протасевич
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
21
Александр Беляев
ЦП
11
Simon Galoyan
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
71
Денис Шостак
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
17
Михаил Протасевич
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Александрия - Верес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Вереса», 29-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Верес»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»